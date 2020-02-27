【女性盔甲】神奇女俠胸甲無人能敵　談談史實中的女性金屬盔甲

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在電影《神奇女俠》中，Gal Gadot單憑身上一件金屬胸甲（及超能力）便能安然無恙地穿梭戰場打遍無敵手。

其實在不少流行電影或遊戲作品中，不時會見到女性角色身穿玲瓏浮突的金屬胸甲。到底這種「女子胸甲」真實存在嗎？而這種設計會否影響防護性能嗎？

▍令希臘人聞風喪膽的「亞馬遜女戰士」

提起女子胸甲的話，大家可能會馬上想起「亞馬遜女戰士」。在古希臘神話中，亞馬遜是一個由全部皆為女性構成的民族，她們組成令人聞風喪膽的女戰士。傳說她們會切除自己的右邊乳房，以便拉弓作戰。甚至會把男子當成俘虜，砍去四肢僅留下活命以供部族繁衍，假如生下男嬰便會不留活口，女嬰才會養育成人。不過以上種種都只限於傳說神話而已，並沒有實質證據支持。



考古學家在亞美尼亞的墓地中發現一名女戰士的遺骸，地點與傳說中「亞馬遜女戰士」生活的地方相近（每日郵報截圖）

直至近年「亞馬遜女戰士」傳說才得到進一步相關發現，考古學家在俄羅斯西部一座墳墓中，發掘出四名女戰士的遺骸，裡面藏有箭頭、矛和騎馬裝備。經鑑定後，確定女戰士為2500年前的西徐亞人游牧民族。 2017年考古學家韋迪安（Anahit Khudaverdyan）領導的團隊，在亞美尼亞洛里省挖出一具遺骸，研判死者為女性，生活在公元6-8世紀。他們發現骨骼上滿是戰鬥時留下的傷痕，應是死於2500年前的一場戰爭中，在她的腿上甚至埋著一個箭頭。另外，研究人員從她手臂、胸部肌肉發達顯示生前有騎馬習慣，及她墳墓中存有大量金銀財寶等，顯示這名女性應是位地位很高的女戰士。

即使「女戰士」可能真實存在，但「胸罩型」的女子金屬胸甲又真實存在嗎？

▍歷史上的女子金屬胸甲

其實，歷史上並沒有真正出現過「胸罩型」的金屬胸甲。



比較接近的可能是希臘重裝步兵的上身胴體銅甲（Muscle cuirass）。它首先出現在古希臘晚期，並在公元前5世紀和4世紀廣泛傳播。最初它由青銅板錘打製成，後來亦出現水煮皮革版本。這些胸甲旨在模仿理想的人體形態，以滿足當時審美觀及仍為英勇的身份象徵。它不單描繪了人體肌肉的線條，有些就連乳頭和肚臍等細節都被「忠實」呈現。



及至中世紀，板甲亦因為當代的審美觀而作出了相應設計。例如，板甲的「窄腰」設計，不只為了滿足功能需要，亦是為了反映當時「幼腰就是美」的潮流。而另一例子就是亨利八世盔甲中的「Cock Piece」，藉誇大襠部設計，以展示「男子氣概」。

或許因為這樣，現代人便以古代女性部落衣著，加上今日的審美觀念，創造出突出女性胸部線條的「胸罩型」的女子金屬胸甲。



若論其他樣式的女子金屬胸甲的話，歷史上只有聖女貞德（1420-1430）及英女王伊莉莎伯一世（1588年8月9日）曾被記載穿戴過「女子胸甲」，不過其胸甲都以一般形式出現，並沒有突顯「女性胸部」的胸甲出現。

為甚麼歷史中沒有「女子胸甲」出現呢？

▍為何女子胸罩式金屬胸甲沒有出現

首先，最簡單的當然是保護性能問題。潮流文化中出現的「胸罩式金屬胸甲」都是單獨出現，護甲覆蓋範圍太少，根本無法為軀幹要害提供足夠保護。那麼為甚麼沒有配合整套護甲的「女子胸部胸甲」出現呢？

很多人會以為：「因為女性胸部較大，所以必須使胸甲隆起才有足夠空間安置。」但其實對板甲略有認識的人都會知道，盔甲入面並非「裸體」。金屬胸甲基本是呈圓拱型設計，並與穿戴者身軀留有一定空間，一來借弧度改變打擊角度卸去力度，二來緩減落在穿戴者身上的打擊力度，三來讓穿戴者在內裡穿上針對盔甲要害的保護裝備（如鍊甲、綿軟甲等）。因此，即使女性穿上一般胸甲，正常亦不會擠壓到她的胸部。

另外有一種說法指，「女性胸部胸甲」的「溝狀」設計會令打擊力集中在該處，令穿戴者胸骨或會承受重大衝擊力，對胸骨甚至心臟造成傷害，因此最後還是採用一般的弧形設計比較好。

還有就是市場需求問題。終歸在中世紀價值觀下，戰場作戰的工作以男性為主，而全副盔甲本身價值不菲。假設有女性投入戰場，亦不見得需要打造「女性胸甲」，因為一般胸甲已經能夠滿足作戰需要，所以最後並沒有導致「女性胸甲」的出現。

