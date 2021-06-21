井上尚彌輕鬆KO對手衛冕　分析怪物身體勾拳的技術細節｜拳擊

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-21 20:05

昨天是父親節，身為父親的日本「怪物」井上尚彌要遠赴美國拉斯維加斯作賽。井上在第三回合以身體打擊KO對手Michael Dasmarinas，成功衛冕WBA、IBF、The Ring世界冠軍頭銜。本文為大家分析一下「怪物」標誌性身體打擊的秘密。

▍「怪物」井上尚彌三回合KO對手衛冕

繼去年首次在美國拳擊「聖地」拉斯維加斯作賽後，井上尚彌（21-0，18 KO）相隔8個月再度作賽。在6月19日父親節當日，他面對來自菲律賓的IBF指定挑戰者Michael Dasmarinas（30-3-1，20 KO），進行WBA、IBF、The Ring Bantamweight 拳王頭銜衛冕戰。

Dasmarinas來自於著名的Wild Card gym，曾培育出名將Manny Pacquiao的拳館，不過來自菲律賓的挑戰者並沒有對「怪物」帶來任何威脅。

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經過首回合短暫互相試探後，井上率先佔據擂台中央展開攻勢，繼而雙方的實力差距表露無遺。Dasmarinas初段嘗試繞至井上外門位置以抵消其後手重拳威力，然而井上以精準的前手勾拳回應，數次逮住了外移中的Dasmarinas。不過井上並沒有過分追擊，一邊以Ring Cut壓迫Dasmarinas，一邊把握時機以謹慎的重拳打出效果。

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首回合時，我想先觀察對方有些什麼。視乎他使出些什麼，過了一會兒後，我知道自己有能力擊敗對手。贏下勝仗令我高興，但我更期待跟Casimero 及Donaire一役的勝方交手。 「怪物」井上尚彌

井上在第二回合馬上採取主動，被壓在外圍的Dasmarinas試圖以長距離身體刺拳爭取空間，卻被井上以超水平前勾拳反擊。在接近兩分鐘的時候，井上以一記重直拳作部署，然後以「刺拳-上勾拳-前中段勾拳」組合擊倒Dasmarinas。Dasmarinas在讀秒後重新站起後，發起一波反攻，但無改這回合的劣勢。

及至第三回合，井上更是表現得心應手，從中央步步壓迫對手。剩餘45秒時，井上再度於繩邊以身體勾拳擊倒Dasmarinas。Dasmarinas掙扎站起後，比賽尚餘24秒。然而井上完全沒有給予對方喘息的機會，不消7秒便再次以身體勾拳擊倒對手。今次拳證沒有讀秒，馬上終止賽事。

井上不單成功衛冕WBA、IBF、The Ring世界冠軍頭銜，更把自己的連勝紀錄推展至21場不敗，KO率升至86%。

WBC拳王「菲律賓閃光」Nonito Donaire 與WBO拳王 John Riel Casimero即將在8月14日對決。接下來，井上有可能會跟上述勝出者進行拳王統一戰，一統Bantamweight所有世界冠軍頭銜。

以下為大家分析一下「怪物」標誌性身體打擊的秘密。

▍「身體打擊」是如何擊倒對手？

軀幹要害的KO則跟頭部有些不同，它不是失去意識的KO，而是劇烈疼痛及身體機能失控所致。

在拳擊賽中，拳手的基本防守就是要護住頭部。但在防守頭部之際，身軀卻很容易成為打擊對象，被對手以身體勾拳攻擊。而肝臟攻擊（Liver Shot）就是傷害力最高的其中一種身體攻擊。

肝臟攻擊一般以左勾拳瞄準對手右側腹，從對手第九和第十根肋骨的下方斜上打出。因為側腹位置的肌肉非常之薄，讓這一擊有十足的穿透力衝擊肝臟。

肝臟是人體中最大的消化腺體，也是體內進行新陳代謝的中心站，被擊中後會受到極大的痛苦和呼吸困難而導致失去作戰能力。因為肝臟攻擊是朝肋骨打上去，這招也有一定機會同時讓對手的肋骨斷裂。

根據科學計算，一般人只要被拳速每秒5米的拳頭直接擊中側腹，便足以令肝臟受傷。一般成年人的平均拳速是每秒6米，而職業拳手的拳速則是常人的兩倍。可是，要在比賽中打出肝臟擊倒並沒有大家想像般那麼容易。

▍「怪物」標誌性身體打擊的秘密

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/wyn0jDt0ue0）

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/wyn0jDt0ue0）

井上尚彌怪物般的身體打擊背後，其實跟他的打法部署有密切的關係。

首先，井上尚彌擁有超越其所處量級應有的打擊質量，為對手帶來很大的威脅。即使以擋格防住井上的打擊，打擊力還是會穿透拳套傳到拳手身上。配合井上多變而快速的打擊組合，更使對方加倍注重頭部防守。

另一方面，井上以優勢打擊力為基礎，使他的身體打擊部署事半功倍。井上擅長以強力的「右直拳」及「右上勾拳」迫使對方抱頭防守，或上身前傾防守，同時為左手打擊作準備，然後井上便會轉以繞過對方防守的身體勾拳擊潰對方。

井上的身體勾拳不同於一般勾拳，手肘並不會維持90度直腳，反而更像是長距離擺拳，手肘接近伸直地以弧形軌迹切入，恰好繞過對方手肘擊中軀幹。大家可以留意上圖，每當井上打出身體打擊時，他都會盡量旋轉上身，使左拳能以從外側切入，繞過手肘擊中目標。

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Liver ... Liver ... Game Over, #AndStill inside of 3 rounds.



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在第二回合的擊倒中，井上便以沉重的上勾拳拉高對方的防守，讓對方產生防守頭部勾拳的反應，以左身體勾拳擊倒對手。在第三回合的兩記擊倒中，便可以見到井上招牌的擺手身體勾拳。

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