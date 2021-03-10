16歲美女高中生創造歷史　力壓一眾男生成摔跤州冠軍｜紀錄片重溫

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-10 19:34

由於身體結構有別，男女在運動能力上存在天生差別。然而在去年，一名美國16歲的高中女生Heaven Fitch卻打破宿命，贏得了北卡羅萊納男子組摔跤比賽冠軍。近日WWE 推出了Heaven 的紀錄片，大家不妨重溫一下她的故事。

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Heaven Fitch 擁有天真的笑容、亮麗的外形，看上去跟一般青春少艾的女生無異。然而在可愛背後，她卻在2020年創造了歷史。她在摔跤比賽中擊敗一眾男生，贏得了北卡羅萊納州高中體育協會的摔跤個人冠軍（106磅級別），成為有史以來第一個贏得州冠軍的女孩。

編按：在北卡羅萊納州高中體育協會規例中，假如該學校沒有足夠運動員組成女子摔跤隊，該校的女子摔跤運動員便需參加男子組比賽。

近日WWE 推出了關於Heaven 的紀錄片，並由WWE巨星Beth Phoenix 作為主持旁述，娓娓道出Heaven 的摔跤故事。

▍傳奇16歲女高中生 力壓男生勇奪摔跤冠軍

出生於2003年3月1日的Heaven ，是家中最小的女孩，跟3名哥哥一起成長。名字來自於父親的一個玩笑：「如果是女生，名為Heaven。如果是男生，就名為Hell。」

Heaven 的曾祖父母都是奧運選手，曾祖父更在1936年柏林奧運中贏得了4X400米接力銀牌。加上兄長們都參與不同運動，Heaven 自小便十分活躍好動，並以成為運動員為目標。她小時候喜歡參加不同運動，打過棒球、踢過足球。不過最後真正吸引到Heaven 的，卻是被視為「男子運動」的摔跤。

小Heaven 自小受WWE 摔角節目影響，喜歡跟哥哥一起模仿摔角動作，在客廳中互相打鬧。因為兩位哥哥都是摔跤運動員，Heaven 從小便經常觀看他們練習和比賽，耳濡目染下暗自對摔跤運動產生興趣。直至6歲的時候，Heaven 忍不住問媽媽：「我可以嘗試一下摔跤嗎？」

父親知道後馬上表示反對，因為摔跤運動是「傳統的男生運動」，大部份習者都是男生。摔跤的受傷機會不少，他不願意自己心愛的女兒受到傷害。但母親跟最小的哥哥卻認為應該讓Heaven 先嘗試一下，怎料Heaven 在練習時展現出過人的天份。自此，Heaven 便展開了她的摔跤生涯，而且成績不凡。

在2019年，Heaven 戰績為55勝8敗，並在北卡羅萊納州摔跤106磅比賽中奪得第四，成為首位站在該州摔跤州比賽頒獎台的女生。

及至2020賽季，她拿下54勝3敗的驕人成績，還獲得了1A級最傑出摔跤手獎。在北卡羅萊納州州比賽中，Heaven 更連績擊敗7名男生，贏得該州的摔跤個人冠軍（106磅級別），成為有史以來第一個贏得州冠軍的女孩。

近日WWE 推出了關於Heaven Fitch 的紀錄片《HEAVEN》，並由WWE巨星Beth Phoenix 作為主持旁述。大家不妨重溫一下Heaven 的摔跤故事。

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