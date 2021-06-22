拳擊｜細說Fury Wilder三番戰背後的恩怨　最強之戰的「攔路虎」

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-22 17:44

Tyson Fury 和 Deontay Wilder 的第三次對決將於 7 月 24 日舉行，但這場「世紀三部曲之戰」除了場內精彩，場外也有不少風波，認真「精彩過拍戲」。

▍第一戰: 爭議下平局收場

這兩位當時仍是未嚐一敗的冠軍級拳手，二人的第一戰發生在2018年10月，但當日的賽事卻最終以極具爭議性的和局收場。

在首場比賽中，兩名選手都擅示出其強項：Fury 展現出良好的控制力，多次擅用距離和步法攻擊對手，亦躲過不少 Wilder 的攻擊，在比賽前期獲得不少優勢；而 Wilder 則施展一貫強力猛攻，更分別在第9回合及第12回合擊倒對手，幾乎可以獲得 KO 取勝。

這場比賽中最叫人驚嘆的，相信是 Fury 在第12回合所抵受的兩下重拳。到最後一回合，Wilder 以組合拳直接擊中 Fury，Fury 應聲落地，連 Wilder 都認為比賽就此終結，轉身走開並作割頸姿勢。不過，Fury 不但沒有放棄，更以驚人的方式重新站起來：拳證數至五秒時突然睜眼，然後十秒內站起來，甚至站起來後未有頭暈晃動。

最後這場比賽以分歧判定平局告終。這結果引起不少人爭議，除了 Wilder 的支持者指出拳證讀秒逾時外，另一邊廂也有不少人認為評分不公平：Fury 在首數回合有不少優勢，但其中一名裁判卻全判 Wilder 獲得優勢，結果造成115-111 Wilder 勝的評分，加上另外兩名裁判 114-112 Fury 勝和 113-113 後促成份歧判定平局戰果。

▍第二戰：英國拳王 Fury 先嬴一仗

一年後二人再戰，Fury 在第7回合逼得對手陣營拋毛巾投降，使得Wilder吞下生涯首敗，英國拳王為自己贏下WBC重量級金腰帶。

+ 6 + 6 + 6

Fury開戰數度以刺拳擊中Wilder，後者首回合未找到破局方法，只能一直後退。次回合仍是相同局面，但Wilder開始進逼，試圖讓其最大武器──右重拳，可以派得上用場，但外號「Gypsy King」的Fury亦以右拳還擊。

第3回合二人開始埋身肉搏，Wilder被Fury以組合拳擊中後反而更勇，但Fury突然以右拳打得「Bronze Bomber」倒地。取得優勢的Fury第4回合改變打法，開始出拳攻擊Wilder身體，Wilder防得住身體的攻擊，但同時又要面對臂展85英寸的Fury遠距離出拳，顯得舉步維艱。

第5回合Fury繼續追擊Wilder，更再次將美國拳王打倒在地。Fury在這一回合在拳證叫停時，出上勾拳打Wilder被扣一分。Wilder此時已完全陷入劣勢，左耳出血，明顯耳膜受損。「Gypsy King」第6回合依然保持強勢，Wilder更被迫埋繩角。雖然第6回合力保不敗，但Wilder敗局已呈，最後在第7局再次被Fury逼入角落，後者飽以重拳，Wilder只能掩面盡力「保命」。

美國拳王陣營不忍見到自己的選手被痛毆，決定拋毛巾投降。Fury勝出後十分興奮，將生涯成績改寫成30勝（21次KO）、1次打和。Wilder則是大惑不解，不停質問自己的團隊為什麼要投降，最後更在賽後與自己的教練分道揚鑣。

▍第三戰：最後一刻才出現的攔路虎

基於二人合約中帶有「三番戰」條款，所以二人曾為三番戰成行而努力。Tyson Fury與Deontay Wilder的第三戰原本預計會在去年12月19日於拉斯維加斯舉行，不過因為疫情問題，日期和場地多次延期後都一直未能落實。Fury團隊於是宣布他們將安排其他比賽，而他們認為「三番戰」合同已經到期。

兩位拳擊重量級世界冠軍Anthony Joshua 與Tyson Fury，最終將於拳擊台上決一勝負。（圖片擷取自：MRRFK23 Twitter）

結果WBA、WBO、IBF拳王Anthony Joshua 就跟Tyson Fury 在三月簽下對賽合約，這是拳擊史上首場4大組織重量級拳王統一戰。因此，拳迷對這場「最強之戰」的期待程度，可想而知。

可是，正當Fury宣布「最強之戰」正式落實後，Wilder卻馬上向法院提出仲裁。昨日，法庭宣判Deontay Wilder跟Tyson Fury的「重賽條款」仍然生效，命令Tyson Fury必須在9月15號前再次同Wilder舉行「三番戰」。

因此，Tyson Fury 和 Deontay Wilder 才有此次 7 月 24 日的「世紀之戰 3」，被「單擋」的Anthony Joshua 則「無奈」轉戰烏克蘭不敗拳王 Oleksandr Usyk。

作為攔路虎，雖然有點「奸」，但也展示了Wilder 充滿信心。之前兩戰都極為精彩，此戰各位記得留意了。

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