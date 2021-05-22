笨賊螺絲批偷錯車慘遭車主擊倒　重量級MMA拳手施展鐵拳制裁

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-22 12:37

上周二，休斯敦發生一則企圖偷車事件。賊人不單失手被擒，更被車主徒手擊倒。皆因汽車主人原來便是前UFC冠軍挑戰者Derrick Lewis。他真的是「揀錯對手偷錯車」！

+ 2 + 2 + 2

「黑獸」Derrick Lewis 是目前UFC重量級排名第二的拳手。曾經取得如今排名是「言過其實」，他只不過是碰巧好運才有機會在UFC 230登上主賽，獲得挑戰冠軍的機會。可是，他終歸在UFC重量級累積多達12場的勝利，他值得一次機會再次證明自己的水平。

在2月舉行的「UFC Fight Night 185」中，Lewis 便逮準對手Blaydes下潛的時機，以一記上勾拳準確擊中Blaydes 下巴，將其擊倒在地，再以兩記地面重擊終結賽事。這記擊倒使Lewis 再度打破自己的「UFC重量級最多擊倒」紀錄，增加至12次，並追和了由Vitor Belfort 創下的「UFC跨量級最多擊倒」紀錄。

最近，這名MMA KO達人再次擊倒對手，不過今次並非發生在八角籠中。

▍笨賊偷車慘遭KO 車主卻是UFC重量級拳手

Someone tried to break into Derrick Lewis' car 🤦 (via @Thebeast_ufc) pic.twitter.com/1wEE4O2SZL — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) May 18, 2021

Lewis在其Instagram上發布了一段警察逮捕嫌疑犯的視頻，並以「他X的挑選對/錯車闖入。他還好#herbdeanfault」為標題。影片顯示，警察將頭上綁著繃帶的嫌疑犯帶上警車。

事件發生於上星期二，正當Lewis在拳館練習完返回自己的汽車時，在遠處看到一名男子正試圖用螺絲批撬開駕駛座門。於是Lewis 上前賞他鐵拳，並把其拋摔至地上。警方接報後到場逮捕了該名疑犯，並把其送往醫院接受治療及拘留。

在疑犯被起訴後，警察公布了疑犯的名字和照片。他被控「毀壞財物罪」，「因為肇事者並沒有成功進入車上」發言人Jodi Silva表示。根據所破壞財產的價值，可將「毀壞財物罪」視為「輕罪」或「重罪」，並可能處以「罰款」和「入獄」。

Lewis在肇事後拍攝疑犯被押上了警車的影片。他還為自己的拳頭拍照，標題為「滿意」和「他很好」，這是對他在社交媒體帖子中最喜歡的標籤。

只能算賊人倒大霉，「揀錯對手偷錯車」了！

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 7 + 7 + 7

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】