推棒｜越南獨特的傳統競技　男女老幼粗棒代替雙手大打相撲？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-06 17:28

提起越南武術的話，大家可能會想起越武道。其賽越南還有一種十分有趣的傳統運動，形式有點像「頂著巨棒拔河角力」——Đẩygậy（中譯「推棒」）。

推棒，越南語「Đẩygậy」是越南的一項傳統運動。比賽通常在春季初、假期、文化和體育節期間舉行。

這項運動主要在越南山區省份的場所進行，例如山蘿、和平、萊州等省份，山區省份有許多少數民族參與其中。而某些活動則發生在較大的城市中，例如越南首都河內。

推棒是一種充滿尚武精神的民間遊戲，突顯參與者結實強壯的雙手和腹肌力量，吸引了眾多的男女青年人參加。這個遊戲並不注重個人的對抗性，而是體現每個參與者的柔韌與力量，同時也保留和發揚了民族傳統價值。

這是一項規則十分簡單的運動，只要被推出圓圈、跌在地上或木棒脫手便算落敗， 每位參賽者必須打2-3回合才能確定自己是贏還是輸。比賽在水泥地或乾燥的地面上進行，2名參與者在直徑5米的圓圈內作賽。比賽用的棒子以老竹製成，表面光滑，長約2-2.2米，直徑4-5厘米，以中間為界分別塗上紅色和白色。

為了保護參加者的手和大腿，他們允許以毛巾或海綿等墊住手及棒端。為防守手掌出汗，選手亦會用上止滑粉。另外，為了確保鞋子不會因粉塵而打滑，選手會仔細保護鞋子直到比賽場上為止，在每回合後更會在鞋底噴上防滑劑。

現時推棒已從傳統運動發展成全國性競技運動。每2年舉行一次全國少數民族比賽，其中推棒便是比賽項目中的主要運動。此外，每年都有全國性的推棒錦標賽，男女子合共分成18個量級組別作賽。男子組由50公斤以下至90公斤以上，共分成10個量級。女子組由45公斤以下至75公斤以上，共分成8個量級。

武圖App2

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 3 + 3 + 3

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：