李景林：民國劍如游龍的「劍仙」將軍｜民國政客的武術世界（六）

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-03-25 18:07

上次介紹張之江的文章中，【武備志】提及一個對近代武術界影響深遠的組織——南京中央國術館。國術館由兩位軍方要員共同管理，一個是西北軍將領張之江，另一個便是有「劍仙」之稱的李景林將軍。

李景林一直是個頗具爭議的歷史人物。作為皖系出身的將領，他先後轉投直系及奉系。幾次叛變失敗後，最終他投奔到國民黨麾下，成為其軍事委員，結果被魯迅點名為屠殺群眾的劊子手。

然而，政治上的左搖右擺，並未有掩蓋他在武術方面的才華。當年中央國術館能夠「星光熠熠」、盛極一時，很大程度就是得益於李景林的人脈關係。而李景林的個人武藝，亦確實是上佳水平。他乃武當劍家宋唯一的入室弟子，一手武當劍法練得出神入化，在武術界中素有「劍仙」美譽。

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▍政途搖擺不定 無掩「劍仙」成就國術館盛況

李景林（1885—1931），字芳宸，號廣古川，出生在河北省棗強縣西七吉村。他的父親懂得一些拳腳功夫，於是李景林從小便追隨父親學武，主要練習燕青門及二郎門拳械。其後李景林被父親送到去「育字軍」陸軍青年學校就讀，當時「育字軍」的領導便是宋唯一。

宋唯一（1860—1925）乃閭山道人張野鶴之徒，精通武當丹劍，著有《武當劍譜》一書。他見李景林基礎紮實，又熱衷於武術，便決意收他為徒。可惜的是，受八國聯軍影響，「育字軍」不久後便就地解散。16歲的李景林只好前往保定北洋陸軍速成武備學堂，繼續學習。不過熱愛武術的他沒有立刻去學堂報到，而是先到家鄉近鄰的永年帶藝投師，拜在太極大師楊健候（1839—1917，楊式太極祖師楊露禪三子）門下成為外姓弟子，同時跟楊家另一位大師楊澄甫結下深厚友誼。

往後十餘年，李景林先後投靠清室、皖系、直系、奉系等不同勢力，並在第一次直奉戰爭中擔任要職，解救了受直系包圍的張作霖。1922年，李景林率部駐紮在遼寧北鎮縣，那裡正是宋唯一的家鄉。師徒重逢，李景林每天都會在繁忙軍務中擠時間繼續向宋唯一討教，務求進劍術。結果宋唯一不但將武當劍術的精髓悉數傳授了李景林，還將自己所著的《武當劍譜》、《劍形八卦掌譜》、《道家修道錄》等秘籍送給了他。自此，李景林武藝大進，名動四方。由於他修煉的乃道家劍法，故軍政界及武術界俱封他為「劍仙」。

1926年，李景林本打算聯合各派軍閥，倒戈打倒張作霖。卻被張學良（1901—2001，「西安事變」發起人之一，張作霖之子）洞察先機，與另一將領褚玉璞共同壓制了他。李景林被迫通電全國，宣布下野。自此，他把全盤心思放在發展武學上。他南下上海，號召「全民國術化」。他又邀請了內家宗師孫祿堂，共商發揚國術的事宜。兩人的名氣吸引了大批武者來滬求學，許多日後的國術大師如李玉琳、高振東、郝家俊等，都是在這段期間拜入二人門下。

按照報章記述，當時的比賽情況確實甚為激烈，血流披面時有發生。（圖片擷取自https://bit.ly/39hrpqv）

【點擊圖片，認識浙江國術遊藝大會的部份優勝者】

1928年，南京中央國術館成立，李景林出任副館長一職。同年4月，李景林被任命為國民政府軍事委員會委員。翌年，浙江省政府主席張靜江倡辦「浙江國術游藝大會」，即中國首次的國術擂台賽。賽會聘請李景林為籌備主任，李景林亦在賽後短暫執教於浙江國術館。

之後李景林再次婉拒了蔣介石的邀請，不再接受各項公職的委任，而是移師上海從事二次國術大賽的工作。1930年，因閻錫山、馮玉祥聯合對抗蔣介石，引發中原大戰。李景林始終是國民政府將領，於是奉命在濟南策動反擊。與此同時，李景林在濟南創建了山東國術館。正是在山東國術館任教期間，李景林將一直秘而不宣的「武當對劍」、「活步對劍」等技法公諸於世，據聞有多達五百人慕名拜李景林為師學劍。

可惜的是，在山東國術館創辦一年之後，李景林突然患上痢疾，年僅四十七歲。李景林一生，充滿著爭議和傳說。有人指他囂張跋扈，多番惹起同道不滿。亦有人認他武藝非凡，可能比八極拳的李書文還要高（武術界有傳言兩人曾交手，由於李書文最後離開了國術館，故一般認為是李景林獲勝，但亦只為傳言）。撇除開這些真假難辨的的傳聞，單憑創辦中央國術館及提倡國術全民化的功績，就足以令李景林的名字寫在國術史冊上。時至今日，武當劍術的傳人雖然零散，但依然能覓得其中足迹。武術家錢愓明先生所著的《太極內功心法》，便以李景林的武當拳劍作為先祖。

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