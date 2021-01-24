Poirier擊敗McGregor的關鍵技術：小腿低掃　為何傷害效果極顯著

武備志
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UFC 257 意外地反高潮落幕！Dustin Poirier 成為首位在八角籠中擊敗Conor McGregor的男人！他到底如何創造傳奇呢？且讓武備志為大家分析一下，令Poirier致勝的關鍵技術：小腿低掃（Calf Kick）！

▍Poirier擊敗McGregor　最強左拳神話終告幻滅

比賽初段，Conor McGregor狀態大勇，一如以往地以精準的拳擊攻向Dustin Poirier。慢熱的Poirier明顯未習慣McGregor的拳速，很早便吃下數記左重拳。但鑽石並非浪得虛名，吃下McGregor 本能打出KO的左拳之餘，還前搶下一個Takedown，把搏擊距離拉至最近，消耗McGregor 體力及抵消其打擊優勢。

不過McGregor 使出了上次對陣牛仔時的「肩擊」，使Poirier 在纏鬥間爭取不到優勢，然後McGregor以肘擊成功再度拉開距離，繼續以明顯的打擊優勢壓制Poirier。

縱然Poirier 在中距離打擊上落入下風，但影響比賽的關鍵技術——小腿低掃（Calf Kick）——漸漸發揮效用，一步一步地奪去McGregor 的速度及打擊優勢！

及至第二回合，早前累積的小腿傷害逐漸浮現，加上體能有所下降，McGregor 的打擊節奏略為減慢。去到中段，Poirier 把腳步受阻的McGregor 壓制到籠邊，進入他最為擅長的近身搏拳距離，亦是McGregor 最不擅長的距離。Poirier 成功把握這次的籠邊攻勢機會，發揮近身短拳組合，把McGregor 釘在籠邊吃拳。

最終，裁判Herb Dean在第2回合2分34秒終止賽事。Dustin Poirier 成功以TKO 擊敗MMA 巨星Conor McGregor，成為史上首位以打擊終結McGreogr 的拳手！

到底「小腿低掃」為何那麼有效，就連MMA巨星Conor McGregor都敗於其下呢？

▍小腿低掃（低低掃，Calf Kick）

下段踢／低掃的目標一直都可以是小腿，此處特別用「低低掃」這個自製詞，是想集中攻擊小腿那一種，而跟較常見到的那種攻擊大腿的低掃分開。現時外國叫這種攻擊小腿的低掃為Calf Kick，Calf 就是小腿肌肉的俗稱，因此意譯也可叫作「小腿踢」。亦見過內地叫這攻擊為「卡夫踢」（或者只是戲稱），就是音譯了Calf。但因為音譯動作有點奇怪，所以還是先叫這種攻擊做「低低掃」。

片段擷取自YouTube

令對方失去平衡是這個技術其中一個優點。大多的低掃通常都是攻擊大腿，對對方構成的傷害也很大，亦能阻截對方的攻擊，但要令人失衝跌倒就較難。Joe Rogan指Benson Henderson是把「低低掃」發揚光大的選手，他對上Frankie Edgar 與 Gilbert Melendez時也以此攻擊把對方手擊至失衡。

除了令人失衡，跟普通的低掃一樣，「低低掃」的傷害亦是會累積的，能漸漸減慢對方的速度和步法的靈活性。腿部受傷的拳手不能借用大腿把力量傳送到拳頭，他打出的拳會變輕。另一方面，受傷的那隻腳既不能用來踢擊對手，亦難以作為支撐腳，減少拳手的攻擊方式。

但真正的傷害來自於這個技術攻擊的神經。

▍攻擊腓總神經　造成垂足效果

(《談中醫傷科常見的下肢神經卡壓綜合症》,林文彬，圖4.1)

（https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/foot-drop/multimedia/peroneal-nerve/img-20008172）

「低低掃」攻擊的除了是肌肉，更是膝及小腿外側的腓總神經（Common Peroneal Nerve）。腓總神經是小腿中的神經，為小腿的後外側與膝關節提供感覺，腓總神經支配了42塊小腿肌肉。當腓總神經受傷，就會出現垂足（Footdrop），即足部無法向足背抬高，踝關節不能夠向上背屈。

因該處沒有很多肌肉保護，所以數記攻擊就能傷到對方。在第二回合開始，大家可以看到Conor McGregor 腳步出現凝滯不穩的情況，大大削弱了他的打擊威脅。在比賽中出現垂足，輕則會影響移動，如 Demetrious Johnson 對上 Henry Cejudo的這一腳，就看到Cejudo難以控腳掌：

更嚴重的就會出現新星Sean O'Malley與Michael Chandler的情況，因未能控制腳掌而摔倒並弄傷腳腕：

剛挑戰UFC輕量級冠軍失敗的 Justin Gaethje，就在跟Tony Ferguson比賽後的一個訪問中說過，現時他都不會再踢對方大腿：

我知道被踢中有多痛。我沒有再踢別人膝蓋以上了，都只踢小腿
Justin Gaethje
非常具有破壞性，從不同的距離都可以使用，因此安全得多。 被擊中的位置有裊多神經和韌帶，卻沒有肌肉保護
Justin Gaethje

因甚有威力，加上難以防守，現時「低低掃」已成很多MMA選手的常用武器。

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