漢奸武痴褚民誼　精通太極拳角力騎射｜民國政客的武術世界（三）

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-03-06 17:20

上兩回提及了民國時期兩大政治人物蔣介石及周恩來的武術故事。今次要介紹的人物更是親自投身武術當中，師從吳式太極名家並全力推廣武術，但他卻是汪精衛偽政府的核心人物——褚民誼。

今次與太極拳扯上關係、充滿爭議的人物，是國民黨元老禇民誼。

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周恩來早年也曾學習八卦掌？｜民國政客的武術世界（二）

禇民誼（1884—1946），浙江省湖州府人。1906年遠赴法國讀書，途經新加坡時加入了中國同盟會，此後一直有參與國民革命活動。辛亥革命後，褚民誼回到上海，並在黃興介紹下，結識了汪精衛、陳璧君夫婦。隨後褚民誼同陳璧君的義妹陳舜貞結婚，並跟汪精衛成為了襟兄弟。

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此後，褚民誼一直都是「汪精衛派」的核心人馬，更曾經官至行政院秘書長。不過他當上秘書長後，卻「不務正業」，把全副心機放在推廣武術上。他強烈反對民眾參加足球、游泳等外國傳來的體育活動，認為「炎黃子孫」就應該學習傳統國術，他本人便是師從太極拳大師——吳鑑泉（1870—1942，吳式太極拳創始人吳全佑嫡子）。在現今的互聯網上，還留存著一段他獨創的太極拳操及太極球。而在太極拳以外，他對角力、騎射、武術等傳統體育都有研究，曾撰寫過一部《國術源流考》。

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可惜這些「才華」並不能掩蓋他在政治上的無能。當時有很多人都批評他終日遊手好閒、無所事事，中國托派代表陳獨秀亦在長詩《金粉淚》中寫道「家國興亡都不管，滿城爭看放風箏」，用來諷刺他（除武術外，褚民誼也熱愛放風箏）。

汪精衛的偽日政權成立後，褚民誼先後出任了中央黨部秘書長及外交部長，亦做過駐日大使，獲得了日本人的「一級旭日大勳章」。

日本戰敗後，褚民誼曾給蔣介石發電獻媚，聲稱一定「謹率所屬，力保治安，嚴防共產黨乘機而入，以效忠黨國，效忠蔣委員長」。儘管如此，他還是被蔣介石送進了看守所，最後遭到槍決。據聞在獄中，他都會帶領其囚犯打太極拳。

以前介紹的國術人物，大多道德高尚、名留青史，也許褚民誼就是一個例外。

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