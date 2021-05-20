拳擊｜Joshua Fury拳王統一戰落定　Wilder即提訴三番戰成程咬金

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-20 17:42

令一眾拳迷期待已久的「Tyson Fury VS Anthony Joshua」在本周初終於公布將於8月14日於沙特阿拉伯舉行。然而，Deontay Wilder卻馬上就「三番戰」入稟法院，成為Fury跟Joshua之間的攔路虎。

▍Joshua Fury「最強之戰」剛落實即生變數？

WBA、WBO、IBF拳王Anthony Joshua 跟WBC、The Ring 拳王Tyson Fury 在三月簽下對賽合約，這是拳擊史上首場4大組織重量級拳王統一戰。因此，拳迷對這場「最強之戰」的期待程度，可想而知。

自從2004年開始實行四腰帶時代以來，重量級就再也沒有出現過Undisputed Champion。 重量級分區中最後一位無可爭議的冠軍是1999年11月的Lennox Lewis，當時他在二番戰中擊敗了Evander Holyfield，奪得當時三大組織（WBC、WBA、IBF）的冠軍腰帶。

到了本周初（5月16日），「最強之戰」的舉行日期地點終於揭曉。Tyson Fury在社交媒體宣布，英國兩位重量級世界冠軍將於8月14日在沙特阿拉伯舉行「無爭議冠軍（Undisputed Champion）」爭奪戰。

正當大家引頸以待之際，前WBC拳王Deontay Wilder卻跳出來當「攔路虎」。

▍Deontay Wilder「三番戰」勝訴誓作攔路虎

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自Tyson Fury 於去年2月在7回合逼得Deontay Wilder陣營拋毛巾投降，贏得WBC重量級金腰帶。賽後Wilder將他的敗陣歸咎於那件價值40,000美元，重40磅的出場盔甲，並聲稱Tyson Fury其實「完全沒有」傷到他。

延伸閱讀：【拳擊】Tyson Fury與Wilder第三戰再遇障礙 或延期至2021

無論如何，基於二人合約中帶有「三番戰」條款，所以二人曾為三番戰成行而努力。Tyson Fury與Deontay Wilder的第三戰原本預計會在去年12月19日於拉斯維加斯舉行，不過因為疫情問題，日期和場地多次延期後都一直未能落實。Fury團隊於是宣布他們將安排其他比賽，而他們認為「三番戰」合同已經到期。

可是，正當Fury宣布「最強之戰」正式落實後，Wilder卻馬上向法院提出仲裁。昨日，法庭宣判Deontay Wilder跟Tyson Fury的「重賽條款」仍然生效，命令Tyson Fury必須在9月15號前再次同Wilder舉行「三番戰」。

基於法庭仲裁結果，Fury團隊便面臨兩難局面。在假設維持「最強之戰」舉行不變下，Fury 一是先打Wilder再打Joshua，或者先打Joshua再打Wilder。但無論如何都對Wilder相當有利，先打的話，勝出可取回WBC腰帶，而Joshua則失去對賽Fury的動機及比賽必須延後；後打的話，假如Fury贏過Joshua，Wilder更可一舉挑戰所有腰帶。

為了解決困境，Fury一度聲稱Wilder曾要求得到2千萬美元作「Step Aside Money」，但後來被Wilder教練Malik Scott否認。

另一方面，Anthony Joshua的經理人Eddie Hearn則表示現在情況已示在他掌控之中。他指假如Fury無法在今周內跟Wilder達成協議，Joshua將安排跟WBO強制挑戰者Oleksandr Usyk對賽。

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