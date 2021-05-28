拳擊｜ESPN最新P4P排名出爐　Canelo封王兩烏克蘭無冕巨星上榜

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-28 00:01

最新一期ESPN「P4P排行榜」出爐！Canelo Alvarez眾望所歸地從上期的第二名，榮升「P4P之王」寶座。不過有人歡喜有人愁，英國重量級四科拳王Anthony Joshua依然無法入選。榜上還包含了兩名烏克蘭無冕王者......

受到全球疫情影響，拳擊賽事在2020年遇上不少阻礙。及至2021年，各地比賽陸續漸漸回復正常。近日ESPN便發布了2021最新一期「P4P排行榜」。

【完整「ESPN P4P排行榜」】

+ 26 + 26 + 26

▍Canelo 眾望所歸榮登ESPN P4P之王

+ 7 + 7 + 7

現年31歲的Canelo Alvarez早前（5月8日）在破美國室內拳賽紀錄的7萬3千名現場觀眾見證下， 於美國得克薩斯州阿靈頓的AT＆T體育場中，跟WBO 超中量級拳王Billy Joe Saunders 進行拳王爭奪戰。Canelo 在第八回合以一記右手上勾拳重擊Saunders，Saunders 右眼馬上腫起，迫使Saunders 團隊在回合結束後決定放棄賽事，賽後Saunders 證實眼框骨多處骨折。

這場勝利令Canelo 一舉成為WBC、WBA（Super）、WBO及The Ring 超中量級拳王，而Saunders 則吞下職業生涯以來首場敗仗。在賽後訪問中，Canelo 直接指名超中量級餘下的唯一一位世界拳王——IBF 拳王Caleb Plant 為下場對手。假如比賽在今年內成功舉行，那麼Canelo 便能夠以成為世上首位「統一超中量級的世界冠軍」來結束這一年。

▍蘇格蘭「無爭議冠軍」首入圍 兩烏克蘭無冕王上榜

此外，榜上還出現了全新的名字。蘇格蘭拳王Josh Taylor在擊敗Jose Ramirez成為史上第五位「無爭議」冠軍後，首次進入ESPN「P4P排行榜」前10名。 Taylor在比賽中完全壓制了Ramirez，最後在第六回合和第七回打出擊倒，結果以「一致判定」贏得WBC及WBO輕沉量級金腰帶。

另外，榜上還包含了兩名烏克蘭無世界冠軍頭銜的拳手︰前三量級拳王Vasyl Lomachenko及前次重量級「無爭議」冠軍Oleksandr Usyk。

+ 15 + 15 + 15

Lomachenko在台上飄逸的步法猶如藝術，加上絕佳的拳速、準繩度、時機把握及閱讀拳賽能力，讓他名副其實像是置身在電影《廿二世紀殺人網絡》中的Matrix一樣。以下就是一些他慣常使用，讓他像是使用了魔法般的移動和攻擊技術。可惜Lomachenko在去年10月挑戰IBF輕量級冠軍Teófimo López時，慘遭滑鐵盧吞下職業生涯第二敗，並失去所有輕量級冠軍腰帶。接下來，Loma即將在6月26日跟日本拳手中谷正義作賽，爭奪WBO洲際冠軍頭銜。

Usyk原是奧運拳擊及世界拳擊金牌得主，13年轉到職業拳擊，2016年便奪得WBO 次重量級冠軍。在2017至2018年期間的WBSS（World Boxing Super Series，世界拳擊超級系列賽）中，Usyk撃敗Marco Huck、Mairis Briedis、Murat Gassiev等一眾強者，成為史上第四位「無爭議」冠軍。2019年，Usyk決定升重至重量級。早前，當Anthony Joshua跟Tyson Fury的「最強之戰」受Deontay Wilder「三戰官司」影響時，Joshua陣營表示或會安排跟WBO強制挑戰者Oleksandr Usyk對賽。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 7 + 7 + 7

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】