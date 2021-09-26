UFC名人堂｜一文重溫GSP、怪力Kelvin　Jon Jones即日因家暴被捕

前日，UFC名人堂典禮於拉斯維加斯舉行，Georges St. Pierre、Kevin Randleman、Marc Ratner、Jon Jones、Alexander Gustafsson皆獲授獎。本文跟大家重溫一下，GSP的傳奇技術、「怪物」Kevin Randleman的先驅故事。Jon Jones當晚被捕又是所為何事？



▍UFC名人堂2020年度頒獎典禮

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「UFC名人堂2020年度頒獎典禮」於香港時間周五（24日）晚上，在拉斯維加斯公園劇院舉行。該活動由 UFC 評論員 Jon Anik 主持，並在UFC Fight Pass 上直播。

「UFC名人堂典禮」自2003年成立，其後在每逢7月的「UFC年度國際格鬥周」期間都會舉行盛大的引薦儀式。今次典禮原本定於去年7月舉行，不過由於新官疫情全球爆發，所以延期至最近才進行頒獎典禮。

今次名人堂入選者包括前 UFC 次中量級和中量級冠軍Georges St. Pierre、UFC 政府和監管事務高級副總裁Marc Ratner、前 UFC 重量級冠軍Kevin Randleman，以及「2013年Jon Jones和Alexander Gustafsson之間的輕重量級冠軍爭奪戰」。

GSP獲得UFC名人堂「Modern Wing」（現代翼），Marc Ratner獲得「“Contributors Wing」（貢獻者翼），Kevin Randleman獲得「Pioneer Wing」（先鋒翼）；Jon Jones及Alexander Gustafsson將入選「FIght WIng」（戰鬥翼）。不過由於Kevin Randleman於2016年因病去世，獎項由其妻子代領。

本文跟大家重溫一下，GSP的傳奇技術，以及「怪物」Kevin Randleman的先驅故事。

▍Georges St. Pierre︰近代MMA明星的典範

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加拿大拳手Georges St. Pierre（GSP）被人稱作「GOAT（Greatest Of All Time）」的選手，由2007年至2013年可說稱霸了170磅量級，在3年前的回歸戰更擊敗了當時冠軍Michael Bisping成為185磅冠軍。雖然之後又再退役，但他到現在仍是極受拳迷歡迎，除了因為GSP是位和善的謙謙君子，亦因為他的技術，於現時來說都仍是一等一的。

有關完整GSP的完整技術介紹，可參看《Georges St. Pierre入選UFC名人堂 基本技術細膩串聯仿如藝術》。

▍Kevin Randleman︰早期MMA「怪力男」形象

「怪物」Kevin Randleman除了是前UFC重量級冠軍外，他充滿爆炸力的打法和全身肌肉的勇猛形象也讓他在日本的PRIDE賽事中大受歡迎。雖然Randleman在PRIDE的戰績未算突出，但卻打過了不少讓觀衆印象深刻的賽事。當中對Fedor Emelianenko的暴摔和對Mirko “Cro Cop” Filipovic的瘋狂ground and pound都經常被採用為綜合格鬥精華片段中的場面。

有關完整GSP的完整技術介紹，可參看《【UFC】傳奇拳手Kevin Randleman入選名人堂 暴摔Fedor印象深刻》。

▍Jon Jones︰獲獎當晚即被捕，壞得徹底的「史上最佳MMA選手」

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在UFC名人堂頒獎過後，得獎者之一的Jon Jones隨即在當晚因家暴及損壞車輛被捕，認真貫徹「壞得徹底」的精神。

根據監獄和法庭記錄顯示，34 歲的Jones支付了8000美元的保釋金，定於周六首次出庭，檢察官提出刑事指控的日期為10月26日。美國國內的家暴一種輕罪，毀壞車輛則是重罪，據報車輛經濟損失超過5000美元。

有關完整Jon Jones的「壞男孩」記錄，可參看《【UFC】拳王Jon Jones涉醉駕及藏槍被捕 曾被恨批「壞得徹底」》。至於想看他的MMA技術介紹，可參看《UFC｜從Jon Jones 看MMA中的「全面」 譽為史上最佳不只因武器多》。

武圖App2

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