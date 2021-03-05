《一秒拳王》泰國男神查朗 Nonkul 分享三招塑身訓練｜居家練習

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-05 18:06

【武備志】「居家練習」系列這次邀請了電影《一秒拳王》主角之一，泰國影星 Nonkul 查朗桑提納托古（Chanon Santinatornkul），教大家幾個可以在家中練習體能和塑身的訓練。

「居家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。這次分享教學的Nonkul ，是泰國新一代影星，曾在電影《出貓特工隊》為香港觀眾所認識。早前來香港拍攝《一秒拳王》，接受嚴格的體能和拳擊訓練。但在拍戲以外，Nonkul 亦十分注重日常的鍛練，務求讓身體在最佳狀態，以備任何動作演出。

圖片來源：環球影業（香港）

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因為疫情限聚關係，早前上映的《一秒拳王》延遲至下周上映，Nonkul 因為防疫措施未能親赴香港與各位影迷見面，但他為【武備志】拍攝這個他日常常用訓練動作，向各位影迷和讀者分享當中練習心得。對於拍攝《一秒拳王》，他表示拍攝這電影期間是他最美好的時光，很遺憾無法在場與所有正在期待的觀眾分享經驗，他非常期待這一天很快到來，希望每個人都能欣賞這部電影！

這次 Nonkul 分享他平日做掌上壓、深蹲和仰臥起坐，看看他如何在家鍛練，練成戲中一代拳王的身形。

（網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。）

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