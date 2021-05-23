真正的力量除了來自肌肉還有神經系統｜搏擊選手的體能訓練（四）

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-23 11:53

過去數篇我們主要討論的是「氣」的問題，即所謂的「體能」表現。而正如第一篇提及過，當我們以廣東話授課的環境當中，「體能下降」的口語多數是「唔夠力」，那麼，關於所謂的「力」和「力量」，又是如何可以提升呢？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍「力從地起，腰馬合一」的科學化名詞：「動力鍊」

在習武的日子，或者在不少功夫的影視作品中，不少師傅指導新手，都經常提著「力從地起，腰馬合一」之類的形容詞，大約就是指出，力量的來源不是單靠上半身的動作，還得要從下半身開始發力，才能發揮更大的力量。

在於運動訓練的理論當中，有一個專用名詞稱為「動力鍊」（Kinetic Chain），所謂的「動力鍊」，也就是身體的發力流程。之所以稱為「鍊」，是因為整個發力的流程是一條線性的，環環相扣，當其中一部份出現問題，即會影響整個動作的最後發力表現。

以「力從地起，腰馬合一」來出拳作為解釋，那就是說，出拳的時候，最先發力的地方該由靠「地」的部份開始（即腳），繼而通過腰腹（腰馬），最後到達手部肌肉以拳頭發揮力量。整個發力過程環環相扣，理論上，參與的肌肉群組越多，所能產生的力量便會越大。

然而，坊間最常見的提升力量的方法，就是直接針對發力的最後部份來練習肌肉力量。例如想提升拳擊力量，便依賴手部肌肉訓練之類。即使不是使用健身器械式的阻力訓練，也會用自身重量訓練來達至這個效果，例如以掌上壓提升拳擊力量，深蹲提升腿擊力量等等。

雖然這種訓練很直觀，就是哪裏發力，便練那裏。但是，如果回想上文所提及「力從地起，腰馬合一」的理論，那這種直接的訓練方法是否出了些問題呢？更有甚者，我們經常看見一些滿身肌肉的壯漢，在參與搏擊運動時，看似力量滿滿卻在執行搏擊動作（如拳擊，踢擊等）時總是不如想像中好，當中的問題出在哪裏？

延伸閱讀︰

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▍運動動作的構成：神經肌肉系統（Neuromuscular System）

事實上，上述的肌肉訓練並不是無助於整體發力，但是肌肉卻不是一個動作的唯一參與者。一個動作之所以能夠出現，是基於神經系統的傳遞產生動作的指示，繼而引導肌肉去執行整個動作。而整個透過神經發出指示，召集肌肉參與的運作模式，學名稱為神經肌肉系統（Neuromuscular System）。

神經肌肉系統與一般所說的肌肉系統最大的差異，在於訓練時更在意產生動作的「效率」而不單是力量。即是在人體產生一個動作的時候，整個人體的不同肌肉的參與和不參與的能力。

所謂的「肌肉不參與」，就如很多新手學習出拳的時候總是很不自覺地「聳肩」，在於運動分析而言，這個聳肩的動作是多餘的動作（先不計算主動聳肩以作防守架勢之用），因此傳統師傅也會有「鬆肩」的口令，提醒學員放鬆肩頸肌肉，這種主動地令某些肌肉不參與在動作當中，就是所謂的控制「肌肉不參與」能力。

與此同時，一般健美型的壯漢，肌肉的訓練卻大多依靠「孤立性訓練」來訓練單一肌肉。比如想要更大的二頭肌，便在訓練動作中盡可能只令二頭肌參與動作，並強調其他肌肉的「不參與」，從而提升單一肌肉的訓練效果，以使該肌肉變得更為厚實。

但是，透過「孤立性訓練」所訓練出來的肌肉，其所熟悉的動作，便是「孤立性動作」。因為在其肌肉的運動過程當中，神經系統所發出的指示，除了強調單一肌肉的發力，更重要是抑制了其他肌肉的參與，使得該肌肉要和其他肌肉需要串連用力的時候便會顯得非常不習慣。

▍提升神經肌肉系統與動力鍊的運作效率

現在我們知道，當訓練一個動作的發力時，需要考慮上述兩項元素：

一）動力鍊：一個動作的發力大多都並不是由單一肌肉發力的，就如「力從地起，腰馬合一」一樣，發力是一個整體肌肉群組參與的流程；

二）神經肌肉系統：動作的產生除了肌肉本身，更會受神經肌系統影響，所以在訓練動作時應該關注訓練的動作能否強化（或會否弱化）目標肌肉的參與（或不參與）。

因此，當我們設計提升搏擊運動員的力量訓練時，可以從以下方向思考。

一）動作本身參與的肌肉群組？

以直拳動作為例，先不討論下半身的肌肉，單是上半身的肌肉參與群組包括了腰腹位置的腹肌群組（特別負責轉腰的腹內／外斜肌），負責抬高手臂的三角肌，負責把手臂向前推的胸大肌，負責把前臂伸直的肱三頭肌，以至把拳頭鎖緊的前臂肌肉群組等等。

二）訓練動作的設計考慮？

當了解到產生一個動作所參與的肌肉後，便該針對目標肌肉設計訓練動作。但在設計訓練動作的過程當中，必須考慮相關動作會否對最後所希望獲得的運動表現有直接獲益。

再以直拳動作舉例，掌上壓的訓練動作或許比起坐姿推胸的器械訓練更為有效。其中原因是因為坐姿推胸的動作相對地孤立了胸部肌肉單獨訓練，但掌上壓的動作則大幅提升了核心肌群的穩定性訓練。如果想要更準確地訓練出拳的相關肌肉，更可以考慮拉力帶或滑索機的出拳訓練，則能更針對相關動作。

簡單而言，要讓力量有所提升，除了要提升肌肉水平以外，更重要的是有否把動作的整體細項逐點分析，當能夠把動作分析得越精準，見微知著，所產生的效果便會更為有效。而老師傅們像咒語般的口訣，也是充滿了科學，日後另文再述。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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