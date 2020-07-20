【不死軍團】查理絲花朗苦練菲律賓武術　Netflix新戲做打女

Netflix七月新片《不死軍團》大獲好評，女主角查理絲花朗(Charlize Theron)接受多種武術訓練打造新一代打女。電影中她所用的雙刃斧，除了格鬥所用外，配合電影故事情節，原來有這個文化符號。(不含劇透)

Netflix七月一系列新作上映，當中自家製電影《不死軍團》，大賣近戰格鬥場面，片方預告中披露女主角Charlize Theron(查理絲花朗)接受多種格鬥技術訓練，明顯見到廠方野心，想電影承接早前由「雷神」Chris Hemsworth主演的軍戰電影《驚天營救》威勢，繼續造成熱話。電影商早前釋出訓練花絮預告，解構當中幾種武術元素，和電影中出現的一件經典古兵器。

▍《不死軍團》內容大要

《不死軍團》由「荷里活女戰神」奧斯卡影后Charlize Theron主演，劇情講述一個秘密傭兵團隊擁有不死神祕能力，所有人都擁有重生自癒能力。由於擁有不死之身，所有人在世界上生存過千年以保護凡人世界而戰，當中亦拯救過無數對世界有貢獻的人物。故事講述幾位不死身成員，給藥廠發現他們的再生秘密，因而以另一僱傭兵捉拿他們，由Charlize Theron帶領的不死軍團，要想辦法自救。

查理絲花朗做打女，手執這把雙刃斧大有來頭。(電影劇照)

這套電影改編自知名漫畫家Greg Rucka同名漫畫，他曾創作多套作品包括《神奇女俠》、《狼人：武士激戰》等。電影暫時評分也屬高分，雖然不及早前《驚天營救》得分，但不少影評人大讚是今個夏天最佳動作表，當中有大量埋身肉搏和槍戰，尤以女主角在飛機上10分鐘一鏡到底打鬥最為觸目。

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▍《殺神》武指擔任動作指導

電影中，女主角Charlize Theron飾演經歷數千年歷史的不死人，由冷兵器時代活到當代，因此精通不少武術和兵器術。電影預告片中，見到動作指導將數種不同格鬥風格融入動作設計中，當中包括中古歐洲劍擊技、菲律賓兵器術(俗稱「魔杖」/Kali)、Silat、柔道、合氣道、居合道、洪拳等等。

電影動作指導Danny Hernandez曾擔任《殺神》電影中奇洛李維斯的武打師父，他於《不死軍團》開拍前與團隊訓練Charlize Theron四個月之久。他表示電影中混入了較多菲律賓武術，尤其Kali。菲律賓武術有徒手搏擊術，當中又以運用短棍或短刀的搏擊術，即俗稱「魔杖」的兵器術最聞名。魔杖英文翻譯有Arnis、Escrima和Kali之分別，譯名不同涉及這門武術不同文化淵源，而又以Kali一名歷史較悠久。

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▍雙刃斧為希臘女神權杖

Labrys Lesbian Flag (1999) (WIKI)

Charlize Theron飾演一位有6000年搏擊經驗的武士，為了襯托她身份，電影中她常用一件兵器便是古希臘時期亞馬遜人的雙刃戰斧(Double-headed Axe)，在希臘古諾斯文明中( Minoan religion)，這種雙刃戰斧又名Labrys。動作設計團隊在設計戰斧動作時，嘗試融入了較古流派技術和當代戰斧技術，以突顯這名不死戰士在戰法技巧上的歲月痕跡。

在古希臘神話中，亞馬遜人是一個全部由女戰士構成的民族，她們曾占據希臘周邊多個地方，而學者根據考古研究，有一派深信古代希臘是有一批女性參與戰爭，因而相信亞馬遜女武士在歷史上真實存在。這個民族信仰戰神Ares和狩獵女神Artemis，而以弓箭、雙刃戰斧和輕盾為武器。

除了是亞馬遜人的常用兵器外，在古希臘神話中掌管農業、婚姻和豐饒的女神Demeter，傳說便是手持一把雙刃斧作權杖。而在古希臘克里特島(Crete)，名為Labrys的雙刃斧是米諾斯文明中的神聖象徵，當地並無男性神祗，Labrys被視為女神的象徵。時至當代，雙刃斧符號也成為同性戀團體力量與團結的象徵。

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