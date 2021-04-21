電影資料館首部4K修復電影　胡金銓《忠烈圖》本月上映│尋珍記

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-21 13:38

今年是香港電影資料館（資料館）成立二十周年，館方特別推出誌慶節目「尋‧珍‧記」，精選36部館藏代表電影，於四月至十二月推出放映。而即日起至5月4日在香港文化中心更就資料館首部4K數碼修復電影，胡金銓的武俠電影《忠烈圖》開設專題展覽，介紹《忠烈圖》的蒐集故事、修復過程和當年拍攝的故事。

《忠烈圖》是胡金銓導演1975年的作品，亦是資料館館藏中首部修復作4K的電影。因為武俠片是香港電影重要的主題，因此資料館將《忠烈圖》選為「尋‧珍‧記」誌慶活動開幕電影，於本月30日假香港送化中心大劇院放映。胡金銓於一九九六年把《忠烈圖》的底片菲林移送資料館永久保存，惟部份底片出現刮痕；因此，資料館於翌年進行初步數碼修復。與首次數碼修復的成品相比，是次的版本聲畫質素更接近當年公映的原貌。

胡金銓導演（資料圖片）

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電影大部份外景於香港郊區拍攝，故事講述喬宏飾演明朝大將，奉命率領部屬清剿倭寇，得到徐楓、白鷹等江湖義士幫助，以笛聲傳訊，以圍棋佈陣，與敵周旋，決一死戰。《忠烈圖》以東方的樂器與西樂結合為故事揭開壯麗景觀，並以戲曲鑼鼓點與武打動作、情節起伏緊密配合。在畫面構圖、剪接與動作結合得天衣無縫，顯出大師功力。

在武功比試方面，電影中一場箭術比試，角色不以弓而以手精準的發箭，雖然超現實但卻側寫了武俠的高強武術。而胡導起用當年在影壇嶄露頭角的洪金寶擔任武術指導，他利用山林島嶼、絕岩峭壁，協助胡金銓設計出招式凌厲花樣百出的精彩動作場面，更在片中飾演武功高強的倭寇首領。

胡金銓是新派武俠電影先驅人物，國際知名導演。專長於糅合傳統戲曲武打程式與現代電影美學，把武俠帶入襌道境界，並塑造俠女等影響至今的武俠類型。他一生導演作品不過二十部，當中作品《俠女》曾獲康城影展技術大獎、《山中傳奇》亦曾獲金馬獎。由於胡導曾為電影雜工及美術設計出身，所以對於電影製作的每一個工序都瞭如指掌，對拍攝題材的歷史背景極具考究，並作詳盡資料蒐集，讓他的電影作品不論道具或戲服，都高度根據歷史材料而高度還原原貌。

據報是此展覽資料館特意聯絡曾翻拍《忠烈圖》的胡金銓弟子吳明台、《忠烈圖》演員劉江和白鷹，於專題展覽中分享拍攝軼事。

【展覽地圖】

【電影放映詳情】 《忠烈圖》（1975）4K數碼修復版世界首映 日期：30/4/2021（星期五）7:30pm 地點：香港文化中心大劇院