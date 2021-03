《魔龍王國》集東南亞文化結晶　Silat及魔杖首見迪士尼動畫製作

最近上映由迪士尼製作的《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)是多國文化啟發的結晶,製作團隊走訪寮國、印尼、泰國、馬來西亞等東南亞國家,並邀請相關文化專家提供意見,把大量東南亞文化元素融入故事的五個國家中,就連馬來亞武術Silat和菲律賓武術Kali和Arnis都是參考對象,成為劇中女主角拉雅的格鬥技原型。