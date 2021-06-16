史上最強女子拳擊冠軍挑戰MMA　突破武術差異精彩逆轉KO勝

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-16 19:20

早前Youtube網紅Jake Paul挑機UFC前冠軍Woodley，重新喚起「跨界搏擊」的討論。上星期，號稱「史上最強女子」、首位制霸兩量級的女子拳擊冠軍Claressa Shields便正式在職業MMA中出道，更上演了精彩的逆轉KO勝！

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▍地上最強女子、同時制霸兩量級的拳擊女王

Claressa Shields 是一名美籍職業拳擊巨星。年僅26歲的Shields 不單是連續兩屆奧運金牌得主，更是拳擊史上首位成功制霸兩個量級（同時奪得WBA、WBC、IBF、WBO四大組織世界拳王頭銜）的拳擊手。因此，Shields 擁有「史上最強女子」（GWOAT，Greatest Woman of All Time）的稱號。

Shields小時候受父親影響而對拳擊產生興趣。後來父親因事入獄7年，母親更長期受酒精及毒品困擾，甚至遭受母親男友性侵。但身為長女的Shield咬緊牙關，肩負起照顧一家的重任。11歲那年，Shields初次接觸拳擊運動，從此改變了她的一生。

直至2011年，Shields已兩次奪得青少年奧運會冠軍，後來她更獲參加美國奧運選拔賽的資格。Shields不負所托地在2012奧運會中奪得了金牌，成為第一位摘下奧運金牌的美國女拳擊手。4年後，Shields在2016年里約奧運會中成功衛冕金牌，再創歷史，成為美國史上首位連續奪金的拳擊手。同年11月，Shields宣布轉投職業拳擊，以77勝1敗19擊倒的成績在業餘拳擊中畢業。

+ 3 + 3 + 3

在職業出道短短1年，Shields便奪下了WBC金腰帶。及至2019年，Shields擊敗德國好手Christina Hammer，成功統一中量級成為「無爭議冠軍」。Shields在今年3月擊敗加拿大冠軍Marie-Eve Dicaire，一舉奪得輕中量級WBC、WBO、IBF、WBA金腰帶，成為拳擊史上唯一一位成為兩個量級「無爭議冠軍」的拳擊手。

在拳擊場上，Shields以其凌厲不斷的攻勢見稱，在拳擊場外她是一名魚素主義者、性別平等主義者，敢於為公益、環保、性別平等事件發言。她因為家鄉弗林特的水污染事件，決意把頭髮染成藍色，以此象徵「純淨、乾淨的水」，並表示「只要弗林特的水仍然有毒」她就會留著藍頭髮。

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▍地上最強女子挑戰MMA 逆轉TKO取勝

在去年11月，Shield與MMA賽事品牌PFL簽訂一份為期三年的合約，正式在職業MMA賽事中出道，於PFL 4對陣美國選手Brittney Elkin。

自從Shield宣布她的MMA處子秀以來，她開始在IBJJF世界冠軍Roberto Alencar的指導下訓練巴西柔術，更於2020年底開始在培育出GSP、B.J. Penn、Jon Jones等傳奇拳手的JacksonWink MMA 訓練。

對手Elkin職業戰績3勝6敗，更擁有巴西柔術啡帶資格。賽前不少人認為，Shield的出道戰將會是典型的「打擊 VS. 寢技」對決。

+ 5 + 5 + 5

賽事一如所料地發展，Elkin發揮自己的寢技優勢，在首回合頭一分鐘便搶得抱摔，成功把Shields摔倒在籠邊，並在上位控制住接下來的大部份時間。第二回合Shields改變打法，刻意保持距離提防Elkin抱摔，並在外圍施展拳擊傷害。Elkin趁Shields打出組合拳時下潛作單腿摔，但被Shields以Sprawl化解。可是，Shields在脫離之際被Elkin以Butterfly Sweep摔倒。直至回合末段，Shields趁Elkin使出十字固失敗之際搶得側位，以地面打擊擊攻向龜式防守狀態的Elkin。首兩回合以Elkin稍佔優勢。

第三回合，Shields主動發動攻勢，以精準、密集的拳擊襲向Elkin，讓Elkin處於防守狀態。Elkin抱摔失敗後，被Shields強力打擊擊中，雙手緊抱Shields渴望以Half-Guard作防守。然而，有經驗的讀者都會知道，雖然Half-Guard在巴西柔術中功效顯著，但在MMA中卻是非常糟糕的防守姿勢，對地面打擊毫無抵抗力。果然，Shields繼續以地面打擊作追擊，最後裁判介入終止賽事。

地上最強女子Claressa Shields首次挑戰MMA，便以TKO取勝。

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