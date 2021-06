尚格雲頓動作喜劇暑假登陸Netflix　退役特工招牌一字馬重出江湖

撰文: 賴家俊 最後更新日期: 2021-06-08 16:12

現年60歲的比利時動作影星尚格雲頓( Jean-Claude Van Damme) ,在影圈休息了兩年之後,終於有新作《末代傭兵》 ( 中文暫譯\The Last Mercenary )於今年暑假在Netflix平台播出,而這套作品亦成為他從影多年來第一套動作喜劇。

近年多位八、十年代的動作影星回歸大銀幕大展身手,史泰龍、阿諾舒華辛力加年屆七十以上,都出山拍攝動作電影,但礙於年事已高,電影中的埋牙肉搏相對較少。相比他們較年輕的尚格雲頓,自小學習空手道和芭蕾舞,在Netflix剛剛發布了《末代傭兵》首個官方預告片,仍然見到展現他招牌一字馬,電影中他更會一改以往相對嚴肅的演出,可以開懷大笑演繹這套動作喜劇,相信觀眾會看到尚格雲頓破格的演出。

Netflix早前預告尚格雲頓的演出廣告,以其招牌一字馬做Icon。

法國電影《末代傭兵》劇情講述尚格雲頓飾演一名前法國特工,這位前特工與兒子的關係一直處得很不好,他的兒子在過去 25 年裡一直受到保護,現在兒子的豁免權已經結束並深陷被國際恐怖組織栽贓的危險,迫使他返回法國。導演David Charhon表示,希望透過這作品回歸80和90年代動作電影的偉大傳統─當時電影中的英雄與眾不同,以及各種驚人且有趣的特技演出,同時還帶著一點幽默感,只有尚格雲頓能體現這個無與倫比的電影黃金時代。

Netflix《The Last Mercenary 》。(Netflix)

而尚格雲頓則形容《末代傭兵》是一部令他感到相當興奮的作品,也讓他能嘗試全新類型。「我一直以來都是尚保羅貝爾蒙多 (Jean-Paul Belmondo) 的粉絲,我希望能夠以自己的方式來傳承這種動作喜劇電影的風格。David Charhon的劇本將這些元素成功融合在一起,帶來一段充滿情緒、動作以及幽默的動人故事。」

Netflix 近年投放不少資源在動作電影中,當中尤其出產不少軍戰片或特工格鬥電影,繼去年《轟天營救》(Extraction)大獲成功之後,之後有不《不死軍團》(The Old Guard)和最近上映的《不死喪軍》(Army of the Dead)等作品,都成為大家討論的影視話題。

《末代傭兵》將於7 月 30 日於 Netflix播出。

