UFC｜歐錦棠夥本地MMA拳手當粵語評述　憶當年接觸綜合格鬥不簡單

UFC直播終於有粵語評述了！著名空手道藝人歐錦棠夥拍本地職業MMA拳手楊景皓（Kenny）及鄧學謙（Ernest），為UFC直播帶來前所未有的粵語評述，以地道方式為觀眾聲音導航。昨日記者會中，歐錦棠更分享了多年來如何跟MMA結下不解之緣。



Fox Sports正式撤出香港，一眾MMA迷頓失途徑觀看UFC賽事。幸得Now TV成為救星，出手購入UFC比賽直播放映權，計劃每年播放42場直播賽事，當中包括30場Fight Night賽事，以及12場數字大賽。此外，Now更請來空手道藝人歐錦棠，夥拍本地職業MMA拳手楊景皓（Kenny）及鄧學謙（Ernest），為UFC直播帶來前所未有的粵語評述，以地道方式為觀眾聲音導航。

在接下來的周末，歐錦棠將跟兩位拳手合作，在Now 680台為大家粵語評述「UFC格鬥夜194：Dern VS. Rodriguez」的賽事。其後在10月31日萬聖節當日，更會為大家帶來「UFC 267」大賽，跟大家直播旁述波蘭UFC冠軍Jan Blachowicz對陣巴西老將Glover Teixeira的冠軍賽。

歐錦棠暢談MMA不解之緣

在昨日舉行的Now Sports記者招待會時，歐錦棠難掩身為UFC拳迷的興奮之情，暢談自己跟MMA的不解之緣。

今次相當興奮，亦很「老懷安慰」。因為我早在2000年便已自資辦武術雜誌，推廣UFC及MMA運動。 歐錦棠

歐錦棠早期一直以立技武術為主，初期學習泰拳，之後轉學空手道。雖然他在創辦武術雜誌前已經知道UFC存在，亦引起我很大的興趣，但當時他對地戰卻完全沒有經驗及認識。直到199年機緣巧合下，他在一次公務活動上遇到一位學習過柔術的老師。初時他還不知對方學過柔術，二人閑談間不知怎的把話題扯到巴西柔術上，對方立時非常驚訝，驚訝在香港怎會有人講柔術。之後，歐錦棠便跟對方學習基本柔術技術，上完第一課後便頓覺得巴西柔術十分精深。

自此之後，他便用了一年時間，自費斷斷績續前去日本進修，每次逗留一個多星期去學習柔術。雖然他沒有考帶，亦不算學得很多，但至少認識到巴西柔術的基本內容。日後回到香港後，他再靠自己買書進修，亦在香港空手道館跟師兄弟嘗試打MMA。自始跟MMA結下不解之緣。

以前要接觸MMA資訊好慘的，因為網上資源根本唔多。 歐錦棠

歐錦棠憶述當年要當一個UFC迷可謂殊不簡單，因為當時很難接觸到MMA資訊。2000年左右，當時互聯網並不如現在般多樣化，YouTube、Facebook等社交媒體都未曾面世。主要靠一些朋友辛苦地在外國網站蒐羅得到比賽影片，以當時仍然流行的錄影帶翻錄下來，然後再用分發給MMA同好去觀賞。歐錦棠坦言：「當時追看MMA好慘，但同時亦很開心。」同時，他亦會關注當時風靡全球的日本MMA格鬥賽事PRIDE。後來UFC日漸壯大普及，網上資源慢慢豐富，自己才能越看越多。

從拳迷到旁述體會不同 或為《打天下》注入新元素

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今次由拳迷身份轉換成旁述身份，歐錦棠表示感覺截然不同：「自己睇拳時，純粹滿足自己的刺激感。今次有Kenny、Ernest兩位職業MMA拳手合作專業旁述，大家互相補足。雖然我學過MMA，但始終寢技地戰經驗方面不及他們，但我亦可以活用自己司儀的經驗帶領旁述氣氛 ，應對即時反應。」

坊間一直有聲音要求《打天下》拍攝第二部，歐錦棠透露自己正在着手當中。「上一部故事緣奧運為線索，現在奧運已經完結，第二部打算發展新路向。現在有機會擔任MMA旁述，令我亦有新想法，或者把MMA元素亦加入其中。那麼就可以推廣空手道之餘，同時亦推廣MMA運動。就像我自己的武術歷程，先學習空手道，然後覺得有不足便跨界修習地面技術。」

武圖App2

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