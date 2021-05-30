UFC｜張偉麗承認被喝倒采影響　希望Rose二番戰在中立場進行

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-30 13:09

中國前UFC冠軍張偉麗對跟現任冠軍Rose Namajunas的「二番戰」地點有一些建議︰她希望下一次比賽在「中立地方」舉行。

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在 UFC 261 中，Rose Namajunas 第一回合以前腳高踢 KO張偉麗，重奪失落兩年的冠軍腰帶。賽後張偉麗覺得比賽停得太早，她還有意識，但由重播看來比賽終止得合適，沒有太大爭議。非常令人驚訝的賽果，大概沒人想過Thug Rose能以這個方式擊敗對手。該高踢非常漂亮，值得大家一睇再睇：

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這是張在職業生涯中的首次被擊倒而落敗，事情發生在佛羅里達州的人們對她發出噓聲之後。張承認人群和噓聲確實影響了她的表現，現在她希望再有一次挑戰腰帶的機會。

在直播訪問中，張分享了一些關於「二番戰」潛在地點的想法。

「理想情況下，我們希望它在阿布扎比舉行，」張說。 「這個位置對雙方都是中立的。但現在Rose是冠軍，所以可能不取決於我們。雙方立場已經倒轉了。」

張提出了一個很好的觀點，即Rose現在是冠軍並且可以做她想做的事。人們不得不懷疑，如果位置不同，會有不同的結果嗎？無論如何，張似乎都準備好從UFC 261的經歷中重新出發。稍後她在直播期間，評論了她對Rose的感受。

「我不想評論Rose，」張說。 「我想在比賽中跟她碰手套，但她沒有這樣做。所以我想……我想通過綜合格鬥交朋友，但對方不這麼認為。Joanna，我覺得Joanna很可愛。她很好，她很可愛。她把事情說清楚直接，不試圖隱藏任何東西。但是Rose，她很聰明。」

UFC 主席Dana White 暗示，下一場可能是Rose 跟張偉麗二人之間的「二番戰」。然而，隨著前冠軍Carla Esparza在上週末擊敗排名第三的閆曉楠，UFC女子草量級會否出現變數呢？

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