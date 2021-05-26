CHANEL遭中國武協控告抄襲疑為假消息　淺談「被撞樣」子午鴛鴦鉞

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-05-26 18:07

據內媒報道，早前「中國武術協會貴州武術分會」提告法國知名品牌CHANEL，指其商標抄襲中國傳統兵器「子午鴛鴦鉞」，褻瀆中國文化。消息傳出後，引起網民瘋傳及熱烈討論。不過經查證後，這則可能只是「假消息」。武備志順勢介紹一下，「子午鴛鴦鉞」到底所為何物。

▍中國武術組織提告CHANEL 指商標疑抄襲子午鴛鴦鉞設計

根據《鳳凰網》等中國媒體報道，網路上流出消息表示，「中國武術協會貴州武術分會」近日指控法國知名品牌Chanel（香奈兒）商標侵權，疑似抄襲中國傳統武器「八卦子午鴛鴦鉞」。

貴州分會指「八卦子午鴛鴦鉞」是由半圓相交組成，而CHANEL的「雙C」商標在外形上與其相似度很高。分會認為這種抄襲行為是對中國文化的褻瀆表現，為「維護中國傳統兵器」而決定提出訴訟，要求賠償知識產權費用、精神損失費等共計3000萬元。據《搜狐新聞》報道，當地法院目前已經受理此案，不久後將開庭審理。

消息傳出後，引起網民瘋傳及熱烈討論。但是，經中國傳媒查證後發現，相關消息可能只是「假消息」。

據《新京報貝殼財經》指出，中國武術協會、貴州省武術協會都表示不知情，同時否認起訴過CHANEL商標侵權一事，「我們沒有接到任何的文字彙報」。另外，並且表示「中國武術協會貴州分會」根本不存在，「貴州省武術協會下並沒有登記過所謂『貴州分會』這樣一個組織」。《人民日報》也在微博發文表示，「這是假消息」。

客觀而言，「子午鴛鴦鉞」跟CHANEL「雙C」商標在外形上本來就不甚相像，前者以「兩道彎月交疊而成」為主，後者則以「雙C」為主，一般都不會認為兩者「相似度很高」。

無論如何，且讓【武備志】順勢介紹一下，作為兵器的「子午鴛鴦鉞」到底所為何物。

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▍八卦門獨門兵器——子午鴛鴦鉞

子午鴛鴦鉞，全名為「四尖九刃十三鋒八卦子午鴛鴦鉞」，又名日月乾坤劍或鹿角刀，屬於短兵器的一種。其外形由兩道彎月形的刀鋒交疊而成，再外加兩道尖鋒。正如前文所述，鉞刃揮舞起來必以一對為準、酷似鴛鴦，故曰「鴛鴦鉞」。雖然兩柄鴛鴦鉞之間的樣式全無差別，但傳統上習慣將左手鉞視為「陰」，右手鉞視為「陽」。陰陽同施，則又與「揆陰陽之中，居子午之直」的說法相通，子午鴛鴦鉞便因此得名。

據聞子午鴛鴦鉞由八卦掌祖師董海川所創，乃八卦門的獨門兵器，所以許多它的招式如「青龍返首」、「獅子張口」等，都與八卦掌的掌招同名，而兩者的練法亦均以走圈為基礎。有人甚至直接用卦象對應它的各式打法，好比「坎卦」對應「拿法」、「兌卦」對應「推法」等。

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最早有關子午鴛鴦鉞的文字記載，出自民國書評家常杰淼所著的八卦門俠義小說——《雍正劍俠圖》，故它的流行樣式乃是後人按書中描繪自行創作出來。因此，各個流派的鴛鴦鉞在形式上都會有所偏差。梁振蒲（1863－1948，董海川門下最年青弟子，以腿快聞名武術界）的梁派八卦一脈，就有一對「子午雞爪鴛鴦鉞」，外形似鐮刀，與經典的彎月樣式大相徑庭，反而更貼近少林羅漢鉤。

現時不少八卦掌流派都有傳承子午鴛鴦鉞的套路，但其真實用法卻幾近失傳。2015年，由徐浩峰執導的武打電影《師父》，便嘗試還原子午鴛鴦鉞的打法。片中，主角陳識以一身凌厲的八斬刀法力拚各路強敵。而去到影片末段，他則改使由北派高手所贈的子午鴛鴦鉞，最後成功殺出重圍。

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