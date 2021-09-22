環刃｜印度教毗濕奴專用神器　圓形全方位開刃投擲兵器

今日是中秋節翌日，相信不少市民會好好享受今天假期，晚上與朋友團聚追月。提到八月十五的圓月，今天武備志便介紹一種圓月般的印度兵器——環刃（Chakram）。



▍印度教毗濕奴專用神器

早在寫成於公元前300年至公元500年的印度史詩《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》中，便記載毗濕奴（Vishnu，印度教三主神之一，「維護」之神）所用的武器為Sudarshana Chakra（善見神輪），它是一個擁有108個鋸齒邊緣並一直旋轉的圓盤狀武器。根據文字描述，它的外型跟Chakram相似。在公元前2世紀的泰米爾語詩歌中，Chakram被記錄為"Thikiri"（திகிரி）。 此外，在印度神話中，善見神輪亦為Krishna（黑天）所用，因此Chakra-dhāri（“Chakram-wielder”或“Disc-bearer”）成為Krshna的別稱。

此外，另有說法指Chakra一字源自印度哲學中的名詞"Chakra"（脈輪）。印度哲學認為脈輪是分布於人體各部位的能量中樞，同時掌管身心運作，與身體機能與各器官功能有關，在心理方面則對情感及精神方面都有影響。無論如何，Chakra跟Chakram都應該受到印度神話的影響而出現。

▍錫克教戰士發揚光大

錫克教戰士習慣把Chakram配戴在他們的胳膊及脖子上，甚至將其綁在頭巾上。（圖片擷取自：http://bit.ly/2tLH66U）

及後在十九世紀印度錫克帝國興起期間，Chakram被錫克教徒廣泛使用。錫克教戰士習慣把Chakram配戴在他們的胳膊及脖子上，甚至將其綁在頭巾上。16世紀葡萄牙作家Duarte Barbosa（杜阿爾特·巴博薩）便記載了在德里蘇丹國中Chakram的使用狀況。

「帝國的人民⋯⋯都是傑出的戰士和騎士，裝備了許多種武器。他們是偉大的箭手，非常強壯的人。他們有很好的長槍、劍、匕首、鋼錘和戰斧來用以戰鬥。他們有一些鋼輪，他們稱之為Chakarani，兩根手指寬闊，外圍像刀一般鋒利，內側沒有開鋒，並且具有小碟的外形。他們攜帶七八個於左臂上。他們亦把它放在右手的手指上，讓它旋轉並扔在敵人身上。如果他們擊中的話，能徹底切斷任何人的手臂、腿部或頸部。然後他們會進行肉搏，這使他們具有非常靈巧的戰法。」

▍環刃的形制

傳統的Chakram是以鋼或黃銅製成。把金屬條放在具有圓形凹陷弧度的砧座裡，反復鍛打至圓形。圓的兩端以黃銅連接，然後加熱，形成一個完整的圓環，最後打造鋒利的外環邊緣。一些Chakram更具有鋸齒外環，甚至還有華麗的雕刻，並鑲嵌有黃銅、銀或金作裝飾。Chakram的金屬環一般是1.2 - 2.5厘米寬，通常直徑在12.7 - 30厘米之間。較小的變種Chakram被稱為Chakri，而較大的變種被稱為Vada Chakra，其與盾牌一樣大。

▍環刃的應用手法

Chakram的應用手法很大程度上取決於它的大小。投擲方式主要分成：握擲、指擲及工具投擲式三種。投擲一般匕首、飛斧時，需要因應距離而改變投擲時機及旋轉速度，令刃口擊中目標造成傷害。但由於Chakram具有圓形開鋒外環，所以無論哪一點擊中對手，都能割傷對手。而Chakram外緣的鋒刃是透過旋轉來造成割傷。因此在握擲時，只要握住鋒刃不讓其在手中旋轉，便不易割傷自己。

常規尺寸的鋼質Chakram能被拋出40-60米。而黃銅Chakram由於較易打造良好的外形，所以甚至能拋出超過100米外。使用者可以竹子的方式投擲Chakram。在對決中，可以下手方式拋擲。在戰場中，它通常被垂直拋出，以避免意外地擊中身旁的盟友。Chakram更可像手裡劍般快速連續拋擲。在大象或馬背上，Chakram比矛或箭更容易被拋出，所以當時的印度騎兵象兵亦配備Chakram作為騎射兵器。

（影片擷取自：https://youtu.be/B_cX1SwiC1Y）

Chakram最具代表性的投擲方法是Tajani，即是以食指旋轉Chakram，並用手腕發力輕拂扔出。旋轉是為了增加力度和射程，同時可以避免自己被鋒利的外緣割傷。一個熟練的習者可以一邊旋轉Chakram，一邊以另一隻手使用另一種武器。在戰場上，錫克教戰士甚至會以陣法保護以Tajani方式攻擊的Chakram投擲者。

較小的Chakri可以戴在手臂或手腕上，並像指虎或拳刃般使用。當佩戴在手臂上時，可以使用Chakri在擒抱時打擊或切割對手的手臂。脖子上戴著較大的Vada Chakra，則以垂直拋出或擲下打擊對方。在頭巾中的Chakram，會在纏鬥中碾過敵人的臉部或眼睛。

（影片擷取自：https://youtu.be/B_cX1SwiC1Y）

雖然Chakram並不像金輪國師的金輪，會去而復返，源源不絕。但根據紀錄片所顯示，常規尺寸的Chakram能輕易在遠處砍斷蔗枝，而且使用方法簡單，就連未經長期訓練的主持人亦能以之擊中目標。所以毋庸置疑，這種來自印度的傳統兵器具有相當的威力，是一種非常危險的兵器。

最後奉勸一句，武術兵器具有一定危險，讀者們切勿在家模仿。

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