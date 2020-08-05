【邵氏經典．洪熙官】劉家良重新拆解虎鶴雙形　詠春白鶴合而為一

上星期跟大家回顧了劉家良師傅執導的《瘋猴》，今日則會介紹另一套劉家良的經典電影：《洪熙官》（1977）。 雖然電影以洪拳宗師洪熙官為題，但其子洪文定也擔當了重要戲份。當中向父母分習虎爪、鶴嘴、拑羊馬的情節，除了重新演繹出虎鶴雙形拳，也暗示了詠春拳與白鶴拳之間的源流關係，可說是劉家良師傅對於南拳體系的一點研究心得。

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少林對武當 虎鶴鬥白眉

《洪熙官》由邵氏電影公司制作，倪匡擔任編劇，內容同樣是以經典的「火燒少林寺」傳說所展開。

清朝年間，少林寺成為了反清志士的聯絡基地。為了消滅這股革命勢力，清廷派遺了武當白眉道人（羅烈 飾），率兵圍攻少林寺。至善禪師（李海生飾）、童千斤（劉家輝 飾）等一眾少林義士相繼慘死，只剩下洪熙官（陳觀泰 飾）與少部份師兄弟逃出生天。

流落民間的洪熙官，結識了江湖女子方詠春（李麗麗 飾），兩人成婚並誕下一子洪文定（汪禹 飾）。與此同時，洪熙官亦沒有忘記師門之仇。他每日苦練少林虎拳，並研究打穴之法，希望能夠破去白眉的內家氣功。可惜功虧一簣，洪熙官無奈戰死。報仇的重責，遂落在兒子洪文定身上。

成年後的洪文定，不僅繼承了父親的虎拳武藝，還習得了母親的鶴嘴及拑羊馬。他將三者結合，以嶄新的「虎鶴雙形拳」再戰白眉。一身氣硬功經已臻至頂峰的白眉，終於遇上生平最大考驗……

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剛猛虎拳 地趟殺著

劉家良師傅拍攝過的洪拳電影多不勝數，而這套1977的《洪熙官》，在當時來講可謂有不少創新之處。正如上文所述，本片是罕有採取雙主角模式，因此過去在電影創作中，一直都以完整體系示人的「虎鶴雙形拳」，今次改由兩父子分拆完成。如是者，虎拳與鶴嘴各自的風格便能更加突出，同時亦顯示了兩者互補長短的關係。

具體來講，由洪熙官施展的少林虎拳，自然是承擔「剛猛」的部份。因此虎拳的大部份招式，都是攻向白眉的胸膛，或者以「搭橋」的方式進行交鋒，藉以表現虎拳的威猛氣勢。而在常見的虎爪以外，製作組亦加入了不少類似地趟拳的架式。蓋因白眉道人精通內家氣功，洪熙官要破他功夫，自然需要攻其下陰等要害。所以在虎拳的場景之中，可以見到不少跌撲、翻滾的動作。而這個設計也同樣見於之前介紹過的另一部邵氏電影《洪拳與詠春》，該片亦是由劉家良師傅擔任武術指導。某程度上可以看出，在劉家良師傅理解的洪拳體系當中，地趟拳技術所佔的份量。

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而另一個有趣的設定，則屬打穴道。洪熙官為了破解白眉的氣硬功，不僅精研經絡之術，還計算了時辰方位，務求精確找出白眉的罩門所在。這種情節一般只能出現在仙俠電影之中，很難將其融合到「硬橋硬馬」的南派功夫。然而劉家良師傅卻另辟蹊徑，以打銅人、走鋼珠的方式，表現出打穴的過程。這點在當時來講的確是非常創新，也很考道具設計的心思。

劉家良師傅另辟蹊徑，以打銅人、走鋼珠的方式，表現出打穴的過程。這點在當時來講的確是非常創新，也很考道具設計的心思。

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白鶴詠春 共冶一爐

而方詠春所授的鶴嘴，則象徵了靈巧、刁鑽。它不會與人硬碰，卻出手快捷，專攻眼睛、咽喉等要害，正好彌補了虎拳的不足，也更加有效地擊中白眉的穴道。有趣的是，當初洪文定跟隨母親習武之際，周遭的小孩都嘲笑他學習女人拳法，早晚變成娘娘腔。然而正是這種女性武藝，助他在最終對決時立下奇功。這一幕其實亦反映出陰陽相合、剛柔相濟的重要性。女性未必不容於險峻的武術世界，有時或會反過來突破傳統的盲點。

在鶴嘴以外，方詠春教授洪文定的另一種武藝，就是「二字拑羊馬」。眾所周知，二字拑羊馬是詠春拳的馬步。而傳說中詠春拳的師祖之一，便是女子嚴詠春。至於現實中永春白鶴拳的先輩之一，則為方七娘。製作組以「方詠春」命名洪文定的母親，又安排她精通鶴手及拑羊馬，顯然就是要向這兩位女性武術宗師致敬。

【點擊圖片，觀看洪文定示範的拑羊馬及鶴手】

而按照部份武者的說法，詠春拳與白鶴拳之間，確實存在關連。例如有論述便指出，「詠春」的原寫當為「永春」，跟「永春白鶴拳」乃同宗不同流。香港著名的永春白鶴拳傳人李剛師傅，亦曾在訪問中表示，民間的確一直有類似說法。至於孰真孰假，現時仍然未有肯定答案。

劉家良師傅將方七娘與嚴詠春合而為一，或許亦是了解過相關傳說。這部電影可能就是他對南拳武術源流的一點研究心得，相信任何喜歡國術歷史的朋友，都不應該錯過這部作品。

劉家良師傅畢生精研洪拳，他對其他南方武術的源流，亦甚有認識。

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