【拳擊】Tyson Fury與Wilder第三戰再遇障礙　或延期至2021

雖然WBC重量級冠軍Tyson Fury在2021年的賽程已經安排好，包括預定會出戰Anthony Joshua以及再次在WWE職業摔角中出場，不過Fury的2020年賽程就似乎依然是障礙重重。

Tyson Fury。圖片來源：Getty Images

Tyson Fury與Deontay Wilder的第三戰原本預計會在12月19日於拉斯維加斯舉行，不過因為疫情問題，日期和場地一直都未能落實。當中Tyson Fury團隊最想解決的問題就是現場觀眾能否進場。

雖然在美國代表Tyson Fury的賽事推廣人Bob Arum之前就曾表示他正在與內華達州當局合作，商討如何容許小量觀眾入場觀賞賽事，不過Tyson Fury的另一位推廣人Frank Warren就認為這場矚目的第三戰一定是個大規模的活動，不可能在無觀眾或是小量觀眾的情況下閉門進行。

Wilder和Fury之前比賽是拉斯維加斯有史以來的票房最高比賽之一。我們不能放棄門票收入。這是一筆巨大的收入。我們一定要有門票銷售。 Frank Warren

要解決這個問題，除了等待疫情過去外，Frank Warren就提議把比賽改往英國和美國以外，一個能夠接受大量現場觀眾的地方進行。

或是我們能提出另一種方案，就是舉辦這場比賽的地方支付我們一個巨額的場地費，然後我們用它來推廣他們的國家。 Frank Warren

接二連三的改期

此外，之前呼聲最高的12月19日比賽日期因為與NFL美式足球的賽事撞期，Bob Arum指負責廣播的ESPN和FOX都要求Fury與Wilder的一戰改期，所以這場比賽很大機會會延期到2021年才舉行。

對於與Wilder的比賽不斷改期，Tyson Fury就表示自己已經準備好出賽，不論是下星期還是下一兩個月，他今年都一定要上擂台比賽，就算對手不是Deontay Wilder也沒有關係。

本來我應該在12月19日於拉斯維加斯舉行與Deontay Wilder打第三戰，但現在我每隔兩天就聽到新的變更。剛剛我又看到一個報道說比賽會推前一個星期，或是延遲一個星期，還是在發生什麼事，但我要向世界宣布的是，我會在12月出賽，不管是在拉斯維加斯出戰Deontay Wilder，還是在英國出戰Joe Bloggs。 Tyson Fury

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