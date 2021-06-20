父親節談師父｜脫離武術的神話　師父就要比徒弟厲害嗎

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-06-20 12:30

名師出高徒、師父必然要是高手……這好像是武術小說中的經典邏輯。更進一步的，就會是「師父都要比徒弟能打」：此處的能打，不是說師父在最高峰時比現在的自己能打，而是此時此刻、每分每秒都要比徒弟能打。而除了小說，武術界中其實亦有人存有這種想法。 但是，師父就要比徒弟厲害嗎？

▍偽命題

觀乎世上不同的競技運動，許多頂尖運動員的教練在運動員時期，都未有自己學生的成績。香港單車隊金牌教練沈金康，行動不方便，卻一樣教出了李慧詩。剛剛奪得第18個大滿貫的費達拿，現任教練盧比鍚（Ivan Ljubičić）是他多次的手下敗將。再用大家較為熟悉的足球作例子：你會否認為摩連奴（他從沒以球員身份出戰高水平比賽）的個人球技需要好過所有車路士球員，才有資格當他們教練？

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事實上，在現代搏擊界，類似命題早就不成討論。的而且確，名師、宗師一類銜頭依然存在，正如若果由「柔術之神」——Rickson Gracie教巴西柔術，一般人都會難掩興奮之色。但這種崇拜不會轉化成盲目崇拜，學員亦不會輕易要求他走上今天的擂台，亦不要求他需要有比自己更好的比賽成績。

因為大家都明白，武術技巧會隨時代演化，而武者的體力卻會因年紀退化。這並不是對Rickson Gracie現時及過去的能力作出懷疑，而是相比起他當下的搏擊能力，學員更看重他的技術、見識和經驗。就像論拳擊戰績，Johnny Tocco半點都拍不上泰臣，但他不僅是後者的教練，還教過George Foreman和Sonny Listion等傳奇拳手。

師父要永遠高高在上、站在徒弟觸碰不了的位置，實在是個迷思。

▍脫離武術的神話

會有此等迷思，有幾個較為明顯的原因，首先便是所謂的「秘傳」。

始終許多傳統武術都年代久遠，傳承又轉折，有習者展現出與大眾印象不一致的技巧，著實不足為奇。以太極拳為例，習者遍佈全球、支流極多。即便是最遲誕生的吳派和孫派，都已經衍生了風格非常迥異的支派，如卍字三十六手等。為了宣揚本門武藝，不少人都在有意無意間，將自己歸類成「正宗」，並辯稱一些全無該派痕跡的招式為祖師「秘傳」。久而久之，師父就站在了神秘莫測的境地，成為後學無法趕及的傳奇。

第二個原因是方法論上的問題，即在某些武術中有太多難以檢測的用詞，例如「氣」。倘是在一般運動科學的層次裡，我們很容易接受體力隨年齡下滑的事實。也可以透過各類實證研究，剔除前人那些不合理的技巧。

然而，在加入「氣」、「陰陽五行」等文化符號後（這點在前文中亦有提及，其實本來並無問題），武術就變成了一個不能用常識考察的技藝，自然會出現很多近乎宗教式的迷思。如武術家的內息會逆增長、他們的打法不是單純講實用與否等。結果，在各類文化包裝下，時間就由武術家的難題，變成了他們的優勢—— 年長者，自然會比年青人更能打。

▍結語

民間武術界有句話，曰「好師父不如好徒弟」。在紅極一時的《逝去的武林》裡，尚雲祥弟子——李仲軒老人也提到過，能收得了好徒弟，才算得上祖師爺顯靈。因為在真正的傳道者眼中，下一輩人是一門武術的希望，把他們教好遠比宣傳師父重要。

在民國年間，山東國術館的田振峰對形意孫祿堂頗有微言，曾指摘他不懂授徒，但這並不代表田振峰不認同孫祿堂。恰恰相反，他也非常欣賞孫祿堂的武藝。足見在他們一代人眼中，個人修為與教授徒弟，是完全清晰兩回事。作為師父，不需要武藝獨步天下，但必須要令徒弟可以獨當一面，最好能超越自己。

活在當下、實事求是，這才是師徒關係中，最重要的精神。把教學能力與個人能力分開，又有什麼問題呢？

武圖App2

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