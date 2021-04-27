一次敗陣不能抹煞過去努力　粉絲找藉口是對拳手的侮辱｜武編周記

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-04-27 15:18

編輯R：張偉麗敗陣引起很多討論，反應也各走極端，但有兩個看法很值得探討。第一個是因為她輸了所以對她的實力作出質疑，第二個則圍繞著拳證有否過早停止比賽。前者是MMA比賽常見的「一鋪定一世」，後者則令人覺得某些支持者「賴地硬」。

▍開首先說：判決以及張偉麗的抗議

當天的比賽，我認為判決完全合理，拳證的介入時間亦很好，洽當保護了拳手。關於此處的爭議下文再說。

張被TKO後有即時作出抗議，在賽後訪問說自己還有意識時，我並不意外。因為很多拳手在被KＯ後都會失去了暈倒的記憶，以致以為自己一直清醒，加上冠軍戰的求勝心，拳手作出抗議也非第一次看到。但通常拳手看到自己被KO的片段重播後，就會意識到自己真的暈了。

關於「斷片」沒了記憶，我印象最深是 Frankie Edgar 被Cory Sandhagen 飛膝KＯ後，連自己打了比賽，該天是那年那月都忘記了。

賽後的即時訪問本來就爭議很大，Joe Rogan也不止一次說訪問一位剛被KO的拳手感覺很差，第一那位拳手當時不清醒，也不知道該說什麼好；第二是他剛剛遇上了人生中其中一個悲痛時刻，那大家大家想得到什麼答案？這就跟問一個因大火而家園盡毀的人「現時你感覺怎樣呀？」一樣。

結果張的教練團隊當時也沒投訴，冷靜下來後，張沒繼續投訴，也在社交媒體有風度的承認落敗，表示會繼續努力。因此賽後那些即時反應，我覺得可以寬容以對。

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▍愛恨不需理由，但實力不應以一場勝負來定斷

但是否寬容則每個人有自己選擇，其實我覺得在這個時代，愛恨分明是件好事。我認為，任何人，都可以因為任何原因，而選擇支持或不支持，喜歡或討厭一個拳手。因此，討厭或者喜歡張偉麗都是個人選擇，不需要跟別人解釋。

同時，很多人想要把拳賽與政治、民族及個人身份認同分開，但現實上就是極難做到。就像是足球比賽，巴塞對皇馬，怎麼可能跟政治與身份認同無關？事實上，UFC 中國團隊的「中國力量」口號就是來自於國家身份認同，所以這次勝負與某些人的「國仇家恨」掛鉤，是正常現象。

再說一次，你有權以任何理由去喜歡一個拳手，也有權以任何理由去討厭一個拳手，所以不論誰勝誰敗，你都有權歡呼，亦有權悲傷。這種個人選擇不需向別人交代，亦不需向別人解釋，你高興就可以了。

但是，喜歡與討厭以外，以一場勝負來定斷一個選手的實力，甚至抹煞他過去努力，就不合理。「贏一場就拜，輸一場就踩」，是MMA常常出現的評論，過去對Ronda Rousey、Francis Ngannou 敗陣時就出現過。

引斷水流大師兄這篇文章其中一段：

以Ronda Rousey做例子，大家還記得她由Strikeforce轉到UFC後的強勢嗎？終結掉所有的對手，16秒KO Alexis Davis，14秒降服 Cat Zingano，她強得當時有人戲言整個量級清掉後要找男選手跟她一比，不止是她的柔道技術，她的打擊技亦極受讚揚。

然後，她輸了給Holly Holm。Boom，「她的打擊技一向都很差」、「她只懂向前衝」、「就只有近身摔」，一夜之間她變了一位「普通選手」。她普通？她輸前是12勝0敗12終結的選手，在明知她會用十字固的情況下還是以十字固降服了9個對手，怎麼就一下子變了錯漏百出的選手？

Junior dos Santos、Anderson Silva、Jose Aldo......這個名單可以繼續數下去，但雖然各自面對的情況不一，但中心思想都是「忽然一場敗仗決定整個拳手的實力和生涯」。

像MMA這種勝負只在一瞬間的比賽，只要打擊的位置相差10cm，結果可以完全不一樣。

假如那一個高踢沒有擊中，張偉麗突破了外圍打擊，把比賽的節奏帶到她習慣的搏拳，以拳頭質量來說她可能就贏了。當然，現實沒有假如，沒有可能，現實就是她吃了那一腳，然後被KO了。

+ 7 + 7 + 7

但這證明了她沒實力？ 她血戰 Joanna 五回合、用 42秒就擊敗了Jéssica Andrade、現時戰績為21勝2敗、UFC 5勝一敗，都證明她是前列拳手。說她沒實力更像是貶低了Rose 的努力。

討厭張偉麗是一回事，她有沒有實力是另一回事。再說一遍，討厭她是個人選擇，她輸了你開香檳也沒問題，要「抽水」也好調侃也好，隨便，但因一場敗仗就覺得她沒實力，就非常奇怪了。

▍粉絲玻璃心才是對拳手的侮辱

但另一種想法就更怪，甚至看到都覺得尷尬。我就直接說吧，假如你到現在仍覺得張輸掉比賽，是因為拳證過早停止比賽的話，你要麼就是很少看MMA比賽，要麼就是存心想張更加難堪。

特步旗下NBA球員：林書豪。（Getty Images）

正如文首所說，當時張已經沒有反應，假如不是拳證停了比賽，Rose肯定會繼續攻擊。想比賽繼續的人，例如某位籃球員，有沒有想過那時若張偉麗繼續受到攻擊，傷害究竟有多大？停了比賽沒令她受不必要傷害，其實可能延長了張的選手生涯，這點又有沒有想過？

當然沒有啦，被人打的又不是他。

假如遲了停止比賽，張受到了更大傷害，那時又是否要「問責」拳證，指他存心傷害張偉麗？結果內地網民也看不過眼，直接問這位籃球員「是不是想要了張的命」。

最關心勝負，同時最關心她身體的教練團隊沒有抗議，她自己現時也大方接受，不知道為什麼仍有人會就此繼續爭論。唯二想到的理由就是想張偉麗難堪，也就是「高級黑」；或者就是很少看MMA比賽。可以這樣說，假如這次的終結已算是有爭議的話，那麼過去 9成MMA比賽都會有爭議。

或者是來自於某種「玻璃心」，美國拳手可以輸，英國拳手可以輸，日本拳手可以輸，不知道為什麼唯獨中國拳手就不可以輸。高水平比賽就是有輸有贏，贏了就應該高興，輸了就繼續努力，這樣才有進步。輸了不認輸，還東找西找一些藉口，「賴地硬」，你不醜時我也覺醜，可能連張偉麗也覺醜。自己支持的拳手輸了，「假使不能公開妒忌」也應「學習大方接受」。

大方點，輸根本不是問題。延伸下去，這種「唔輸得」的心態，也正是很多人裹足不前的原因。同時，這種「唔輸得」的心態，也令其他選手覺得自己「唔輸得」，結果製造了許多不必要的壓力，反而影響表現。

學習面對失敗，是進步的唯一方法。

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