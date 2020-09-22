【鞭鐧】古代中國破甲專用　傳說中姜子牙和狄仁杰的隨身武器

在中國古典通俗小説中，有不少名將都會以鞭鐧為隨身武器。鞭與鐧在兵器史上可以算是小輩，因為其他兵器如刀、槍、劍、戟，追溯其歷史本源的話，都可以上追至夏商周三代；但在上古時期的兵器史中，鞭與鐧並不存在，甚至不是專指兵器。今天武備志跟大家說說，兵器——「硬鞭」和「鐧」。

左邊兩柄是鐧，右邊兩柄是鞭。圖片來源：網上圖片

「殺手鐧」？「撒手鐧」？

大家經常聽見的「殺手鐧」或「撒手鐧」，則源自古代戰場中，當士兵的主武器無法制敵，甚至被打掉而身陷險境時，一方抽出鐵鐧對敵將予以致命一擊。後引指為「扭轉局勢的最後手段」。亦有另一個說法指，撒手鐧是「小說中搏鬥時出其不意地用鐧投殺敵人的絕招」，但依鞭鐧的重量，要擲中敵人似乎並不大可行。

相傳唐朝開國將領秦瓊(字叔寶)的武器是一對金鐧，長二尺二寸（約70～80公分）、重二十餘斤，而在清代小說《說唐演義全傳》第二十七回中，便描述過秦瓊如何用鐧轉身打向對手。「華公義馬頭相握馬尾，舉戟望叔寶後心便刺，叔寶左手把槍反在背後往上一架，扭回身一銅打去，把公義的頭都打得不見了，跌下馬來。這個名為『殺手鐧』。」這裡描述的是「打去」，而非「投去」。

又如《說岳全傳》第四十八回中，岳飛奉命率兵征討綠林好漢楊再興，卻戰他不下，因而悶悶不樂。伏在案上，朦朧睡去，夢中想到：「這個是楊家槍，只有殺手鐧可以勝得」。最後，岳飛再戰楊再興，「左手持槍便刺，再興忙把槍桿架住，不提防岳爺右手將銀鐧在再興背上輕輕這一捺，再興坐不住鞍轎，跌下馬來」。這裡用的是「捺」，亦非投。

鞭鐧的起源與分別：

這裡指的鞭是指金屬制的「硬鞭」，而非長條狀的「軟鞭」。「鞭」在上古的本意是指皮質的鞭子，如《左傳．宣公十五年》有「雖鞭之長，不及馬腹」。而「鐧」則指當時車軸上的鐵條，用以減少輻與轂之間的摩擦，如《吳子．治兵》有「膏鐧有餘，則車輕人」。可見鞭鐧二字在最初都並非專指兵器。

傳說中姜子牙使用的「打神鞭」。圖片來源：網上圖片

有傳硬鞭的出現源於驅車策馬，為免馬鞭與束馬的繩子相互糾纏，故作硬鞭。最早有關「鐵鞭」文字記錄見於五代，1053年由歐陽修編撰的《新五代史．安重榮傳》有「又使人為大鐵鞭以獻，誑其民曰：『鞭有神，指人，人輒死。』號『鐵鞭郎君』，出則以為前驅。」的記載。傳説中武成王姜子牙(太公望)使用的武器就是被稱爲「打神鞭」的硬鞭，而隋末唐初名將尉遲敬德(尉遲恭)擅長使用的武器也是鐵鞭。

雖則鞭鐧皆為金屬棍棒類無刃武器，但按種類而言，鐧只是硬鞭的其中一種。兩者的最大分別在於：鞭形狀自如而像竹節，鐧則有四棱。鞭鐧皆可單雙使用，但有言道「鐧多雙用」。從外形設計而言，「鞭的節」與「鐧的棱」同樣都把打擊面縮至最少，令打擊力更加集中，以破壞對方的兵器，或是隔著甲冑擊傷對手。

《狄仁傑之四大天王》中狄仁傑的「亢龍鐧」。圖片來源：網上圖片

在電影《狄仁傑之四大天王》中出現的「亢龍鐧」，既有四棱鐧身，但同時亦有竹節設計，外形卻跟傳統史實的鞭鐧有所出入。與其說是「鐧」，更像是鞭鐧的混合體。

鐵鞭、鐵簡，兩色。鞭其形，大小長短，隨人力所勝用之。人有作四棱者，謂之鐵簡，言方棱似簡形，皆鞭類也。 《武經總要・前集卷十三》

鞭鐧的應用情況：

在軍事用途上，鞭鐧兵器盛行於唐末兩宋，那時正值重甲兵裝時代。面對厚實的裝甲，一般斬劈兵器無能為力之際，份量以打擊為主的鞭鐧便嶄露頭角。鞭鐧能在長時間作戰，跟其他利刃相比耗損較少，跟沉重的戰錘、骨朵、大斧相比也更能靈活揮動。

使鞭的尉遲恭和使鐧的秦叔寶為傳統門神。（圖片擷取自：http://bit.ly/2jr9kil）

由於鞭鐧重量沉重，不便靈活揮舞，所以在戰場上多用於騎兵，透過騎乘打擊，往往能夠隔著甲冑使人重傷，或是把敵人擊至落馬。正如《武備要略》中所言，單刀可敵無甲之兵，難敵堅甲之兵，而鞭能克之。在宋代，不少宋朝及外族將領都善使鞭鐧，例如有王繼勛、王珪、呼延贊、張玉、任福等。但及至明代火器開始普及後，破甲的重任便日漸落入攻擊距離遠、威力強大的火器手上，鞭鐧便逐漸失去戰場上的價值。

蔡莫派中的六合雙鐧示範：

外國也有兵器製造商仿製的了中國的鐧，透過縮窄鐧身直徑、加深鐧身溝坑，最大化減輕鐧的重量，令用者更易操控。另外，它們亦把鐧端造成尖刺型，為揮擊為主的鐧加入刺擊能力。

雖然鞭鐧消失在戰場之上，但它們並沒有因此消亡，反而落入尋常百姓家，成為民間演練的兵器之一。時至今日，雙鐧仍是陳氏太極的雙器械套路之一，以打、壓、砸、擋、戳等鐧法為主，糅合鐧法與陳氏太極拳而成。

雖則鞭鐧造型上跟鐵棒相似，但由於重量比正常刀劍重，重心離手柄較遠，難以作出靈活操控。因此在實際應用時，手法跟刀劍截然不同。

實則在現實世界中，防具的演變跟武術的發展息息相關，亦對兵器的發展及兵器的技術應用不無影響。有興趣可點擊以下連結，了解更多。

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