UFC｜前冠軍Cody再陷短臂困局　閆曉楠惜敗成中國選手UFC八連敗

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-24 19:45

在昨天舉行的「UFC Fight Night 168」中，前冠軍Cody Garbrandt再度陷入困局，被排名第三的Rob Font以外圍戰術擊敗。到底問題是否真的出於臂展劣勢上呢？此外，草量級排名第三的中國拳手閆曉楠被前冠軍Carla Esparza以針對性戰術擊敗，成為近期中國選手在UFC中的八連敗。

▍前冠軍Cody短臂成致命傷？

早在2016時，UFC Bantamweight 曾經上演過一場冠軍屬性剋制三角形。具摔跤背景、打法多變的T.J. Dillashaw被步法流的Dominick Cruz擊敗，然後Dominick Cruz在同年又被擅長拳擊的Cody Garbrandt擊敗，Cody 在2017年卻被T.J. KO奪回冠軍。在那個時候，T.J. Dillashaw跟Cody Garbrandt的「師兄弟恩怨情仇」一度成為拳迷茶餘飯後的話題之一。

可是，自從Cody兩度敗TKO給T.J.後狀態便陷入低潮，接連在UFC 235又以首回合TKO敗給Pedro Munhoz，迎來三連敗。及至去年6月，Cody終於重回勝軌，一改過去不顧一切的搏拳打法，變得為小心及技術向，最終在第二回合終結時擊倒Raphael Assuncao勝出。

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Cody今場迎戰比自己排名高一位的Rob Font時，卻再度暴露了臂展過短的缺點。Cody身高170厘米，臂展卻只有166厘米，相比起Rob Font的182厘米、冠軍Aljamain Sterling的180厘米、José Aldo的178厘米相差甚遠。

Cody在比賽初段曾以低掃及抱摔搶得一定優勢，但卻未能把握地面機會傷害Rob，反而過度消耗自身體力，使Rob能以外圍打擊掌控大部份比賽時間。根據數據顯示，Rob共打中了176記「顯著打擊」，當中145記擊中Coby頭部，創下了UFC Bantamweight史上第二多的「單場顯著打擊數」及「顯著打擊差異數」紀錄。最終Rob以「一致判定」（48-47，50-45，50-45）贏得賽事。

小編認為臂短只是Cody表面上的敗因，體能不足及戰術問題才是主因。觀乎前俄羅斯冠軍Petr Yan，他的臂展亦只有170厘米，但他在對陣José Aldo及Aljamain Sterling時卻能不落入下風，全因Petr依靠嚴密的High Guard防守成功抵禦大部份外圍打擊，然後成功把握反擊時機輸出有效傷害，再輔以精準體能分配掌控賽事節奏。

反觀Cody今場的表現，Cody試圖以抱摔抵消臂展劣勢，但他無法把Rob一直壓制在地上，變相消耗大量體能卻沒有分數上的回報。另一方面，Cody面對Rob的外圍打擊時，大部份時間都倚賴擺頭及步法來迴避，體能充足時情況還好，但隨著體能下降Cody便漸漸被擊中。

假如Cody要在135量級爭一席位，他必定要在打法上作出改變，他才29歲還是有機會的。

▍「曲奇怪獸」抱摔戰術完壓閆曉楠

在副主賽中，UFC草量級排名第四的「曲奇怪獸（Cookie Monster）」Carla Esparza對陣排名第三的中國選手閆曉楠，賽事出乎意料地出現一面倒的局面。

在比賽開始短短5秒的時候，Carla便覷準閆上前揮拳時下潛搶得雙手抱摔，即使閆馬上嘗試掙扎站起，卻被Carla以優勢的摔跤技術重新帶到地上並把閆壓制在下位直至回合終結。在第一回合最後10秒時，Carla在側面壓制下打出數記地面肘擊，在閆的右額打出一道傷口。

第二回合，Carla繼續施行抱摔戰術，於回合初便趁著閆高踢後的空擋搶得單腿抱摔，再一次把閆帶到地上，然後更轉換成「Mounted Crucifix」（上位地獄絞，即下位者雙手分別被上位者的手及腳控制，形成十字架的姿勢）。在Carla持續打擊下，閆曉楠無法逃脫，而且出血情況更加嚴重。最終，裁判於2分58秒時終止比賽，Carla 以TKO取勝。

我對自己的表現感到非常滿意。我經歷了所有事情，在這個量級的跌宕起伏，我已經奮鬥了十一年了……為了成為成為Invicta冠軍，然後經歷TUF的競爭，成為冠軍，以丟人的方式失去冠軍，在這個量級中有很多高潮和低谷，然後差不多七年後，我終於回到了這個位置，感覺就像是灰姑娘故事。 Carla Esparza

這是Carla自2018年以來連續第五場勝仗，亦是閆加盟UFC以來的首場落敗，更是中國選手在UFC中的「八連敗」：由宋亞東、宋克南、梁娜、傲日其楞、茸主、張偉麗、沙伊蘭，再到閆曉楠。希望中國拳手早日擺脫低谷，重新振作。

武圖App2

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