MMA｜專訪︰香港土生土長UFC拳手Sasha　周末挑戰強敵勇闖二連勝

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-09 13:58

本周末的UFC 賽事中，香港首位土生土長拳手Sasha Palatnikov 即將亮相，挑戰他的UFC二連勝。武備志趁著這次機會訪問到備戰中的Sasha，嘗試讓大家更加了解這位在香港出生，在香港成長，代表香港出賽UFC 的香港拳手。

筆者首次見到Sasha Palatnikov 是在2019年採訪UFC拳手過後。當時深圳即將舉行UFC 比賽，於是UFC 安排拳手Uriah Hall 來港接受訪問，而進行訪問的地點正正就是Sasha 工作的拳館。Sasha 那時候跟UFC 的距離就是這麼近，又是那麼遠。

當日誰都沒有想像過，Sasha 將在一年後成為香港首位土生土長的UFC 拳手，更在出道戰中打出KO勝，矚目全球。

（圖片由UFC提供）

Sasha 即將在今周未舉行的「UFC on ABC: Vettori vs. Holland」出賽，對陣美國拳手Impa Kasanganay，挑戰取得自己的UFC 二連勝。

武備志趁著這次機會訪問到備戰中的Sasha，嘗試讓大家更加了解這位在香港出生，在香港成長，代表香港出賽UFC 的香港拳手。

▍土生土長香港人 首位港人MMA拳手出戰UFC

很多人因為我的俄文姓氏，便以為我是移民。但其實我在香港醫院出生，我來自香港。香港是我的家。我代表香港出賽，我一直代表香港出賽。 Sasha Palatnikov

很多人見到Sasha 的名字，便會因為「Palatnikov」這個俄文姓氏，以為他是後來移居香港的俄國人。但其實Sasha 在香港出生及成長，是真真正正的香港人。

父親是我的偶像，是我的英雄。他的人生成就非同凡響。我只是在努力跟隨他的腳步前進。 Sasha Palatnikov

Sasha 的母親是蘇格蘭人，父親是美籍俄國人，更是高空跳水世界冠軍。到了80年代，Sasha 的父母移居至香港，而Sasha 也是在香港的醫院中出生和成長。父親在海洋公園擔任跳水表演員的工作，每天進行4場表演，一周工作6日。在Sasha 的眼中，父親是他的偶像，亦是他的英雄，他一路以來都是踏著父親的腳步成長。沒有了父親的支持，便沒有Sasha 今天的成就。

Sasha 自小便精力充沛，過分好動使父母都相當頭疼。父親見家附間有一間全接觸空手道道場，於是便帶同Sasha 一同報名參加，每周陪他一同練習4次。起初Sasha 並不喜歡上空手道課，因為上課不單十分辛苦，還要在練習中受傷。可是父母迫使他堅持下去，雖然他每天都會哭著想放棄，但正正是空手道教會他堅毅，以及全心全意地做想做的事。兩年後，他便漸漸喜歡上空手道。 他更在13、14歲時接觸到泰拳、拳擊，並跟從香港職業拳手Alain Ngalani 學習。當時他並沒有打算成為職業拳手，單純地因為享受而繼續練習。除了搏擊以外，Sasha 當時更是一名欖球運動員，曾多次代表香港出賽。

直至19歲的時候，Sasha 在蒙特利爾修讀大學初次接觸到UFC，並發現傳奇拳手Georges St-Pierre 以及他的拳館，於是便產生嘗試學習MMA的念頭。由於Sasha 了解到要在MMA 領域取得成就並不容易，必須花上大量時間學習各種不同技術，所以他決定把所有心力專注到當中，成為全職拳手。2018年時候，他決定回到香港發展，更在香港本地舉辦的職業MMA賽事「JUSTMMA 3」中取得KO勝。

到了2020年10月，Sasha 在跟隊友備戰UFC期間確診「新冠肺炎」，接受2星期隔離後康復。就在隔離的最後一天，他便收到UFC的通知。即是在賽前2星期才收到UFC的參賽邀請，那時他毫不猶豫便答應，因為參加UFC是他夢寐以求的目標，他為了這努力了一生。對手Louis Cosce擁有7戰全勝的戰績，還要全部都以首回合終結對手完賽。對Sasha而言，這絕對是職業生涯以來最大的挑戰。

而結果大家都有目共睹，Sasha首戰世界頂尖MMA舞台便以TKO取勝，更奪得當天的「Fight of the Night」獎金。

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▍熱愛香港山水、叉燒飯 夢寐以求代表香港出賽

在訪問期間，Sasha 無時無刻都表露著對香港的熱愛，他更多次稱香港為「家」。

能夠代表香港是一項巨大的榮譽。這是我夢寐以求想的事這是一個漫長而漫長的過程。世界上很多人對香港認識不深，他們會自動對香港產生錯誤的印象。 所以我想成為一個代表，可以跟他們說：「香港充滿許多來自世界各地的不同文化的人，他們在香港出生、成長、受教育或工作，他們在香港成功就不同的事。 Sasha Palatnikov

當武備志問及最喜歡的香港食物及東西時，Sasha 表示：

▍盼香港舉辦更多賽事 成為香港選手土壤

Sasha 作為本地MMA 拳手的成功代表，他深明在香港當職業拳手毫不容易。

他認為當拳手的最大困難，亦是最現實的需要，就是生計問題。除非確保有足夠經濟上的幫助，否則就無法成為一名全職的專業拳手。香港大多數拳手都必須全職工作，就連Sasha 也不例外，他之前在Hybird MMA 從事全職教練工作。

另外就是，香港沒有足夠的比賽來真正發展本地拳手。Sasha 表示自己很幸運，他至少在JUSTMMA 打過一場比賽，那是一場精彩的比賽，能夠在朋友及家人面前作賽令他十分高興。「如果有機會，我很榮幸回到香港再次比賽。」

他又指出，為了培養有才華年輕人，香港必須要有真正的八角籠MMA比賽。但如你所見，當香港好像與世隔絕。拳手必須飛往菲律賓、韓國、日本、中國等不同地方比賽，這對他們來說並不容易。亞洲有很多選手希望打比賽。因此，本地比賽越多，便能促進更多的本地拳手出現及進步。

就像跟我一起在Hybird 工作的年輕人Andy Tang ，我相信他將成為香港在UFC 的下一個明星。 Sasha Palatnikov

與此同時，Sasha 希望自己在UFC 的表現能夠引起香港人的興趣及關注，為普及MMA 和UFC 出一分力。

「你可以說我像是一個先驅，現在正走在最前。我的目標是，當我完成一切後，我將回到香港開設研討會、免費教學，希望把MMA、UFC 發揚光大。讓香港人知道他們也可以有所成就，一切並非絕無可能的。這是我心中一直希望做的事情，因為我五歲時在香港開始武術生涯。因此，如果我可以以此幫助年輕人，那將是十分美好。」

「雖然香港並不十分重視體育行業。但我認為香港人喜歡看見成功，只要出現成功，他們便會開始關注。如果我可以繼續做出好成績，我認為香港人便會跟隨，形成潮流。」

雖然我沒有華人血統，但愈來愈多香港人主動聯絡我，為我送上祝福。他們對我表現尊敬。沒有比這更好的方法，成為我代表香港在籠中作戰的最大動力。 Sasha Palatnikov

在短短三十分鐘的訪問中，Sasha 字裡行間都表現著他對MMA 的熱情，從他的成長，到成為職業拳手，再躍身成為UFC 中首位港人代表。雖然他擁有「戰鬥民族」的基因，但他喜歡吃叉燒飯，熱愛香港的郊野。在訪問中他多次提到想念香港，希望在隔離取消後盡快回來。回到香港這個他所代表的城市，這個他稱為「家」的香港。

在星期日凌晨12點舉行的「UFC on ABC: Vettori vs. Holland」中，Sasha Palatnikov 將在第一場比賽亮相，對陣美國拳手Impa Kasanganay。大家有空的話，不妨支持一下香港土生土長拳手的UFC拳手。

武圖App2

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