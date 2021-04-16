秋瑾｜清末女性革命烈士曾習華拳巫家拳　好刀劍射擊巾幗不讓鬚眉

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-16 00:01

清末民初是一個尚武時代，時局動盪加上軍閥混戰，令文化界中亦出現不少尚武言論，以致女性習武而漸成時尚。這次介紹的人物，近代史上是響噹噹的革命烈士，為了投身革命，她曾經學習武藝，並跟不少武術界人士結交。今天武備志跟大家回顧一下這位女俠的生平事蹟。 她就是鑑湖女俠——秋瑾。

秋瑾，原名秋閏瑾，1877年11月8日出生於福建廈門。她乃官宦世家子弟，祖父秋嘉禾曾任廈門海防廳同知，而父親秋壽南則是監生出身，後任廈門海關、台灣撫院文案，再任湖南省里金局總辦差事。秋瑾年輕時就已經非常好動，對傳統禮教頗感不滿。當時大戶人家女孩必須纏足，秋瑾初嘗紮腳痛苦後，便勸戒母親和家人不要再為她纏足，以方便將來行走江湖。1905年秋瑾自日本回國，加入反清團體光復會，並於同年與孫中山等創立中國同盟會。1907年7月，徐錫麟於安慶起事失敗，秋瑾因涉事策劃被捕，同月於家鄉紹興遭處斬，享年31歲。

▍自少習巫家拳

秋瑾自幼對武術深感興趣。她幼年時隨母親和兄妹回家鄉紹興生活，除了一般的刺繡外，秋瑾異常喜歡跳躍騰挪，經常天亮時一人跑到府邸後山練習，無師自通打出了一套拳法和劍法。母親見到女兒志向武術，想起四表哥單宗勛武藝精湛，便帶女兒赴娘家蕭山，跟舅父單宗勛學了兩套拳術和一套劍法，並學會騎馬，當時秋瑾只有十六歲。1893年，秋壽南調職湖南，秋瑾隨父母遷居湖南，先後在長沙、常德、株洲一帶居住，並學習在湖南湘潭一帶流行，湖南四大名拳之一巫家拳。

巫家拳，創自福建汀洲人巫必達，至今已傳至第七代。巫家拳共有十八個套路，合稱「七拳、六肘、十二掌」，其中尤以肘法最勝擅長。除秋瑾外，辛亥革命領導人黃興亦曾習巫家拳。

1904年，秋瑾赴日本留學，在東京神樂阪武術會投師學習射擊、拳術、舞劍、跳高和跳遠等。日本文士鈴木君曾贈她一柄由大原安綱（日本平安時代的傳說刀工，成名作為「童子切」どうじぎり）冶煉的寶刀，秋瑾因而寫下《日本鈴木文學士寶刀歌》（引文）：

鈴木學士東方傑， 磊落襟懷肝膽裂。 一寸常縈愛國心， 雙臂能將萬人敵。 平生意氣凌雲霄， 文驚坐客翻波濤。 睥睨一世何慷慨， 不握纖毫握寶刀。 寶刀如雪光如電， 精鐵熔成經百煉。 出匣鏗然怒欲飛， 夜深疑共蛟龍戰。 入手風雷繞腕生， 眩睛射面色營營。 山中猛虎聞應遯， 海上長鯨見亦驚。 君言出自安綱冶， 於載成川造成者。 神物流傳七百年， 於今直等連城價。 昔聞我國名昆吾， 叱吒軍前建壯圖。 摩挲肘後有呂氏， 佩之須作王肱股。 古人之物余未見， 未免今生有遺憾。 何幸獲見此寶刀， 頓使庸庸起壯膽。 萬裡乘風事壯遊， 如君奇節誰與儔？ 更欲為君進祝語： 他年執此取封侯。

秋瑾回國後加入革命團體光復會，曾在明道女校授拳，爾後亦曾在光復會「武鬥派」成員徐錫麟開辦的「體育會」和「大通師範學堂」，教授射擊和武術。

並在1907年出任大通師範學堂的校長。值得一提的是，大通師範學堂乃徐錫麟以培訓軍事人才為名，利用清政府資金開辦的革命志士學堂。

▍一生以刀劍為伴

回國後的秋瑾雖然全心投入革命，但仍然繼續深造武藝。1906年，秋瑾再拜入「拳魔」蔡桂勤門下，學習「五大長拳」之一的華拳。而蔡桂勤亦被她的氣概感染，最後同樣投身革命：

華拳，據聞創自唐代開元年間的華山人蔡茂，故曰「華拳」。它本屬山東一帶的地方拳術，經蔡桂勤努力後傳遍上海、杭州等地，李宗仁、孫中山等亦曾跟其學藝。現時流行的華拳套路共有十二路，其中以近代名家蔡雲龍修編的四路流傳最廣。而蔡雲龍便正是蔡桂勤的兒子。

除了拳腳，秋瑾亦非常鍾愛刀劍，一生行事幾乎刀不離身，寫下很多有關寶刀名劍的文學作品。除了上述《日本鈴木文學士寶刀歌》外，更有讚詠故鄉出產干將莫邪名劍的《寶劍歌》，豪言「休言女子非英物、夜夜龍泉壁上鳴」，還寫了《寶劍詩》、《劍歌》和《寶刀歌》。

她在《寶刀歌》寫下豪情壯語：「主人贈我金錯刀，我今得此心雄豪，赤鐵主義當今日，百萬頭顱等一毛，沐日浴月百寶光，輕生七尺何昴藏？誓將死裏求生路，世界和平賴武裝。」據說，後來毛澤東曾言他很喜歡秋瑾在日本拍的那張拿著刀劍的照片，說這張照片透露出鑑湖女俠威風凜凜的氣概。

1907年，光復會安慶起事失敗，秋瑾寡不敵眾被捕，在清廷處以斬刑前，秋瑾只留下一句「秋雨秋風愁煞人」這一傳頌千古絕命詞。

王燦芝

秋瑾死後，女兒王燦芝繼承了母親任俠尚義的性格，亦如母親一樣尋拜名師，學習太極、八卦掌、青萍劍等藝，想為母親報仇而未果。國民政府時期，王燦芝成為中國首位女飛行員，後加入軍政部所屬航空學校任教飛機作戰技術，被美國譽為「東方女飛將」。

參考書目：

李雲華：《秋瑾傳》，台北：麥禾陽光文化出版社，2017。

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