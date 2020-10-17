【尚格雲頓】以肌肉和一字馬成90年代動作影星　真人快打角色原型

10月18日是90年代著名動作影星尚格雲頓 (Jean-Claude Van Damme)的生日。曾在90年代風靡一時，尚格雲頓因為個人問題而一度沉寂，直到2008年人生才回到正軌，再次展現明星的光華。今次就讓我們回顧一下，尚格雲頓如何在80年代末北美動作電影熱中脫穎而出成為一代動作影星，並成功從低潮中反彈。

尚格雲頓。圖片來源：網上圖片

出生於比利時布魯塞爾的尚格雲頓自小學習空手道，後來更開始健身和學習芭蕾舞。不過當時，他並沒有想到這三樣興趣日後都成為了他成功的關鍵。年輕的尚格雲頓在1982年為了追尋自己的演藝人生夢而與朋友一同移居美國。早期的發展並沒有預期般順利，曾經試過身無分文，要睡在街頭。

直到1986年，一直擔當替身工作的尚格雲頓在電影《No Retreat, No Surrender》中獲得擔任反派角色的機會，而憑著這齣電影，尚格雲頓得到電影公司的賞識，開始踏上動作影星之路。

《No Retreat, No Surrender》。圖片來源：https://bit.ly/2HgBKsB

尚格雲頓成名作

尚格雲頓被選中擔任1988《拳霸天下》(Bloodsport)的男主角。這齣在香港九龍城寨取景的電影上映後意外地大受歡迎，尚格雲頓很快就成為當時動作電影的新血。之後由他主演的《暴力戰士》(Cyborg) 和《搏擊之王》(Kickboxer)的票房也反應良好，進一步證明了尚格雲頓擔任動作影星的魅力。

招牌一字馬

雖然尚格雲頓渾身肌肉，但身體卻擁有很高的柔軟度，一字馬和凌空360度旋轉踢(Helicopter Kick)都是他的招牌動作。他也十分喜愛展示自己的肌肉和柔軟度，所以早期的電影都會讓他赤裸上身進行特訓，以及示範他的招牌一字馬動作。

在2013年時，汽車製造商Volvo還特別找他用一字馬做主題拍攝了一個貨車廣告。

《真人快打》角色原型

說到一字馬，尚格雲頓在《拳霸天下》的其中一招絕技就是「一字馬打要害」，這招之後在《搏擊之王》中也隱約地出現了。不過，就算沒有看過這兩部電影，有玩過電玩遊戲《真人快打》（Mortal Kombat）的讀者可能都會對這招有印象，因為《真人快打》的其中一位角色Johnny Cage就是以尚格雲頓為參考原型。兩人不但背景同樣是動作影星，Johnny Cage的氣焰和招式都跟尚格雲頓十分相似，當中更完美呈現了「一字馬打要害」這一招。

據說當時遊戲公司原本想製作一個以尚格雲頓為題材的遊戲，但後來沒有成功獲得版權，於是概念慢慢就轉化成爲之後的《真人快打》，而尚格雲頓也變為了Johnny Cage。

沉寂與反彈

早年有些影評人認為尚格雲頓的演技並不合格，只是個廉價版的阿諾舒華辛力加。不過雖然如此，尚格雲頓的電影還是一部接一部。但慢慢地，他演出的電影品質開始明顯下降，不少更被視為「爛片」，當中以1994年的《街頭霸王》和1999年的《Universal Soldier 2: The Return》最受惡評。

《街頭霸王》宣傳海報之一。圖片來源：網上圖片

其實在90年代初，尚格雲頓近乎每年都會有一齣新的電影上映，但到90年代中期，尚格雲頓開始沾上吸食毒品的習慣，也患上了躁鬱症。亦是在這個時候，尚格雲頓開始接拍一些在影碟直接發行的低成本電影，而他於電影主流業界中的存在感也漸漸消失。

在2008年，尚格雲頓成功戒毒，生活返回正軌，「偽自傳式」的電影《JCVD》獲外界好評，讓他再次在主流媒體上出現。之後他保持一年參與數齣電影的產量，2012年時更參演了由眾多動作影星一同演出的《轟天猛將 2》(The Expendables 2)，完全恢復了明星的風采。

尚格雲頓在《轟天猛將 2》中飾演反派Jean Vilain。圖片來源：https://bit.ly/2Ysq9hW

一代動作影星

雖然尚格雲頓沒有成為史泰龍或阿諾舒華辛力加那樣家傳戶曉的頂級巨星，不過在同代的動作影星來說，尚格雲頓的地位也絕對算是超級。近年他減少了在電影上的工作，但依然努力參與不同的電影製作和配音工作。

尚格雲頓為《功夫熊貓》系列中的流星鱷大俠（Master Croc）配音。圖片來源：網上圖片

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