空手道｜日本女國手植草步申訴教練權力騷擾　揭竹刀戳眼險失明

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-07 18:42

上月底日本空手道界傳出一則「醜聞」。日本空手道女子61公斤級的奧運組手選手植草步，向全日本空手道連盟發起申訴，稱遭遇到前國家隊教練、現任連盟的強化委員長香川政夫的「權力騷擾」，當中更涉及以竹刀練習險導致選手失明。到底「教」與「練」是否對立關係呢？

▍日本空手道一姐控訴教練「權力騷擾」 竹刀練習險瞎眼！？

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植草步（Ayumi Uekusa）是目前女子自由組手68公斤以上級別世界排名第一的選手。她曾奪得2016年世錦賽、2017年亞錦賽及2018年亞運會的女子68公斤級冠軍。2020年3月時，植草被選拔為東京奧運女子61公斤以上組手的日本代表選手。

植草及香川上週在道德委員會上作了證供。植草步控訴香川政夫在擔任帝京大學訓練基地總教官時，以竹刀擊打運動員臉部練習他們的躲閃反擊能力。然而植草進一步指出，運動員在訓練期間並沒有帶上頭盔，面部或眼部直接承受打擊而受傷。在1月27日的訓練時，植草步便被竹刀擊中眼部，被診斷為「左眼瘀傷」，並被禁止參加3月的國家隊訓練營。

據稱在帝京大學訓練基地中，香川亦曾用竹刀戳傷或打傷其他奧運組選手。植草步曾抱怨相關訓練可能導致失明，要求貼上什麼緩衝材料，或者停止相關練習，卻被香川斥責為「膽小」。

香川承認，在植草的訓練中使用了一把竹刀，目的是迫使她躲開自己的揮擊及刺擊。他表示自己從未打算故意傷害她，但甘願為「破壞信任」而負責。「我從教多年，一直以指導運動員為重，這完全是我的責任。我向植草步致歉。現在我衷心希望她跟其他參加東京奧運會的運動員都能做到最好。」

經過2次倫理委員會聽證後，全空連認定「香川政夫在1月份的一次練習中以竹刀擊傷植草步眼部」為事實：「以竹刀進行相關練習非常危險，在任何實踐中都不會允許。」全空連預定在4月9日召開臨時理事會，商討有關香川政夫的處分方式。

今天，香川政夫宣布自己必須為相關人員負責，願意接受任何處分，並決定辭去全空連所有職務。

這是日本體育界最新揭發的「權力騷擾」事件。對上一宗「權力騷擾」是2018年時，4屆奧運女子摔跤冠軍伊調馨對其前教練作出控訴，最終令日本摔跤協會向伊調馨致歉，該教練亦辭去所有協會及教練職務。

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▍教與練的對立關係？

在不少運動中，都十分推崇一種傳統刻苦磨練的精神，認為教練越發嚴厲便可提升運動員生理心理表現。當中甚至默許體罰的出現，或是允許教練強勢主導訓練。

誠然，教練跟選手之間本身表面上處於不對等的關係，迫使運動員超越自身能力界限亦是他們的職責之一。然而假如教練擁有無上的權力，即使本意是希望提升運動員表現，但實際上卻可能對運動員造成傷害（生理或心理），那時候又有誰可以為運動員發聲呢？

在權威社會當中，人們往往重視教練領導權威，忽視運動員作為人的本質，間接使不少運動員遭受教練不公不當對待時，礙於群眾壓力下而選擇噤聲或默默忍受，最終可能走向極限。

由於篇幅所限，有機會撰文再跟大家分享「教練與運動員」之間的相互關係。

不知大家對「教與練」的想法如何呢？不妨留言分享你的想法。

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