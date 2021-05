McGregor成福布斯最高收入運動員　打拳當副業主要收入從何而來？

撰文: 衛爾良 最後更新日期: 2021-05-13 18:52

《福布斯》公布2021年全球「收入最高運動員」排行榜。令人意外地,MMA拳手Conor McGregor 一躍成為「收入最高運動員」。到底一年只打了一場比賽的McGregor 是如何做到的?

昨日,《福布斯》公布2021年全球「收入最高運動員」排行榜。榜上頭10名中,不乏令人熟悉的體壇巨星,包括足球球王美斯、C朗拿度、民馬,籃球大帝勒邦占士,前網球一哥費達拿等。可是說到冠絕全球的,卻是愛爾蘭MMA巨星Conor McGregor。

Conor McGregor 以1億8千萬美元收入雄據福布斯2021年「收入最高運動員」排行榜首位。他比第二位的阿根廷球王美斯還要多出了5千萬美元,令全球一眾運動巨星望塵莫及。

【福布斯「收入最高運動員」排行榜頭十位排名】

+ 13 + 13 + 13

在福布斯的排行榜中,它綜合了運動員的「場內收入」及「場外收入」。場內收入數據包括2020年5月1日至2021年5月1日之間獲得的所有獎金、薪水和獎金。場外收入數據則是根據福布斯與業內人士的對話中得出。當中包括運動員的贊助協議、出場費和許可收入的估計值,加上運動員經營任何企業的現金回報。

▍McGregor打拳當副業 主要收入從何而來?

+ 11 + 11 + 11

在2021年之初,Conor McGregor 在UFC257中迎戰Dustin Poirier。這是McGregor 繼2020年1月份擊敗「牛仔」Donald Cerrone 後的第一場比賽。結果那個從不令人失望的巨星McGregor 終於首次被擊倒終結。Poirier 成功一報6年之仇,成為首位TKO Conor 的拳手。雖然賽事落敗,但比賽預計為McGregor 帶來2200萬美元收入。而這2200萬只佔他總收入的12%。

McGregor 2021年年度收入高達1億8千萬美元,當中大部份來自於他的場外收入。其主要收入來源多為個人威士忌品牌「Proper No. Twelve」和代言「DraftKings」、電玩遊戲《Dystopia:Contest of Heroes》與時尚生活品牌「Roots of Fight」,金額高達1億5800萬美元。

McGregor 早在2016年便已打破歷史記錄,成為史上首位MMA運動員進入「福布斯百大最高運動員」。在2018年時,McGregor更因為跟Mayweather 聯手上演「Money Fight」,一躍成為當年「百大」第4名。料想不到,3年後McGregor 居然一躍成為「收入最高運動員」,但是打拳已經成為他的「副業」就是了。

+ 5 + 5 + 5

不過,排行榜中亦有其他運動員以「場外收入」為主。前網球一哥費達拿以9000萬美元收入排名第7, 當中只有30萬是「場內收入」。費達拿的收入幾乎全部來自與Rolex、Credit Suisse和Uniqlo等品牌的贊助。

👍 smell ya later pea pic.twitter.com/bez8tNxdTO — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 12, 2021

早前Conor McGregor 跟Dustin Poirier 因捐款問題出現變數,McGregor 更「扭計」說這場比賽已被取消。到底在2021年內(甚至以後),拳迷還能看到這位愛爾蘭MMA巨星出現在八角籠中嗎?

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 7 + 7 + 7

【形意拳共分有十二形,不曉得大家能否盡數?點擊圖片觀看文字說明】