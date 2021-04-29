真・三國無雙｜呂布史實中轅門射戟　卻不可能用方天畫戟作戰？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-29 00:01

「人中呂布，馬中赤兔」，提到呂布，大家一定馬上想起呂布英姿凜凜地揮動「方天畫戟」的模樣。不過，你有沒有想過史實中的呂布其實不用「方天畫戟」呢？

▍戈和矛的結合體：戟

戈演變成戟的進程。（圖片擷取自：Wikipedia）

戟這種兵器常見於古代戰場之上，歷史甚至可以遠溯至商朝，是由戈演變而成的長柄多用途兵器。

戈和戟都是華夏文明獨特的兵器，戈最早發現於夏末商初，後因車戰而盛行，末於漢代。它是在長柄的末端加裝橫向刃器，用以啄擊、勾擊對手，尤其便於戰車士兵高居臨下攻擊敵人。

從左至右，聯裝戟、一體戟、戟刀、方天戟。（圖片擷取自：Waerloeg @Wikimedia Commons：http://bit.ly/2qdvK6n）

而戟則是在戈的形制基礎下發展而成。最早期的「戟」還未稱之為「戟」，而是以「戈矛聯裝」的形制出現，即是在戈頭上方另外加裝「刺矛」，使戈增添了「刺擊」功能，使矛增添了「啄擊」功能。直至西周時代為止，都仍未見「戟」字出現，但這種聯裝方式明顯導致後來「戟」的出現。

後來隨著鍛冶技術進步，一體戟成為「聯裝」的另一種方式，把聯裝戟的各部份鑄造為一體。及至鐵器逐漸取代銅器，長戟的形狀便更進一步得以定形，並漸漸取代戈成為戰場上的主力兵器之一。

戰國末年，冶煉技術進步，鐵製的戟開始出現，戟刺亦變得尖長。隨着冶煉技術進步，戟的鑄造亦逐漸講究。不過到兩晉以後，盔甲日趨堅固，戈刃的殺傷力下降，更有可能被卡住，所以戟逐漸被刺擊兵器取代，例如槍、矛。到唐代時，戟已經不再用於征戰，反而成為一種儀仗用具，表現封建等級制度。

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▍呂布轅門射戟 卻不可能用方天畫戟作戰？

東漢末年、三國時代，戟作為「漢代五兵」之一，仍活躍在軍陣之中。談到三國及戟，大家可能第一時間聯想到《三國演義》中呂布手執「方天畫戟」的形象，但其實歷史中的呂布未必使用「方天畫戟」。

在《三國志・魏國・呂布傳》及《後漢書・呂布傳》都描寫了「轅門射戟」的故事。呂布為平定袁術及劉備之間的爭戰，「令軍候植戟於營門」，並以「射戟」作為賭注，「諸君觀布謝戟小支，中者當各解兵，不中可留決鬬。」然後呂布一戰射中戟的小枝，於是袁術軍按照約定退兵。

然而，在正史中的記載卻顯示呂布應該以矛作兵器，如《三國志》載「汜、布乃獨共對戰，布以矛刺中汜」，又《後漢書》謂「布應聲持矛刺卓」，很有可能《三國演義》是為了營造人物形象才指呂布慣用方天畫戟，結果呂布的形象也確實深入民心。

而真正的「方天畫戟」實際上要到宋代才真正出現，名為「戟刀」，據《武備志》記載屬於「刀八種」之一，跟三國時代盛行的「卜字戟」完全不同。最初的戟刀是在矛頭下，一側加上月牙形刃，後來更衍生出兩邊俱有月牙刃的戟刀、在刀頭刀柄加上裝飾的戟刀——方天畫戟。

所以，縱使三國時代諸多猛將，如典韋、甘寧、張遼，都以戟作為兵器，但呂布就不可能「穿越時空」以方天畫戟作為兵器。

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