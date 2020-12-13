拳擊｜Anthony Joshua第九回合KO挑戰者　劍指Tyson Fury一統腰帶

Anthony Joshua以壓倒性姿態擊敗了挑戰者Kubrat Pulev，並在成功衛冕自己的WBA、WBO及IBF重量級腰帶後，重提自己或會跟WBC腰帶持有者 Tyson Fury作場「腰帶統一戰」。

Anthony Joshua掌握了與Kubrat Pulev一戰中的節奏。圖片來源：Getty Images

自從疫症爆發後，這是首次有拳迷可以進場的拳賽。1,000名購票拳迷有幸能在「主場」支持英國出生的Anthony Joshua (AJ) 。

比賽較為慢熱，但在第三回合時AJ的攻擊使對手Pulev需要被讀秒，在回合前再一次擊倒使這AJ 以10-7的比分贏得了此回合。值得讚譽的是，挑戰者Pulev在這回合後居然仍能作戰，雖然及後的回合都是AJ 佔優。

自從那次驚天大爆冷敗給「肥仔拳王」Andy Ruiz Jr.後，AJ 與Andy Ruiz Jr.重賽時顯得有點過分小心，很多拳迷和專家都擔心自此之後AJ 會否收起自己的重拳，轉而以點數獲勝。可幸的是AJ 再次打出自己具爆炸性的攻擊，但同時亦不失謹慎。

在第九回合，AJ 打出了連續的上勾拳，明顯看出Pulev 受了不少傷害，最後AJ 以一記漂亮的右直拳擊倒了Pulev ：

Anthony Joshua was on another level tonight 😤



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The ringside angle of Anthony Joshua's KO 📲 pic.twitter.com/uEySR3McnJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

Anthony Joshua literally hit Pulev with four straight uppercuts. 😳 pic.twitter.com/bF6Jecayst — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

AJ 贏得比賽後，戰績升至24勝1敗，22KO。賽後有拳迷指 AJ 下場應該跟WBC 的冠軍Tyson Fury一戰，以一統重量級的「四大」腰帶，Anthony Joshua就說：

我在2013年開始打比賽，並收集腰帶。誰有腰帶我就想跟他打，如果那是Tyson Fury，那就打Tyson Fury！ Anthony Joshua

Tyson Fury在社交媒體則指，自己也想打這場比賽:：

大家看看，AJ被問到想不想跟我打，他就兜圈子（說誰有腰帶就跟誰打）。我想打。我下場就想跟他打。我會在三回合內KO他。我等不及這樣做！ Tyson Fury

Tyson Fury。圖片來源：Getty Images

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