波蘭團隊HEMA獨立電影上線　5個劍鬥場景忠實還原中世紀劍法

近日,武備志在YouTube發現一部名為《The Last Tune in the Black Forest》的中世紀劍鬥電影。影片內容相當寫實,動作更準確呈現「史實歐洲武術」(Historical European Martial Arts,簡稱HEMA)的兵器技法。本文詳列5大細節位,為大家介紹一二。



▍波蘭HEMA團隊獨立電影登陸Youtube

影片製作團隊名為「Akademia Szermierzy」,是波蘭一家史實歐洲武術(HEMA,Historical European Martial Arts)俱樂部,在普魯斯科夫及華沙都有訓練運作。

根據官網介紹,他們的訓練是「安全運動」及「古歐洲武術」的結合。他們運用古老史實劍術原理,糅合於現代擊劍、摔跤和其他武術的教學方法中。他們專注於全面發展,包括提高與對手的對抗效率、重建古老的戰鬥系統,以及從體育運動中使人獲得滿足感。

Akademia Szermierzy 除了在世界各地錦標賽贏得的獎牌之外,他們還有一個興趣——製作電影。他們的YouTube頻道充滿了中世紀擊劍的作品,最受歡迎的影片有近200萬觀看次數。

就連之前介紹過的史實「1對1」劍鬥遊戲《Hellish Quart》(地獄劍擊),亦跟Akademia Szermierzy有關。他們有份參與遊戲製作,親自上陣示範劍術動作,再以動作捕捉技術重現成動態動畫。

去年年中左右,他們展開一項全新拍攝計劃,製作團隊有史以來規模最大的影片《The Last Tune in the Black Forest》。他們僱傭了幾十個人,在波蘭各地拍攝幾天,製作成長達30分鐘的中世紀劍鬥影片。

影片以15世紀波蘭為背景,講述著一段中世紀劍鬥與復仇的故事。故事一共分為7個章節:〈第一章:月圓〉、〈第二章:朝聖者〉、〈第三章:復仇是我們的所有〉、〈第四章:大師最高的致意〉、〈第五章:要償還的債〉、〈第六章:勇氣之歌〉、〈第七章:犧牲〉。每部往復扣連不同情節及主題,最終貫串成完整故事。

電影內容相當寫實,動作更準確呈現「史實歐洲武術」(Historical European Martial Arts,簡稱HEMA)的兵器技法。

以下為影片5大細節,所還原的中世紀劍術技法。

▍5大細節還原中世紀劍術技法

(一)史實匕首反擊長槍技

影片其中一幕最令人印象深刻的劍鬥場面,莫過於Sonia Mlynarczyk飾演的女劍士對決長槍敵人一幕。戲中大師說這招是創自義大利的「Master Fiore」。而現實歷史中,的確記載了這一招。

這招由14世紀義大利劍術大師Fiore dei Liberi 所創。他生於約1350年,於1409年後去世,是一名14世紀晚期的騎士、外交官和劍術大師。他是現存武術指南中的最早期的意大利大師。 他的《Fior di Battaglia》(Ms. M.383)是現存最古老的擊劍指南之一。

這招便記載於《Ms. M.383》、《Ms. Ludwig XV 13》、 《Pisani Dossi Ms.》等當中,大意若為:「師父右手持匕首,左手持棍直立於身前。當對方進攻時,大師撥側長槍,以匕首還擊。但如果對方知道這方法,他便能輕易擋住匕首。」

因此,片中女劍士把匕首藏在背後。

(二)歐洲長劍投擲技術

《The Last Tune in the Black Forest》出現擲劍情節。(影片擷取自:https://youtu.be/juDia2_bWjU)

在殺手以一敵三那幕,他為了阻止遠距敵人接近,他擲出手中長劍擊中敵人。這技法亦見於史實歐洲劍技中。

在Fiore dei Liberi 的武術指南書中,便記載了有關長劍投擲的技巧。書中的插圖顯示,投劍的手法為: 一手握住劍刃底部位置,食指扣住護手位置,掌心托住劍身位置,從身側以鏢槍手法擲出。Michael Hundt 關於護手刺劍的書《Ein new Kůnstliches Fechtbuch im Rappier 》中,也有提到擲劍這種技術。

擲劍等於「自動繳械」是出於現代人的格鬥觀念,在假設劍是手中唯一兵器的情況。YouTuber Scholagladiatoria指出其實「擲劍」是戰場上的技術,而不是一般情況的常規劍術。

按Skallagrim的說法,如果古時在戰場上要擲劍後也安全,要麼擲後「轉身走人」,要麼就衝進去作纏鬥,或用自己的後備匕首攻擊。

(三)半劍術(Half-Sword)

戲中人物不時使用半劍手法迎敵。(影片擷取自:https://youtu.be/juDia2_bWjU)

長劍其實不只雙手持柄的技法,戲中人物不時使用半劍手法——一手握柄一手握住刃來迎敵。

「半劍」(Half-Sword)是因應14世紀起鎧甲的發展而衍生的劍技,是一種右手握持劍柄、左手握持劍刃的戰鬥方法。

握持劍刃不但可以降低劍刃的彈性,有助擋下敵人攻擊,更可以用劍尖攻擊準確地攻擊鎧甲接縫。而除了刺擊外,半劍更能夠勾住對方身體,又或者利用劍身作槓桿使用,甚至可以制住對方的武器,繼而使出摔技。

Skallagrim 赤手執劍使出半劍術,事後手掌絲毫無損。(影片擷取自:YouTube,https://youtu.be/vwuQPfvSSlo)

使用半劍的時候,需要確保握穩劍刃,只要不讓劍刃滑動則不會對手部造成傷害,又或者可以用手指和手掌用力夾住劍身中間位置,避免觸及劍刃,以下片段更顯示出使用半劍可以成功刺入車軚之中,足見其威力。

(四)大量匕首術

片中出現空手反擊匕首一幕。那柄匕首正是「五大中世紀匕首」、形象多變的——圓盤匕首(Rondel Dagger)。

這招取自於《Pisani Dossi MS (1409)》,內容大意為:「我是以雙手掩護的大師,我可以從上面或下面傷害你。如果我在不鬆開你的手臂的情況下轉動你的肩膀,那麼這樣我和我的學生就會讓你們痛苦不堪。」

此外,戲中大量出現匕首作戰的情況,十分寫實。因為在中世紀時代,匕首不單是與日常生活息息相關的工具,更作為防身武器存在,每人都幾乎擁有一柄小刀或匕首。

匕首是近戰時的後備武器,可謂是人們的最後一道防線。在15世紀著名德國劍術大師Hans Talhoffer 的武術指南中,列舉了匕首於無甲作戰和裝甲中的各種技術。

匕首主要以反握為主,一方面可加強刺擊能力,二來可以刀身保護前臂部份,並以匕首作勾拿擒拿之用。防守時另一隻手可以握住刀身,施展類似「半劍」的手法,以刀身作為擋格,同時亦可以此作擒拿控制對方關節。

(五)摔跤

(影片擷取自:https://youtu.be/juDia2_bWjU)

說摔跤是人類生而有之的本能絕不為過,是空手格鬥中必不可缺少的元素,因此自古以來在世界上不同文明都發展出各自的摔跤文化。

(影片擷取自:YouTube,http://bit.ly/2kRCSbt)

在作戰層面,摔跤可以剝奪敵人的移動力或攻擊力。摔跤是利用人體重心、關節限制來令對手失平衡倒地,所以對無甲或披甲對手同樣奏效。一方面在纏抱的狀態下,對方沒有足夠空間揮動手上的主兵器,如長劍、矛、盾等,能夠一定程度弱化對方攻擊。

一旦對方倒地,為了恢復站立姿勢,對方手上兵器將會無效化。若上位者能加以操控對方體勢,便可制壓對手乘隙攻擊對方弱點。而且對方在地上等同完全失去移動力,能輕易被己方包圍夾擊。還有在倒地狀態下,倒地者即使揮動兵器攻擊,亦會威力大減。

