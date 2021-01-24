Poirier擊敗McGregor的關鍵技術：小腿低掃　為何傷害效果極顯著

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-24 16:00

UFC 257 意外地反高潮落幕！Dustin Poirier 成為首位在八角籠中擊敗Conor McGregor的男人！他到底如何創造傳奇呢？且讓武備志為大家分析一下，令Poirier致勝的關鍵技術：小腿低掃（Calf Kick）！

▍Poirier擊敗McGregor 最強左拳神話終告幻滅

比賽初段，Conor McGregor狀態大勇，一如以往地以精準的拳擊攻向Dustin Poirier。慢熱的Poirier明顯未習慣McGregor的拳速，很早便吃下數記左重拳。但鑽石並非浪得虛名，吃下McGregor 本能打出KO的左拳之餘，還前搶下一個Takedown，把搏擊距離拉至最近，消耗McGregor 體力及抵消其打擊優勢。

不過McGregor 使出了上次對陣牛仔時的「肩擊」，使Poirier 在纏鬥間爭取不到優勢，然後McGregor以肘擊成功再度拉開距離，繼續以明顯的打擊優勢壓制Poirier。

縱然Poirier 在中距離打擊上落入下風，但影響比賽的關鍵技術——小腿低掃（Calf Kick）——漸漸發揮效用，一步一步地奪去McGregor 的速度及打擊優勢！

及至第二回合，早前累積的小腿傷害逐漸浮現，加上體能有所下降，McGregor 的打擊節奏略為減慢。去到中段，Poirier 把腳步受阻的McGregor 壓制到籠邊，進入他最為擅長的近身搏拳距離，亦是McGregor 最不擅長的距離。Poirier 成功把握這次的籠邊攻勢機會，發揮近身短拳組合，把McGregor 釘在籠邊吃拳。

最終，裁判Herb Dean在第2回合2分34秒終止賽事。Dustin Poirier 成功以TKO 擊敗MMA 巨星Conor McGregor，成為史上首位以打擊終結McGreogr 的拳手！

到底「小腿低掃」為何那麼有效，就連MMA巨星Conor McGregor都敗於其下呢？

▍小腿低掃（低低掃，Calf Kick）

下段踢／低掃的目標一直都可以是小腿，此處特別用「低低掃」這個自製詞，是想集中攻擊小腿那一種，而跟較常見到的那種攻擊大腿的低掃分開。現時外國叫這種攻擊小腿的低掃為Calf Kick，Calf 就是小腿肌肉的俗稱，因此意譯也可叫作「小腿踢」。亦見過內地叫這攻擊為「卡夫踢」（或者只是戲稱），就是音譯了Calf。但因為音譯動作有點奇怪，所以還是先叫這種攻擊做「低低掃」。

片段擷取自YouTube

令對方失去平衡是這個技術其中一個優點。大多的低掃通常都是攻擊大腿，對對方構成的傷害也很大，亦能阻截對方的攻擊，但要令人失衝跌倒就較難。Joe Rogan指Benson Henderson是把「低低掃」發揚光大的選手，他對上Frankie Edgar 與 Gilbert Melendez時也以此攻擊把對方手擊至失衡。

除了令人失衡，跟普通的低掃一樣，「低低掃」的傷害亦是會累積的，能漸漸減慢對方的速度和步法的靈活性。腿部受傷的拳手不能借用大腿把力量傳送到拳頭，他打出的拳會變輕。另一方面，受傷的那隻腳既不能用來踢擊對手，亦難以作為支撐腳，減少拳手的攻擊方式。

但真正的傷害來自於這個技術攻擊的神經。

▍攻擊腓總神經 造成垂足效果

(《談中醫傷科常見的下肢神經卡壓綜合症》,林文彬，圖4.1)

（https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/foot-drop/multimedia/peroneal-nerve/img-20008172）

「低低掃」攻擊的除了是肌肉，更是膝及小腿外側的腓總神經（Common Peroneal Nerve）。腓總神經是小腿中的神經，為小腿的後外側與膝關節提供感覺，腓總神經支配了42塊小腿肌肉。當腓總神經受傷，就會出現垂足（Footdrop），即足部無法向足背抬高，踝關節不能夠向上背屈。

因該處沒有很多肌肉保護，所以數記攻擊就能傷到對方。在第二回合開始，大家可以看到Conor McGregor 腳步出現凝滯不穩的情況，大大削弱了他的打擊威脅。在比賽中出現垂足，輕則會影響移動，如 Demetrious Johnson 對上 Henry Cejudo的這一腳，就看到Cejudo難以控腳掌：

Aquí hay otro ejemplo muy claro. Allí la explicación porque siempre los peleadores buscan neutralizar con este low kick.. Cejudo pudo reponerse! pic.twitter.com/A0krejfrs0 — Jaime Arellano (@jaimearellano10) August 16, 2020

更嚴重的就會出現新星Sean O'Malley與Michael Chandler的情況，因未能控制腳掌而摔倒並弄傷腳腕：

Here is a similar injury comparison between Sean O'Malley and Michael Chandler. O’Malley injury was most likely nerve damage above the Fibula caused by Vera’s kick. pic.twitter.com/BqOSi5kzS1 — M i n k (@Minkboi) August 16, 2020

剛挑戰UFC輕量級冠軍失敗的 Justin Gaethje，就在跟Tony Ferguson比賽後的一個訪問中說過，現時他都不會再踢對方大腿：

我知道被踢中有多痛。我沒有再踢別人膝蓋以上了，都只踢小腿 Justin Gaethje

非常具有破壞性，從不同的距離都可以使用，因此安全得多。 被擊中的位置有裊多神經和韌帶，卻沒有肌肉保護 Justin Gaethje

因甚有威力，加上難以防守，現時「低低掃」已成很多MMA選手的常用武器。

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