自衛術｜居英教練拍片教防抓衣被質疑　8大防身技術要點需留意

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-06 15:40

英國倫敦近日發生女子兇殺案，於是一名教練拍攝自衛術影片，希望觀眾能夠以此「傍身」，然而影片卻引起大量武術界網民的質疑。到底當我們看到自衛術教學片時，有什麼地方需要留意呢？

▍居英教練拍片教自衛術，反被群起而攻之？

在3月3日晚上9點，住在倫敦南部的Sarah Everard 於回家途中失蹤，一周後警察在倫敦東南十公里外找到她的遺體，她已經被綁架殺害。事件轟動英國社會，並掀起一場反抗針對女性暴力的社會運動。

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近日，一名搏擊教練有見及此，於是拍攝了一段自衛術影片並在社交媒體上分享，希望示範一些簡單自衛衛動作，讓觀眾學習傍身。

片中教練示範如何應對被對方抓衣的情況。首先把同邊手手肘提高，然後壓向其關節位，再踏步上前以另一隻手肘擊對手的頭部或胸口，最後再補上一記肘擊。

影片公布後在網上武術論壇引起熱烈討論，有網民認為「出於好心拍片，多謝佢有心設計動作幫人」，但更多的是技術上的討論：體型差異、招式成功率高低、合理程度等等。

▍對自衛術影片的態度

就著武備志立場，我們對自衛術片一向抱持嚴謹的態度。我們一方面害怕會有人看了某些片段，在沒有專業訓練下，過份高估自己的能力，以為自己能處理襲擊，最終導致更加惡劣的結果。但另一方面，如果在不能逃走，或者對方只是想傷害你的情況下，這些片段能發揮些微的功用，從而保護到0.01%的人的話，這些片段就值得分享。

本文無意針對上述個別影片作出評論，反而希望透過筆者自身經驗，提出一些自衛術教學片背後需要留意的要點，幫助大家基本分辨到有什麼東西不應嘗試，或應該多加留意。

▍防身術片背後的留意要點

（1）避免衝突，逃生為先，量力而為

很多人會以為防身術是應對街頭危險的技法，但其實當中更加重要的，反而是事前如何避開衝突，例如提高警覺、避免獨處、避免到較危險的地方等，再來就是加強日常鍛鍊以備不時之需。

防身術中最基本及最為重要的目標是「求生」，永遠有機會走的時候就走，暫時無法離開則設法「降低傷害」及「提升逃生機會」。若是有需要保護的人時，更要兼顧行為對「需要保護的人」的後果。

有時候投降示弱並不可恥，損失財物總相比失去性命只是小事。錢跟性命，不難作出選擇吧。

（2）單看影片絕對無用，必須配合重複練習

我們必須認清所有自衛術教學片的本質：用作展示某些技術動作。任何人單憑觀看影片都不可能完全掌握當中技術，更遑論要在現實情況電光火石間準確使出。

即使動作上能夠模仿得到，但實際應用時的情況跟練習不盡相同，不同距離、時機、反應都足以影響技法成效，還未加上面對壓力時的心理影響。要成功使用正確防身技術，背後必須經過大量練習，才可提高成功逃生機會。

（3）一擊必殺／打擊要害的迷思

在不少防身教學中，往往會教習者作出一些打擊要害的攻擊作為「必殺技」去逃生，例如︰插眼、打擊襠部、扯擊耳朵等等。

插眼威力固然強大，而且效果顯著。那麼是否證明我們只需學會「插眼」便可，不用其他技法呢？

筆者認為插眼當然是有效的防身技術，但並不宜作為主力技法，反而更應作為逃脫過程的輔助技法之一，做到效果當然最好，但沒有效果時亦要馬上混合其他技法使用。

插眼技法亦有其有效使用距離，影響到插眼的成功機率。例如在拳擊距離中，要準確插中互動對手的眼睛是相對困難的事，絕非一般人看看影片便能掌握的技術。假如一個人連以拳頭擊中對方頭部都有困難時，叫他只用插眼亦不會有任何效果。

另一方面，經常有防身術會教人在近身距離下挖眼，例如被抓住手或衣服的距離下，以作為逃生的手段。誠然，近身距離插眼的成功率會大增，但亦不是萬全之策。因為現實情況下，一般人的心理動作上未必準備好，一來會影響準確度，二來未必有決心去傷害別人，假如插眼落空反而會激起對方猛烈攻擊。而且你可以插眼時，對方也可以插眼，而且他的主動性或位置可能更具優勢。

始終在現實情況下，對手絕不會因為一招而定格，亦絕不會照練習次序出現。即使技法再有效都好，也會有失敗的時候，對方被擊中亦不會馬上「當機」，他還是會掙扎會有劇烈反應。因此習者需要透過不斷練習，把不同技術化成身體反應，更重要的是必要時有全力掙扎的心態。

（4）打擊為主？防守為主？

縱使打擊未必有擊倒能力，為何它總是出現在防身教學中呢？

打擊是一柄「雙刃劍」，有效果時可以增加逃生機會，但同時亦可能刺激對方造成更為嚴重的後果。

當大部份讀者都是新手、未有正式訓練，甚至是平常連運動都不多的市民，主動出擊並非他們身體及心理可以承受的。出擊的時機錯了，或者出擊的力度不夠，可能招致更嚴重的傷害。在情況容許下，專注防守同時找機會離開現場更為安全。可是當對方持傷害意圖，或被困於無法輕易離開的環境時，單純防守並不能成功突圍，於是我們便需要掌握一定的反抗能力。

很多人以為防身時的打擊是為了擊倒、制服對方，但其實就連職業拳手都未必能夠在比賽輕易打出擊倒時，更何妨是一般業餘習者。筆者認為防身術中的打擊，比較多是作為分散注意力的手段，在對方受痛、失去重心或短暫失去注意力之際，爭取機會逃走。

此處特別需要留意的是，防身技術當中並不只有實際肢體技術，還有一些軟技術︰利用環境、言語、態度、策略，以事前降低衝突機會，並提升平解決機會；事後分散對方注意力，增加反擊效果、逃生成功率。

（5）「實測」是驗證技術效用的唯一方法

不同教學都有各自的技術手法應用其中，有的會像文初教練般利用某一武術動作為基礎，有的會利用擒拿關節技去反制對手。大部份教學片在示範時都會以慢動作進行，而且攻防雙方都會互相配合動作，原意是清楚說明動作細節。

但防身術跟學習搏擊運動一樣，當你學會基本技法後，並不代表你可以真正在搏擊當中成功使用出來。因為對打情況中，對方不會跟你互相配合，亦不會完全按照你想像的方式攻擊，真實搏擊是雙方之間的互動，距離、節奏、時機、進退攻防瞬息萬變，變幻莫測，拳手的身體素質、反應、技術都會影響到搏擊表現。

因此，我們要驗證防身術影片中的技法是否合理有效，或者真正應用效果如何，唯一的方法便是進行「壓力測試」，即是具有反抗性、非配合套照的對抗練習，盡可能地模擬現實應用情況。當然我們無法完全複製所有現實情況，總不能以真刀真槍來進行測試，亦不可能真的插瞎傷害練習伙伴，但至少透過壓力測試，我們可以篩選出一些過於理想化、過於複雜，其至是不切實際的技法，同時了解到自己對技術的掌握程度。

（6）忽略使用者自身的能力程度

不少防身教學片都會忽略使用對象及對手的能力程度。當大部份讀者都是新手、未有正式訓練，甚至是平常連運動都不多的市民，主動出擊並非他們身體及心理可以承受的。出擊的時機錯了，或者出擊的力度不夠，可能招致更嚴重的傷害。

我們看過有人說面對短棍時要「入身用上勾拳」，入身避棍頭是可以的，但普通市民真的能打出足以迫退對方的上勾拳? 就算擊中，未經訓練的拳骨，也有骨裂的危險，這正是裸拳的問題。

一般人並不具備足夠打擊能力，有些甚至連基本體能、身體協調能力亦欠佳。因此大家在觀看防身術教學時，必須留意自己跟片中示範者的能力差異，切忌以為片中人做到，自己便必然做到。

所以，筆者建議大家，與其在網上觀看防身教學片，倒不如認真學習一種具搏擊對打練習的武術或搏擊運動，由教練親身指導，逐步掌握肢體對抗技術，更重要的是培養心理上的對抗意識。

（7）搏擊跟防身差異

有些影片會直接把武術技法直接當成防身來教，例如把MMA的擒抱、巴西柔術的地面技術直接應用於防身當中。但是我們必須知道，搏擊運動跟街頭防身之間存有一定差異，當中更會影響到武術技法的效用。

大部份搏擊運動在比賽時都會以手為主，以體重劃分量級，在指定比賽場地中進行1對1的搏擊競技，並有拳證按照競賽規例執法，保護雙方拳手。然而街頭情況跟搏擊比賽截然不同，你可能同時面對多名敵人，敵人可能會中途加入，敵人或者收藏著兵器，地面可能濕滑不平，四周可能充滿障礙物，對手體型可能比你巨大等等。

面對以上變數時，我們便需要選擇適當的技術去應對。例如對手只有一人時，摔寢技會是不錯的技法來降低對手對四周造成的傷害，以爭取時間讓其他人逃生及求助。但假如對方人數佔優時，主動纏鬥倒地反而會輕易遭到包圍。在狹窄的小卷中，不易施展擺拳、迴旋踢等大範圍拳腳技，反而應以直線打擊為主。假如地面濕滑，使用打擊技便需加倍小心，避免失平衡摔倒在地。即便是有搏擊根底的人，建議亦學習一門較為泛用的兵器學習，以備不時之需。

另一方面，學會善用身邊環境及工具亦十分重要。就一般人而言，手上有工具協助時一般效果會比空手好，尤其在抵抗打擊及心理抗壓上。例如在擋格敵人打擊時，空手擋格通常需要較高技術、心理、時機距離掌握，而且較難完全避開打擊衝力。由於背包擋格技術要求較低，而且不用直接以肉體承受衝擊，所以更適合沒有底子的人學習。又或者教導他們使用工具（如防狼噴霧、警報器等），可能比空手防身更為有效。

（8）體能十分重要

因為通常這些文章都集中在技術上，所以沒有說體能也很合理，不是什麼問題。只是在這兒特別提起，是因為體能很重要。所有基本動作都要有一定體能才能做到，逃跑亦是要體能的，在那種荒亂的場景中，體能消耗很大，因此，別忽視體能！請好好做基本的體能訓練，平常多做運動一定是好的。

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