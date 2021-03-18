柔道龍虎榜｜杜琪峯送給港人的電影　當中出現過哪些柔道招式

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-18 18:34

早前，香港著名導演杜琪峯在節目中以《柔道龍虎榜》勉勵今日港人：「被摔在地上，再站起來便行，就是不停地戰鬥。」武備志今天跟大家重溫一下，電影中出現過的一些柔道招式：肩車、掃腰、背負投、十字固。

▍《柔道龍虎榜》劇情簡介

歌廳經理司徒寶（古天樂 飾）曾是一名柔道高手，數年前不知何故放棄柔道，變得沉淪墮落。好戰的應屆柔道冠軍東尼（郭富城 飾）慕名上門挑戰他，而司徒寶的宿敵李亞岡（梁家輝 飾），又因當年一場未完的比賽向他立下戰書。司徒寶的師父亦希望徒弟能夠出山，拯救日益破落的柔道館。

在眾人壓力之下，司徒寶終於道破自己退出江湖的秘密：原來他患有「視網膜色素病變」，現在僅餘下一成視力。但看著師父為理想犧牲，他的心卻愈發澄明，當日的雄心壯志再度喚醒。他決志要在有限的時間，擊敗所有對手。

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▍肩車

《柔道龍虎榜》酒吧大混戰一幕，出現了「肩車」。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/tZSGcD85IlA）

「肩車」是柔道的著名手技之一，在電影裡尤其具備視覺效果。在打破對手重心的同時，下潛至對方下方，一手拉住對方手袖，另一隻手勾抱對方大腿後側，將其抬於肩上再摔倒對方。不過自2009年國際柔道連盟修例禁止抱腿摔後，便出現了不抱腿的肩車變化式。

【武備志】便曾邀請到前香港柔道代表隊成員——余建霆，為大家介紹一下柔道比賽中所用的「肩車」。

▍掃腰

「掃腰」是柔道著名腰技，目的是要令對手重心向前傾，然後將之吊起，在電影中便能夠多次看到此招。

掃腰（はらいごし／払腰）是柔道投技中的很基本的腰技，英文稱作譯音Harai Goshi或Sweeping hip throw，是一招用腳掃起對方的投技。掃腰雖然是很基礎的柔道腰技，不過它不但使用方便，而且能夠與其他招式配合；加上，掃腰能將受方背部摔於地面，在柔道比賽中有望贏得一本，所以掃腰是不少選手的得意技。另一方面，掃腰在無道袍的MMA比賽中亦不時出現，因為較易成功takedown之餘，更可以維持良好的落地姿勢，有利在上位控制對手。

▍背負投

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/RToAsywACuM）

論及柔道技法，「背負投」必然是最廣為人知的招式之一。在不同的文藝作品裡（那怕是跟柔道無關的主題），都可以見到「背負投」的影子，《柔道龍虎榜》也自不例外。

在柔道中單說「背負投」，多半是指雙手背負投，即是單手執襟、單手捉袖，對上身有完整控制的情況下所使用的背負投。背負投會以雙手牽引受方，隨即轉身將受方負於背上，再將其摔在面前。

使用背負投時「破勢」尤其重要，「破勢」即是破壞對方的平衡，以便作出其他動作。在做背負投時，右腳踏前時需要預留足夠位置，取方不宜自己衝近受方。使用背負投應該留下足夠空間，轉身時順勢蹲下，將受方引至自己背部位置，自己的腰部必須比受方腰部為低，才能順利將自己的手臂楔入受方腋下，另外需要留意雙手切忌過早牽引向下，應該等待雙腿蹬直時才轉向拉往地面。

▍十字固

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/tZSGcD85IlA）

除了投技和摔技之外，柔道亦有不少寢技的招式，「十字固」便是當中的表表者。在電影裡，古天樂和郭富城亦是用「十字固」進行練習。那麼真實的十字固該如何操作呢？

十字固是個相對簡單的降服技，很多新朋友剛學習寢技時，頭幾個學習的降服技就是十字固。十字固，通過用腿控制對方的手（雙腿通常會跨過對方的胸），以下胯底著對方的肘部，雙手控制對方的手或手腕在自己的胸前，依靠拱起自己的下胯或倚後，導致對方肘關節過度伸展（向後屈曲）令對方投降。

於此，可以看到寢技中為何能「以小勝大」——一個身形較小的人也能依靠技術降服更加強壯的對手。在十字固中，攻擊者重點使用的不是手部的肌肉，而是靠腰背及臀部肌肉，這些都是大的肌肉群組；而防守者，防止肘關節過度伸展的則只能靠相對之下很小的手部肌肉群組。這樣，攻擊者雖然身形較小，但其實是在使用大肌群去攻擊對方只以小肌群保護的關節。除非兩者的身形差別太過巨大，否則，攻擊者只要姿勢正確，防守者根本不能靠肌肉力量保護肘關節。

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