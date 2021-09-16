實測MMA拳手目睹襲擊會否挺身而出　分析朝倉未來五種應對手法

大家有否想像過，假如在你面前有人受襲，你會有什麼反應？日本MMA拳手朝倉未來便曾被團隊設計，測試他遇見街頭襲擊的本能反應。朝倉未來不只挺身而出，更活用前暴走族「路上傳說」的本能。本文分析一下他的應對手法。



▍朝倉未來——前暴走族副總長成為格鬥明星

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朝倉未來是日本知名的MMA職業拳手，賽績為14勝3敗1無效，曾經奪得過「THE OUTSIDER」兩個量級的冠軍。他跟弟弟朝倉海都是職業拳手，拳迷稱他們為「朝倉兄弟」。

除了拳手事業外，他還是格鬥界當紅的Youtuber。他的YouTube頻道「朝倉未来 Mikuru Asakura」擁有193萬訂閱者，三年間頻道錄得高達7億8千多萬的觀看次。

朝倉未來的外號「路上の伝説」，源自於少年暴走族的過去。

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朝倉父親對兒子非常嚴格。未來自小便於家中接受刻苦訓練，同時在外鍛煉極真空手道及相撲，以增強身體質素。據說，朝倉在初中時曾跟當地暴走族發生爭執，創下「50打2」的傳說，幸好最後警察趕來才救了朝倉一命。

進入高中後，朝倉因為一次傷害事件被學校開除了。朝倉離開校園提早投入社會後變得更加桀驁不馴，因為身手了得而加入了豐橋一帶的暴走族，不久更成為副總長。在一次暴走族衝突中，朝倉單挑擊敗對方打手，於是獲得「路上の伝説」的稱號。

後來，朝倉因無牌駕駛被送入少年院收容。他在少年院中度過了一年零四個月，直至18歲才離開。出來後，他決定成為一名格鬥家，加入了禪道會的豐橋道場。2012年，朝倉未來參加名古屋地下武術團體「黑王」和DEEP的比賽。2013年，他開始跟弟弟朝倉海以「朝倉兄弟」的名義參加「THE OUTSIDER」的比賽，逐漸成為日本知名MMA選手。

▍團隊暗地設計測試：朝倉未來目睹街頭襲擊

影片在2021年2月6日於「朝倉未来 Mikuru Asakura」YouTube頻道發布，至今共錄得479萬觀看次數。

片段由團隊中的吉田及Takuma瞞著朝倉策劃進行。片初他們表示，因為朝倉本人經常說：「如果街上有女性被襲擊，或者有隨機傷人事件的話，自己一定會上前救人。」所以決定進行一項究極測試。

Takuma先誘騙朝倉未來到一處小巷拍攝服裝品牌外景照，然後安排在他面前上演一場街頭襲擊事件。他們找來演員扮演路人及被害者，再由專業特技演員扮演壞人，測試朝倉未來當時的反應。

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▍技術分析：朝倉未來遇上街頭襲擊的應對

格鬥家在這種時候，不出手救就沒意義了！ 朝倉未來

當知道朝倉未來是MMA職業拳手的背景後，大家很可能先入為主地以為他會像MMA比賽般施展抱摔寢技。不過，他身為前暴走族成員，自然對街頭情況有一定了解。因此，他當下即時的本能反應可謂好壞參半，雖然以防身手法而言不盡「正確」，但比一般人而言有過之而無不及。

以下為大家綜合分析一下。

1. 保持距離

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當目睹「襲擊」發生後，朝倉未來馬上前往介入。由於朝倉不時被團隊「捉弄」，所以他腦海有想過這是否影片設計。但當對方掏出小刀（道具）後，朝倉判斷「是真的」，立即保持警戒距離，事後表示「當對方亮出刀時，我馬上感到生命受到威脅」、「感覺比比賽還要緊張，要是刺中要害可能會喪命」。但是，朝倉表示為了讓受害人有足夠時間離去，唯有繼續跟壞人對峙。

2. 第一記踢擊：上段迴旋踢

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由於對方手持小刀，朝倉知道不可貿然靠近。對方戴上全罩頭盔，拳擊難以打中要害，讓對方失去攻擊能力。於是他本能地選擇威力更大的踢擊，心想「腳被刺中都沒所謂」。他以Roundhouse Kick嘗試踢擊對方持刀手，順勢踢擊頭部。可是踢擊被特技演員完美避開。

電影動畫中不時出現「以腳踢飛小刀」的橋段，到底是否真的有效嗎？

洽好外國空手道Youtuber「Sensei Seth」最近拍片探討過相關問題。片中他雖然發現踢擊對方前臂的確能讓對方小刀脫手，但在現實情況中除非對方沒有侵略性，否則根本不可能準確踢中對手的小刀。

3. 脫衣抽擊對方

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一擊落空後，朝倉一邊拉開距離，一邊心生一計：脫掉身上拍攝用的外套。朝倉手持外套猛然抽向對方，希望能夠打走對方手上的小刀。不過，外套打擊被對方以手擋住，朝倉果斷放開手上外套，避免被對方抓住外套衝近自己。

修練「零距離戰闘術」的演員格鬥家坂口拓亦拍過分析影片，認為脫衣是確實是不錯的應對手法。衣服既可以干擾對方視線，增加逃生或反擊機會，亦可以當作防護之用。但他亦指出，脫衣的距離及時機必須掌握好，因為對方不會乖乖等你脫完才展開攻擊。

在中世紀歐洲劍技中，亦有以衣服或斗篷作為兵器的例子。（網上圖片）

在中世紀歐洲劍技中，亦有以衣服或斗篷作為兵器的例子。在Camillo Agrippa 在1553年出版的書籍《Trattato Di Scientia d'Arme : con un Dialogo di Filosofia》中，就有介紹斗篷（披風）。在當時被拿作西洋劍的輔助武器使用，起初可能是無意間發現，後來才扶正成為正式的西洋劍劍招。除撩撥彈開敵劍或封鎖敵劍以外，還可以用於攻擊之用。

4. 第二記踢擊：前踢

當外套抽擊失敗，朝倉退後兩步拉開距離，待對方踏前時以上段前踢攻擊。這記踢擊先踢斷道具小刀，再正中對方下巴位置，把頭盔下部踢爛。

在一般防身教學中，大多都不會建議學員起腳還擊，正常都會建議馬上逃走。因為踢擊動作大體勢回復慢，踢不好又會失去重心，反而被對方有機可成。假如不得不正面應對，亦會建議學員主力控制對方持刀手，以消除最大威脅。

不過朝倉在事段分析，之前自己經常說防身要控制對方的手，但現實情況卻十分難做到。所以他才本能地使用踢擊，用腳就不會太靠近，而且穿著鞋較不容易被刺到。

可是，坂口拓的分析影片指出，一旦踢擊腳被抓住，後果亦會不堪設想。

5. 失去刀具後，摔倒取得後背壓制

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當朝倉發現對方失去手上小刀後，馬上採取主動抱摔，不過一下子被對方擋下。朝倉轉為掃腿摔，成功摔倒對方後再順勢搶到背位，改以裸絞制服對方。

武備志早前不少文章都討論過，摔寢技在單對單、空手對打的情況下，能夠不傷害對方地有效壓制對方。一來，普通人對摔寢技較為陌生，比較不懂得應對。二來，在纏鬥及摔寢距離中，對方較難作出大傷害打擊，能夠爭取時間求援。

▍結語

朝倉未來在影片中果斷介入阻上暴力事件，展示出習武者必要時挺身而出的勇氣，這固然值得讚許。但另一方面，他亦親身體驗到街頭防身與武術搏擊的重大差分別。大家在遇上暴力事件時還是千萬要量力而為，始終不是人人都是MMA職業選手。

尤其在面對刀具時，更是要小心為重。引用前海豹部隊成員Brian Curl的話：「這世上根本就沒有所謂的專業刀戰專家。」世上根本沒有萬無一失的徒手對刀技術。假如沒有相應決心的話，還是以其他方法解決事件。

防身術中最基本及最為重要的目標是「求生」，永遠有機會走的時候就走，暫時無法離開則設法「降低傷害」及「提升逃生機會」。若是有需要保護的人時，更要兼顧行為對「需要保護的人」的後果。

有時候投降示弱並不可恥，損失財物總相比失去性命只是小事。錢跟性命，不難作出選擇吧。

（影片擷取自：朝倉未来 Mikuru Asakura YouTube，https://youtu.be/8TUUGxcxzUM）

最後，付上「炎上系YouTuber」シバター的測試片段。再說一次：「逃避並不可恥」。

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