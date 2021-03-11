前AV女優明日花綺羅拜訪MMA拳手　學習3招「真寢技」降服男對手

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-11 17:45

前AV女優明日花綺羅自去年退役以來，仍然活躍於社交媒體，更成為了一名Youtuber。日前，她便跟MMA前冠軍朝倉海合作拍片，學習真正格鬥的寢技招式，更順道測試自己獨創的「寢技」招式。

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前AV天后、31歲的明日花綺羅在去年宣布退役後極速轉型，不單開設美容院，亦創立自家服裝品牌，投身商界做女強人。隨後明日花綺羅更投身網絡短片世界，開設個人YouTube頻道「KIRALAND」。

而她的首部短片以個人生活為主題，除了公開自己由起床到出門的私生活和習慣之外，更意外曝光了豪宅和接近20個名牌手袋以及海量化妝品，發布短短一日就已超過60萬人次收看，其頻道的訂閱人數亦已超過10萬，人氣極高。

月前，明日花綺羅便找來綜合格鬥家朝倉海合作拍片。朝倉海跟哥哥朝倉未來都是職業拳手，拳迷稱他們為「朝倉兄弟」。朝倉海職業賽績為16勝3敗，曾經奪得過RIZIN FF 的Bantamweight冠軍。拳手以外，朝倉海亦經營自己的YouTube 頻道「KAI Channel」。

▍AV女優學習格鬥寢技 實試獨創「寢技」招式

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片初，明日花表示自己並沒有格鬥技經驗，頂多只在演戲時做過一點點類似動作。於是朝倉便建議從寢技教學入手，教授3種寢技降服技：裸絞、十字固定與三角絞。

在朝倉海示範動作後，明日花綺羅便以朝倉助手齊藤作練習。明日花天份頗高，不消一會兒便完全複製技術，動作做得似模似樣。

明日花綺羅和朝倉海進行對打演練，經歷一番掙扎後，朝倉海讓明日花實踐所學，讓其以一記三角絞降服自己。

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在影片最後部分，明日花更即場測試自己獨創的「寢技」招式。雖然動作不免令人想入非非，但竟然有一招具有降服能力。

題外話，其實AV界不乏武術愛好者或格鬥運動員，例如貌似周杰倫的男優東尼大木，除了唱歌了得外，他入職AV前是一名拳擊手，現在仍會見到他分享訓練短片。而九十年代紅極一時，近年受中風病痛困擾的前男優，人稱「向井朱古力波」的向井裕，未入職也曾擔任日本摔角手，所以練得一身健碩身形。他現在康復後暴瘦，曾受訪表示希望參與殘疾人奧運會。

▍明日花綺羅所學的三招降服技技術分析

【第一招：裸絞（Rear-Naked Choke）】

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裸絞（簡稱RNC），是用手臂按壓對方的頸靜脈及頸動脈，做成腦部短暫缺血及缺氧，以致對方暈倒。因此RNC是一個血絞。

最傳統的裸絞手法是，一手手肘勒住對方後手掌扣住另一隻手的臂彎（手肘內部），然後另一隻手搭住對方後腦（頸）施加推力，同時收緊絞位以完成降服。不過傳統的「搭橋」動作要由下而上經過對手身旁，期間很容易被對方控制單手，令裸絞難以收緊。

它的動作跟另一種頸降服技「Neck Crank」十分相似，但背後原理不同。Neck Crank 是一個集合多個技術的總稱。只要是扭動、摺疊或以其他方式對頸椎作出壓力和傷害，就是Neck Crank 。簡單來說，就是對頸椎做的「關節技」。

【第二招：十字固（Armbar）】

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十字固（Armbar）是一種基本而又有效的降服技，不論在MMA，還是柔道、桑搏、巴西柔術、或者其他的submission grappling比賽，都常常能看到它的蹤影。

十字固，通過用腿控制對方的手（雙腿通常會跨過對方的胸），以下胯底著對方的肘部，雙手控制對方的手或手腕在自己的胸前，依靠拱起自己的下胯或倚後，導致對方肘關節過度伸展（向後屈曲）令對方投降。

於此，可以看到寢技中為何能「以小勝大」——一個身形較小的人也能依靠技術降服更加強壯的對手。在十字固中，攻擊者重點使用的不是手部的肌肉，而是靠腰背及臀部肌肉，這些都是大的肌肉群組。

而防守者，防止肘關節過度伸展的則只能靠相對之下很小的肌肉群組：肱肌（brachialis）、肱橈肌（brachioradialis）及肱二頭肌（biceps brachii）。這樣，攻擊者雖然身形較小，但其實是在使用大肌群去攻擊對方只以小肌群保護的關節。除非兩者的身形差別太過巨大，否則，攻擊者只要姿勢正確，防守者根本不能靠肌肉力量保護肘關節。

【第三招：三角絞（Triangle Choke）】

三角絞（Triangle Choke）是一種以雙腳形成三角狀，夾緊對手一邊頸側和另一邊腋下的降服技。大部份情況下，三角絞（Triangle Choke）都是一種血絞。

因為當雙腳同時施加壓力時，大腿會壓迫對手一側的頸動脈，另一邊腳會使對方肩膀、三角肌壓迫他自己的另一側頸動脈，令對方的血液未能運上大腦。如果應用得當，對方有可能導致在幾秒鐘內失去知覺。

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