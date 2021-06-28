BKFC｜裸拳比賽奇怪方式結束 及後有人「踩場」更大打出手

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-28 15:41

MMA老手 Hector Lombard 轉戰裸拳賽事擊敗另一位MMA老手 Joe Riggs，成為BKFC次重量級冠軍。只是，贏的過程十分怪異，然後贏了後又在台上發生爭執，認真「怪上加怪」。

奇怪的比賽完結方式

這場比賽二人互有攻守，一開始 Hector Lombard （MMA：34-10-1，BKFC：2-0）形勢較佳，穩住陣腳後Joe Riggs（MMA：50-18-1，BKFC：3-0-1）則在第3及第4回合表現強大的韌力。

第4回合中，Joe Riggs的一記左拳擊中了 Hector Lombard 後即時追擊，但 Lombard也向前以亂拳反擊，更抓住Riggs的褲子。此時拳證介入想暫停，但同一時間Lombard就以左拳擊中了Riggs，使他蓋著眼倒地。

一開始，判決為 Riggs被插眼，因此有5分鐘休息時間，但拳證之後改為指 Lombard的攻擊有效，雖然當時Lombard 仍抓住對手的褲子。

Joe Riggs說自己的眼睛看不見時，比賽就終止了，並判Lombard 在第4回合1分04秒，以TKO勝出。

奇怪的賽後爭執

但奇怪的事還未完，正當比賽完結，BKFC 老將 Lorenzo Hunt 就走上擂台與新冠軍對峙，更差點頭撞頭，但二人還未接觸，Lombard 已按不住以左右勾拳攻擊對方，雙方的助手及教練即時分開了大家：

慢動作再看一次：

✍️ Don’t ✍️ Interrupt ✍️ Hector’s ✍️ Interview pic.twitter.com/Q2UpRYuMqK — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) June 27, 2021

事件發生後，Lombard 沒有留下來繼續受訪，明顯對此事不滿。

從網上回應看到，很多人都對 Lombard 的行為表示理解，指 Lorenzo Hunt 在別人勝利後上台「踩場」無禮在先。但通常這些情況都是推撞了事，這次則即時大打出手，現時已43歲的 Lombard 可說是「老馬有火」。

武圖App2

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