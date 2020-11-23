李小龍80周年誕｜香港影圈龍迷處處　甄子丹周星馳歐錦棠也不例外

李小龍不單把武術電影提升到當時前所未有的層次，更深深影響了全球70、80年代青年的成長，就連不少影視藝人也都是龍迷的一份子，當中便包括了⋯⋯

▍甄子丹

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在甄子丹回憶錄《問丹心》中，子丹便說當年在海外長大的華僑，不時被外國人貶低，所以一般會努力尋找身份認知和認同。而在他成長的那個年代中，華僑會在電影裡找尋寄託，而李小龍的出現便令甄子丹非常祟拜，甚至影響了他的一生。

縱然當時唐人街戲院烏煙瘴氣、環境惡劣，但基於對李小龍的傾慕，年輕的子丹卻寧願逃學去重覆追看李小龍的電影，《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》都不知重復觀看「一千幾百遍」。甄子丹自小跟母親習武，頗富武術天份，自然把李小龍招式打得似模似樣。

有一次在人家武館習武時，子丹頑皮地拿起雙截棍模仿李小龍般揮舞，正舞得呼呼生風、勁道十足之際，不料連接的螺絲鬆脫，一截棍頭飛脫擊中了母親的女徙弟頭上，事後被母親罵得狗血淋頭。

在七十年代李小龍炙手可熱之時，甄子丹更會穿上一身李小龍裝束上學，要不橙色運動褲加墨鏡，要不黑色唐裝衫褲加功夫鞋，然後將掃帚棍鋸斷，中間穿上一條繩子做成雙截棍，插於長褲內隨時準備，班上同學都喜歡稱子丹為「Bruce」。

後來子丹回想起當時，認為他對功夫的痴迷也是因祟拜李小龍而進入巔峰，「經常苦練腿法，講求快狠準，又逃學到公園跟朋友練習自己鑽研的詠春黏手」，自此成為「武痴」，間接使他走上武打一行。

▍周星馳

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周星馳多次說過他是李小龍迷，他有不少作品向李小龍致敬。在《功夫》中最後一幕周穿白褂衫黑長褲即是向李小龍《龍爭虎鬥》造型致敬，而周星馳在《功夫》最後光著上身肌肉造型，也是李小龍在電影中的招牌造型。

另外，包租婆元秋在車內向斧頭邦老大作警告威嚇動作，也是李小龍在《猛龍過江》的招牌動作。片中演員，陳國坤以貌似李小龍而被周星馳帶入戲行；梁小龍當年與李小龍齊名；元華曾任李小龍的動作替身，有說都是周安排在戲中滲入與李小龍有聯繫的元素。

除了《功夫》之外，周星馳亦有不少作品跟李小龍致敬。例如在《喜劇之王》中，當中包含了周星馳重演《精武門》踢壞「東亞病夫」牌匾一幕。又有重演《雷雨》話劇一幕，其實也是遙遠呼應李小龍17歲飾演《雷雨》中的五四青年周沖形象。周星馳模仿李小龍的電影情節更是多不勝數。

▍歐錦棠

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歐錦棠是一位非常有名的李小龍迷，多年來為推廣李小龍功夫及成立紀念館等不遺餘力。在2000年5月，歐錦棠自資開設全港首家李小龍展覽館「小龍舘」（Dragon Pavilion），免費開放供市民及遊客參觀，持續開放了1年。在2003年7月，歐錦棠亦導演了《李小龍之道》紀錄片（Bruce Lee On The Road），在「RoadShow」播出。

到了2019年當位於九龍塘的李小龍舊居面臨全面拆除時，歐錦棠便出席由「香港李小龍會」組織的記者會，呼籲大家支持並珍惜李小龍獨有的文化，保留李小龍的故居，保留李小龍的精神。他又提及近年來，香港雖有多個展覽展出李小龍相關的紀念品，但均為臨時性。他呼籲政府應當考慮復修李小龍故居，作為一處可永久性紀念的景點。可惜，最後改變不到故居慘遭清拆的命運。

在今年早前由歐錦棠身兼監製、編審及主演的空手道主題電視劇《打天下》中，在他自身空手道武者身份以外，劇中還流露出另一重身份，那就是李小龍的永恆「粉絲」。他勸說談善言時引用的一句：「真正的武者，是可以完全隨心自由控制自己身體」，正正是李小龍在《截拳道之道》，對傑出武術家所下的定義。而他在橋底與張建聲（武田國全）對打的一幕，亦用上了晃頭等李小龍在電影常見的佯攻方法。

▍黃子華

黃子華的棟篤笑往往幽默諷刺之餘，又帶有更深一層的反思。在1990年的《娛樂圈血肉史》棟篤笑中，黃子華便透露自己年代大部份男生都是李小龍粉絲，又以李小龍對當時年青人的影響作為棟篤笑內容。

黃子華先以李小龍及自己都修讀哲學作引子，形容當時青少年模仿李小龍的趣聞，又指「李小龍教曉我逆境時要有信心」、「在中國人面臨文化大革命最艱難的時候，李小龍說出︰『中國人不是弱者』」，黃子華進而引申至「那個年代每個人都會講，尤其洞房」。

另外黃子華又以李小龍《精武門》對白「我讀得書少你唔好呃我」為例，說那句話對自己影響很深，「當時我最怕讀得書少，但讀得書原來可以咁型」。

在1999 年「拾下拾下」棟篤笑最後的 30 分鐘，黃子華以李小龍的話作為起首，意思大概是人生的目的在於「忠實地發展自身的潛能，完成自我」，又以唐君毅的《致廷光書》作例子，灰諧地引述唐先生的意思： 「如果你不知道人生的目的，你的愛情只不過是精神病的一種」。

表面上黃子華以李小龍話題作笑話，但想深一層，其實當中不乏反思，及帶出李小龍對自己，甚至是一個年代的影響。

在黃子華自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》的主題曲《上善若水》中，跟李小龍「Be Water」哲學同出一轍。事實上在戲中，子華亦有將李小龍這套理論放進劇情，而聽到今次的歌詞，的確句句金句，大講武術中的流水哲學。子華和農夫幻想自己是離開井的井水，遇到高山低谷、順流逆流，化身成水的不同形態。

▍羅天池

羅天池除了演戲之外，還是一名專業的動作指導，不單只精通泰拳，還鑽研綜合格鬥（MMA）和巴西柔術。他曾在李小龍專題節目《騰龍天下》中，說過是因為受到李小龍的影響，所以自小就愛上了武術，學過舞獅、博擊、空手道、柔道、飛刀及格鬥技等等。

▍陳鈺芸

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香港新一代動作影星以男性為主，但一位自幼習武，曾於選美獲獎，美貌與功夫並重的女打星，近年已由香港打到荷里活。她先後與袁和平、楊紫瓊和甄子丹合作拍攝《臥虎藏龍2》。她是陳鈺芸（JuJu）。

JuJu自少移民美國，拜父親喜歡看港產動作片所賜，孩童時代她已受動作片薰陶。「那時經常看成龍的功夫喜劇，還有很多中外動作片，自少便已跟著打。尤其看李小龍電影，見到他打雙節棍，自己年紀小小便學綁著水樽，或學著拿香腸學打，後來不斷向人請教，也慢慢自學了雙節棍。

▍林嘉華＋施介強

已故藝人施介強的入行原來跟李小龍大有關係。林嘉華與施介強結識於70年代，二人是同一中學的上下午班同學，二人都是李小龍迷。施介強當時更熱愛電影，拍攝兩套李小龍紀錄片時林嘉華都落力幫手。

後來施介強到加拿大讀書後回流，林嘉華則已加入了演藝圈，屆時正拍攝新藝城的電影。當時施介強前來探班，恰好被老闆麥嘉和石天看中，叫他入行嘗試一下，於是施介強就參演了他第一部電影《摩登時代》，從此就正式入行了。

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