《魔龍王國》集東南亞文化結晶　Silat及魔杖首見迪士尼動畫製作

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-12 08:00

最近上映由迪士尼製作的《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）是多國文化啟發的結晶，製作團隊走訪寮國、印尼、泰國、馬來西亞等東南亞國家，並邀請相關文化專家提供意見，把大量東南亞文化元素融入故事的五個國家中，就連馬來亞武術Silat和菲律賓武術Kali和Arnis都是參考對象，成為劇中女主角拉雅的格鬥技原型。

《魔龍王國》是迪士尼第一個以東南亞為創作靈感的英雄（公主）動畫故事，因疫情關係整個動畫大半製作是團隊成員在家工作完成。

動畫動作顧問兼編劇之一Qui Nguyen曾表示把自己所掌握的東南亞武術知識應用到了打鬥場景中，「你會看到拉雅拿出的武器是菲律賓棍術的武器，當你看到拉雅擺出戰鬥姿勢，你會發現有菲律賓武術、泰拳、泰國武術」，他希望拉雅所呈現的武術，是真實且有文化上的區隔。動畫還邀請荷里活著名動作指導Maggie MacDonald擔任動作設計，她曾參與多套電影動作指導，當中包括《美國隊長：英雄內戰》、《飢餓遊戲》及《分歧者‧異類叛逃》等等，更擔任多套電影主角替身。二人先會以真人對打編排動作並拍成影片，再把影片給動畫師參考製作。

《魔龍王國》主角所用的寶劍，是馬來武術中常用的Keris。(電影劇照)

動畫大玩東南亞元素，更是迪士尼罕見將真實武術融入動畫故事中。主角拉雅（Raya）的武打動作此以馬來近身戰武術Silat為主，而主角不離身的兩根棍棒，則是源自菲律賓魔杖，她用的波浪型寶劍，更是馬來武術聞名兵器Keris。而另一方女反派的格鬥技，則糅合了泰拳和泰國古兵器術Krabi Krabong。

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Bring it. ⚔️ #DisneyRaya arrives next Friday. pic.twitter.com/2fNgAarL9H — Raya and the Last Dragon (@DisneyRaya) February 22, 2021

Keris劍柄曾刻有神象

東南亞武術種類極多，有泰拳（泰國）、緬甸拳（緬甸）、越武道（越南）、卡拉里帕亞特（印度）、鬥獅拳（柬埔寨）、Silat（馬來西亞、印尼）、Kali和Arnis（菲律賓），當中不同武術又有各自的不同流派。

女主角用的Keris，是馬來武術極具特色的武器，本身亦帶有神秘巫術色彩。Keris又名為Kris（前者為東南亞稱呼，後者是西方常用叫法），在古代爪哇王朝時代，爪哇人大多喜歡佩帶Keris，尤以朝中大官或武將，必須在腰間佩帶短劍以示高貴。Keris一般都插在傾斜向右的腰背纏身巾之間，便於順手拔出使用。現在這種兵器主要流行於回教信仰的印尼、馬南亞、汶萊、泰國南部和菲律賓一帶。

Keris最早發現於14世紀年左右，有傳由印度或越南傳來印尼群島，亦有指發源地為馬來本土。Keris發音是古代爪哇語「刺」、「鑽」、「貫穿」等詞匯組合而成，反映這劍用法以刺和插為主。

馬來人認為Keris擁有魔力，既是武器，也是精神象徵，每一把Keris都住有一位神，所以古代的Keris刀柄更刻有神象，一直到回教人統治才全面禁止刀柄刻神象的文化。而根據馬來傳統，Keris最少要有兩種不同金屬元素組成，優質的Keris更以最少七種金屬元素打製。由於涉及的金屬用料不同和古代技術所限，古代Keris劍身流行帶有毒性，生鐵成份也使劍身容易折斷，插入敵人身體後留在對方體內。但隨著冶煉技術和文明進步，帶毒Keris已甚少見。Keris劍身以波浪型為主，有時呈蛇曲型，背後包含東南亞帶有宗教性的蛇文化崇拜，有些Keris的設計卻是以象鼻為原型，寄寓大象神的威力。

好的Keris由人手打造，每把不論刀身、刀柄和花紋均有不同設計，因此現在也成為馬來一帶著名藝術收藏品，用來餽贈或在宗教儀式上使用，因此在用料上更講究，不像古時作為武器原意。

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