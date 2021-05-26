MMA｜美國真人騷太空打無重格鬥　前UFC拳手John Lewis任推廣

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-26 17:36

上年美國疫情爆發期間，UFC總裁Dana White將UFC賽事移師格鬥島舉行，成為MMA界的熱話。現今科技日新月異，可以打MMA賽事的地方愈來愈讓人意想不到，最近有娛樂公司舉辦「銀河格鬥」選秀節目，勝出者將可以去太空打無重力格鬥！

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近日，美國娛樂公司「太空11號」將推出一個嶄新電視真人騷「銀河格鬥」（Galactic Combat），MMA比賽將首次進入太空作賽。節目將全球選拔40名MMA選手接受太空員航行等各種特訓，並學習在零重力狀態格鬥（Zero-G fighting）。而節目最後會選出八名選手乘坐定制的改裝火箭進入太空，在繞地球飛行90分鐘時於火箭內進行零重力格鬥。

圖左：前UFC拳手John Lewis將擔任節目「銀河格鬥」推廣。(@bjpenndotcom\Instgarm)

Former MMA fighter John Lewis is promoting fights in space.



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節目制作人Andrea Lervolino表示「這不是一場表演！是一場嶄新的運動─在外太空的運動項目！」他表示在無重力狀態下，格鬥將以完全不同方式呈現，參加者需要有非常特別的訓練，這種比賽場面將為渴望看到極限被突破的觀眾提供新的觀賞體驗。

「太空11號」團隊由多位科學家組成，包括前SpaceX員工、天體物理學家和天文學家等等，製作班底讓太空一戰有機會成事。而前UFC拳手John Lewis亦擔任該項目副總裁兼推廣者，節目計劃在2023年播出12集。Andrea表示現在UFC已有龐大粉絲基礎，他希望新節目既不流失UFC粉絲，並擴大它的粉絲人數，要讓無重力格鬥在世界上推廣更加廣泛。

新聞來源：bjpenn.com

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