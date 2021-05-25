踢拳｜美女拳后璃奈傷後復出實力更上一層　清脆打出KO維持不敗

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-25 17:49

日本美女格鬥家、KNOCK OUT-BLACK女子原子量級冠軍ぱんちゃん璃奈，自去年年末右拳的傷勢中復出，22日於「KNOCK OUT 2021 vol.2」中以第一回合KO獲勝。這是她職業出道以來，首次直接以KO終結賽事。

▍美女拳后璃奈傷後復出 KO對手延續不敗戰績

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在2019年的「KNOCK OUT×REBELS」中，璃奈跟當時剛剛成為J-GIRLS拳后的MIREY首度碰頭，打完三回合後璃奈以「3-0」判定勝出。相隔1年又7個月後，兩人今次再度對決。這亦是璃奈自去年11月擊敗MARI右手食指脫骱、右指伸肌肌腱斷裂受傷後，復健近半年後的復出比賽。

這場比賽最初定於4月25日舉行，但由於東京疫情反彈，賽事延後至5月22日舉行。賽事突然延期，使踏入降重最後階段的璃奈「前功盡廢」，她在YouTube頻道影片中吃著杯麵（賽後吃杯麵慶祝是璃奈的標誌性動作）分享個人感受時，更不禁流起淚來。

璃奈在她過去的9場比賽中，只有一場是以TKO取勝，就是2019年對陣泰國拳手時，對手在首回合割傷而被醫生終止比賽。於是坊間普遍認為璃奈擅長技術打法，欠缺KO能力，璃奈因此一直耿耿於懷。在右手康復後，璃奈跟從前世界拳王內山高志苦練拳擊技術。

當璃奈在今場比賽中成功以右直拳擊倒對手後，她感到十分激動：「這是我連續第10次獲勝。 我很沮喪，因為直到現在我還被認定為不能做出任何KO。 由於受傷，我有很長一段時間不能出拳，但我加強了身體鍛煉，回來後成為一個可以擊敗對手的拳手。」她又補充說：「從現在開始，我想在更高的級別上作戰。」

自ぱんちゃん璃奈的職業出道以來，她目前戰績為10戰10勝（2 KO），保持不敗。璃奈下一場比賽暫定於2個月後的7月18日舉行，不知對手會否是早前「大晦日」傳聞的海外強敵呢？

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▍ぱんちゃん璃奈（Panchan Rina）

岡本璃奈，高164厘米，打的量級為46kg，擂台名字是ぱんちゃん璃奈 (Pan-chan Rina)。 1994年3月17日出生於大阪豐中市， 從5歲開始游泳10年，於初中時轉為田徑。

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2005年3月搬到東京後，參加了Kick Boxing健身館STRUGGLE。 參加了五次泰國泰拳訓練，並贏得了業餘比賽。 在2019年2月首次亮相職業比賽，目前十場比賽全都勝出，更是KNOCK OUT-BLACK女子原子量級冠軍。

擂台名字Pan-chan來源於《龍珠》的主角悟空的孫女Pan（小芳），她說是被小芳的「強大吸引」，同時很多人說她長得有點像小芳。

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璃奈活躍於社交媒體，不時分享個人生活照片及拍一些有趣的影片，吸引大量粉絲關注。早陣子她便挑戰了拉動一輛七人車，又打扮成「女僕」拜訪偶像朝倉海的家。

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