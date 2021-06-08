尚格雲頓動作喜劇暑假登陸Netflix　退役特工招牌一字馬重出江湖

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-08 16:12

現年60歲的比利時動作影星尚格雲頓( Jean-Claude Van Damme） ，在影圈休息了兩年之後，終於有新作《末代傭兵》 ( 中文暫譯＼The Last Mercenary )於今年暑假在Netflix平台播出，而這套作品亦成為他從影多年來第一套動作喜劇。

近年多位八、十年代的動作影星回歸大銀幕大展身手，史泰龍、阿諾舒華辛力加年屆七十以上，都出山拍攝動作電影，但礙於年事已高，電影中的埋牙肉搏相對較少。相比他們較年輕的尚格雲頓，自小學習空手道和芭蕾舞，在Netflix剛剛發布了《末代傭兵》首個官方預告片，仍然見到展現他招牌一字馬，電影中他更會一改以往相對嚴肅的演出，可以開懷大笑演繹這套動作喜劇，相信觀眾會看到尚格雲頓破格的演出。

Netflix早前預告尚格雲頓的演出廣告，以其招牌一字馬做Icon。

法國電影《末代傭兵》劇情講述尚格雲頓飾演一名前法國特工，這位前特工與兒子的關係一直處得很不好，他的兒子在過去 25 年裡一直受到保護，現在兒子的豁免權已經結束並深陷被國際恐怖組織栽贓的危險，迫使他返回法國。導演David Charhon表示，希望透過這作品回歸80和90年代動作電影的偉大傳統─當時電影中的英雄與眾不同，以及各種驚人且有趣的特技演出，同時還帶著一點幽默感，只有尚格雲頓能體現這個無與倫比的電影黃金時代。

Netflix《The Last Mercenary 》。（Netflix）

而尚格雲頓則形容《末代傭兵》是一部令他感到相當興奮的作品，也讓他能嘗試全新類型。「我一直以來都是尚保羅貝爾蒙多 (Jean-Paul Belmondo) 的粉絲，我希望能夠以自己的方式來傳承這種動作喜劇電影的風格。David Charhon的劇本將這些元素成功融合在一起，帶來一段充滿情緒、動作以及幽默的動人故事。」

【延伸閱讀】

【尚格雲頓】以肌肉和一字馬成90年代動作影星 真人快打角色原型

【驚天營救】「雷神」虎爪刀近戰廝殺 埋身大打降服技

【不死軍團】查理絲花朗苦練菲律賓武術 Netflix新戲做打女

Netflix 近年投放不少資源在動作電影中，當中尤其出產不少軍戰片或特工格鬥電影，繼去年《轟天營救》（Extraction）大獲成功之後，之後有不《不死軍團》（The Old Guard）和最近上映的《不死喪軍》（Army of the Dead）等作品，都成為大家討論的影視話題。

《末代傭兵》將於7 月 30 日於 Netflix播出。

武圖App2

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 3 + 3 + 3

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：