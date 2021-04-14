UFC｜McGregor Poirier 三番戰起變數　巨星走數50萬捐款惹禍？

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-04-14 17:44

Dustin Poirier 和 Conor McGregor 早前才宣佈二人將會於7月再戰，但現時因為二人網上罵戰又出現變掛，更令 McGregor「扭計」說這場比賽已被取消。一切全因McGregor的一個預測以及 Poirier 突然舊事重提。

▍事情由McGregor 預測開始

McGregor在上周末於社交媒體預測，自己會在第四回合以前踢 KO對手Poirier 並成功復仇。

Poirier並沒有回以自己的預測，反而說上場比賽前McGregor 承諾會給Poirier 舉辦的慈善機構Good Fight Foundation 50萬美金作捐款，卻遲遲未有收到，直言McGregor「未找數」。

這是一個有趣的預測！您還預測了會對我基金會捐款，但在一月的比賽之後，你和你的團隊就停止了回應。很快再見。 7月10日(記得) 全額付款！ Dustin Poirier

Poirier 的慈善機構幫助了不少人，例如在烏干達開掘新的水井以及在路易斯安那州的社區工作，如購買學校用品給有需要的孩子。

McGregor 則很快回應，指自己未有捐款是因為要知道錢會用在哪，更暗示從 Poirier選擇與他作第三戰而非爭奪UFC腰帶這件事中看出，Poirier 對錢的興趣大於做慈善。

McGregor 的經理人 Audie Attar 也對此表示懷疑，他質疑Poirier 為什麼會提起這個爭議，據說最近才與Poirier 進行了「面對面的會面」。他指 Poirier的推文為「卑鄙（a low move）」:

捐款，不是欠款。我們一直在等待關於用錢的計劃，卻沒有收到過。我每個捐走都親力親為，點對點的知道錢用在何處。否則都只是浪費。不幸的是，許多基金會就是如此。你選擇與我比賽，而非爭奪腰帶，就證明我是對的。 Conor McGregor

收到此消息後，Poirier又向McGregor發送了一封信，提醒McGregor 自己做過的承諾以及試圖與他的團隊聯繫，以解釋這筆錢的去向。最終，Poirier 先給出自己的承諾。

100％ 從不是欠債。你提出要捐款，我們接受，就像我說過的那樣，你的團隊從未回復過有關捐款去向討論的電郵！ 7月10日，你將再次嚐嚐失敗的滋味。 Dustin Poirier

你裝什麼？ 你是否忘記了我們剛剛在猶他州與你舉行了面對面會談？ 在你想在UFC拿到更多錢時，我們支持了你？Conor 是個慷慨大方的人。 不要看小他的商業知識與頭腦。 他總能把事情做好。 這（帖)真是卑鄙呢。 McGregor 的經理人Audie Attar

Dustin Poirier 回應指，McGregor的團隊就捐款一事沒有回過電郵，那次吃飯與談話過程很好，但不要回到網上就變了硬漢子。Audie Attar 在回覆他人提問時，也再次指出McGregor只是想知捐款的去向，不想浪費金錢。

▍「不打啦」

但事情並沒有因此打住，McGregor 不知是想打心理戰還是真的怒了，他繼續在網上發炮，更說比賽現時取消了：

你這腦殘傻子。50萬卻沒有計劃。你稍安毋躁吧傻子。在錢方面你一定是新來的。另外比賽取消了。我會在10號打另一個對手。祝你和舊合約好運吧。 Conor McGregor

McGregor繼續強調說，他的團隊在向慈善機構捐款時一定盡其所能，並威脅說Poirier「會因為抹黑我而付出自己的腦袋」。

面對McGregor的指罵，Poirier 就出「大絕」回應，ＭcGregor不甘示弱也貼圖回應：

👍 smell ya later pea pic.twitter.com/bez8tNxdTO — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 12, 2021

很多人都指這次「取消」只是炒作，或者是ＭcGregor的心理戰。但拳迷都指，隔空罵戰並無意思，最重要還是在比賽時以實力回應。

而且不論原因，假如McGregor真的守承諾，最後捐款又真的能幫到有需要人士就最好了。

武圖App2

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