周恩來早年也曾學習八卦掌？｜民國政客的武術世界（二）

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-02-25 21:03

在二、三十年代的動盪時局下，當時許多政界名流不僅以「強國」之名推廣國術，更身體力行一併練武。當中便包括，在近代中國歷史中具有舉足輕重影響力的周恩來。

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周恩來一向予人感覺溫文爾雅，但很少人知道，遠在他當上總理之前，他是特務頭子，工作包括情報收集、安排工作人員滲透國民黨黨政部門等。更少人知道的是，他曾經學習過八卦掌，師父是津門名家韓慕俠。

韓慕俠（1877—1947），天津津南區大韓莊人，曾先後拜過八名武術老師，當中最出名的是形意八卦掌拳師張占魁（1865—1938，八卦掌祖師董海川的弟子，歷史上首個將形意、八卦合成一家的拳師）。1918年，張占魁在北京六國飯店擊敗俄國人康爾泰，自此名揚四海（關於是次比武的性質，詳見《學功夫 打洋人》）。

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八卦掌之祖——董海川

形意八卦門——張占魁

而在「俄國力士」康爾泰的兩年之前，他曾獲邀到天津南開學校（中學）開設武術班，教授八卦掌。當時班上學員之一，就是年屆18的周翔宇，即周恩來。周恩來於1913年加入南開學校，一直有參與校內各類體育運動，如田徑、籃球等。眼見武術兼具強身及技擊功能，韓慕俠又是名動一方的拳師，周恩來很快便報名參加了武術班。

韓慕俠與眾弟子在武術專館前的合影，身穿馬褂者為韓慕俠，前排最中間者則為周恩來，圖片擷取自http://bit.ly/2vthb5Y

據聞兩人惺惺相惜、關係密切，周恩來更親筆為韓慕俠的武館寫下「韓九師堂」四字，以示韓慕俠有九位師父之意。1917年，周恩來東渡日本讀書；翌年，韓慕俠上北京打擂。兩人自此分別，走上了截然不同的道路。

而這段短暫的師徒情份，也成了兩個傳奇之間，增添了一頁有趣的篇章。

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