苗刀｜與明代《單刀法選》倭刀術相像　苗刀地位由民初軍閥確立？

提起苗刀的話，一般人可能會誤以為那來自於「苗族」的刀具。究竟苗刀出自何處？它與明代倭刀是否同一回事？跟河北通臂拳一脈又有甚麼關係？



苗刀名稱爭議

有關苗刀的起源眾說紛紜，部份人按字面意思，猜度苗刀為苗族所用之刀。事實上，雲南地區確實有一種「苗族尖刀」，但刀身只長一尺二、屬匕首類兵刃，與刀身狹長的「苗刀」大相徑庭。

有人則認為苗刀實指用苗山之鐵鑄造的寶刀，而苗山即是今天浙江的會稽山，乃明代抗倭軍隊的重要駐札地。大底這些將士被徵調到其他地方後，就以曾經居住過的苗山命名軍中佩刀及刀法。這亦解釋了為何苗刀會與明軍的倭刀如斯相似。

此說自有其歷史基礎，苗刀也確實跟倭刀存在著千絲萬縷的關係（這點將在下文補充），但要證明苗刀就是來自浙江苗山，則似乎需要進一步論證。所以現時學界較為信服的一種說法，實出自近代著名的直系軍閥曹錕（1862－1938），正是他將這種雙手刀法定名為苗刀，並重新在軍中發揚光大。

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由苗刀營到中央國術館

1921年前後，時任直魯豫巡閱使的曹錕正在河北保定練兵。為了提高兵士的埋身格鬥能力，他特意設立了一個「武術營」，並派遣靜海人劉干臣邀請同鄉劉玉春及任向榮到軍中教授雙手刀法。劉、任二人本是獨流臂拳傳人，此外亦精通太祖拳法。把時間推前到清光緒十六年（1891年），兩人在河北吳橋遇上當地武術名家謝玉堂，他們用太祖拳的「單提腿」換得了對方秘傳之八趟苗刀。從此，苗刀就成為了獨流通臂拳內的其中一種兵器技法。

曹錕為免此刀與日本刀扯上關係，又不想將之跟一般的單刀混浠，便取其刀身修長如麥苗的特徵，把它正式定名為「苗刀」，而「武術營」則更名為「苗刀營」。由於其時軍政界與武術界互連一線，苗很快又成為了武術界的研究課題。

1928年，中央國術館成立，館長張之江提議將苗刀設為學員的學練項目。於是在館內任職的馬英圖（1889—1956，八極、劈掛名家）及郭長生（1896—1967，劉玉春之徒）便參照古譜，在獨流苗刀的基礎上糅合通臂拳步法，創編出二路苗刀。後來郭長生的傳人郭瑞祥更在河北滄州，創編了花法更為豐富的三路苗刀，進一步發展了苗刀技法。

1924年10月，馮玉祥發動北京政變，將當選總統一年的曹錕趕下台。劉玉春、任向榮遂回到家鄉獨流，各操舊業、傳授通臂武藝。其中任向榮根據自己體會，將前八趟和後八趟苗刀的技法化繁為簡，最終整合為苗刀十二趟。而劉玉春則以點擊餵招的方法，將自己的苗刀體系傳予後學。今天流傳的大部份苗刀技法，便是源出自兩人之手。

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苗刀與倭刀

回到文首提到的問題：從上述大段歷史資料中可見，現時流行的苗刀技法都是出自上世紀二三十年代，哪它與明代倭刀之間的關係究竟是甚麼？又是否同樣可以上溯到一海之隔的日本刀？

獨流通臂的苗刀款式，刀身幾近筆直，圖片擷取自http://bit.ly/2sYcFrQ

按照現時獨流通臂拳的門人介紹，苗刀刀身長三尺三寸八分，刀靶則為一尺二寸。而程宗猷《單刀法選》內所載的倭刀樣式，則為「刀三尺八寸，靶一尺二寸」，兩者的長度基本相若（扣除明制與今制差異，兩者誤差率亦只在一寸左右）。最大不同處是苗刀刀背筆直，僅尖端六寸長的部份略上翹起，倭刀則整個前端刀身都微微彎起。然而，亦有些苗刀款式是前端刀身整段起彎。所以從結構上講，兩者的確極為相似。

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另外在打法上，劉玉春等人最初所練的一路苗刀，與《單刀法選》的技法可謂一脈相承。至於前文提到過的二路苗刀，雖然跟《單刀法選》差別較大，但主要刀勢依然一致。國內著名武術史學者馬明達教授便認為，「晚清河北省黃、謝兩支雙手刀法的源頭都可能來自程氏，或是直接源自『浙人劉雲峰』（劉雲峰便為程宗猷的師傅）」

綜合這些跡象，苗刀確實大有可能是承傳自明代的倭刀術，自然亦不能輕易否定其與日本刀之間的關係。馬明達更曾指出，「苗刀」之名實乃「淺人」所定，把苗刀的本質完全掩蓋了。當然，要真正釐清苗刀的歷史脈絡，還需要大量史料考據。

例如，跟日本「打刀」及「太刀」樣式相比，以現時的苗刀樣式來看，日本刀其刀靶就明顯比苗刀短，刀身的弧度亦比較大（尤其居合刀）。

可以想像，打刀等的運使速度較快，亦可以用雙手或單手握持。而其攻擊幅度則較小，也不會做太多翻轉動作；苗刀則重量較大，基本都是用雙手握持。而因為刀靶較長，可以像舞棍般打出幅度頗大的刀圈。以上片段是後人模疑的苗刀刀法，有很多翻花、旋轉的動作，而這點正是由刀靶賦予。

造成這種差異的原因，或許是《單刀法選》裡的倭刀，本就與打刀或太刀不同。又或是隨著時代演變，令今天兩者間的差異愈來愈明顯。誠然居合刀的樣式可以隨習者而變，故亦有刀靶非常長的打刀，本文只嘗試以今天常見的款式作楔子。畢竟要為兩者的關係完全定調，實在是言之尚早。

主要參考資料：

楊祥全。2013。《津門武術》。中國內地：山西科學技術出版社

此網站介紹了不同日本刀的基本結構，讀者可以進內參考。

封面圖片擷取自：https://bit.ly/2WIVBZd



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