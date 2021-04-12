跆拳道｜香港殘疾運動員勇奪國際賽冠軍　港隊共取1冠2亞2殿

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-12 19:18

疫情之下，香港輪椅武術總會的「殘疾人跆拳道運動員」出戰多個國際性比賽，努力爭取殊榮。香港更出現首位奪得國際性比賽冠軍的殘疾人跆拳道運動員，為港爭光。

在4月10日，由Performance主辦，GCS International Hong Kong Chapter協辦之「GLOBAL PERFORMANCE ONLINE TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS」，雲集來自希臘、泰國、香港、新加坡、印尼等12個國家地區超過400名跆拳道運動員參與，加上香港、希臘、泰國的殘疾運動員，一起進行網上跆拳道競技．

當中來自香港輪椅武術總會的五名殘疾人跆拳道運動員勇奪佳績，共嬴得1金2銀。陳嘉敏在Para Poomsae-28B / Wheelchair 獲得第一名；李志雄在Para Poomsae-28C / Wheelchair 獲得第二名；朱穎恩在Para Poomsae-27A / Non-Wheelchair獲得第二名；于駿賢在Para Poomsae-27A / Non-Wheelchair獲得第四名；梁啟賢在Para Poomsae-27B / Non-Wheelchair獲得第四名。

陳嘉敏（圖右）是香港首位以「殘疾人跆拳道運動員」出戰國際性比賽，並獲得殊榮，為港爭光。（資料圖片）

另外在4月3日舉行的「2021 GCS U.S. World Open & Para Virtua Championships」中，陳嘉敏亦在Individual Poomsae / Para-Black Belt 18-30 Female 獲得第一名。陳嘉敏是香港首位以「殘疾人跆拳道運動員」出戰國際性比賽，並獲得殊榮，為港爭光。

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