日本超級珠寶店長｜兩招柔道絕技「體落」「袈裟固」勇擒大媽小偷

柔道是日本的國技。近日，在橫濱便有一位店長以兩招柔道技術制服店裡的大媽小偷，力保價值46萬日元的首飾。到底他用了甚麼招式呢？



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事情發生在9月25日下午4時，於橫濱一家珠寶店中。當時一名身材略胖、身穿長裙的中年女子走進店中，然後走到櫃檯旁拿起展示架上的一條項鍊，左顧右盼見四周無人便逕自把兩條項鍊先後放進衣袋中，但她的一舉一動已被監視器拍攝下來。正當女子扮成若無其事般走向店外時，二樓職員察看監視錄像發現端倪，於是趕到地下跟店長服告，並跟店長福嶋行成一起阻止女子離去。

店長截停女子後請女子打開口袋檢查，但女子卻一邊裝傻否認，一邊打算蒙混離去。於是，店長在確定對方嫌疑後，便馬上抱住對方，把對方帶回店內。

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可是女子卻不斷掙扎想逃，店長為免對方逃去，情急下便使出學生時代所學的柔道招式「體落」（Tai-Otoshi）將其摔倒，再接著以「袈裟固」（Kesa-gatame）把女子壓制在地上，直至警察到來為止。

最後警方確認犯人身份是來自巴西的Maria Regina Williams，盜取了兩條項鍊合計價值約46萬日幣。

接下來為大家簡單介紹一下店長所用的兩招柔道技術︰「體落」及「袈裟固」。

體落

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/eGJCZR8Z1-Y）

體落與背負投一樣都是投技中的手技，所以很講求用手控制對方。

體落是用手施以控制，並用腳絆倒對方的柔道手技。體落在應用時可以有各樣變化，不過其特點仍是用雙手牽引、將對手雙腳攔住並摔倒在地上，體落與之前談到的背負落有相似之處，不過體落雙手控制的位置不同，而腳的擺法亦有所差異，下文以執左襟為例，具體做法如下。

左手執襟往自己方向向上拉扯，盡量拉近受方，手肘抵住受方胸部近腋下的位置，右手捉袖往同樣方向牽引，手腕可以往內轉以加強力量；同時左腳踏前，移至受方雙腳之間或是右腳前；務求使受方身體重心傾斜雙手隨着身體轉動保持牽引，進一步破壞受方的重心；右腳踏至左腳外，可以踏出受方雙腳的範圍，隨後轉身，右膝彎曲，左腳往內扭側並插至受方的左腳外側，將重心放在腳趾及腳掌前緣，左膝微微彎曲，取方的雙腳應該成一定斜度，而不會雙腳並排左手往上托起，右手往地面牽引，作出類似扭動軚盤的姿勢，將受方向前方扭低，而受方的腳被攔住時，微微彎曲的左腳可以微微彈起，將受方摔倒在地上

尤其需要留意體落是手技，此技術的關鍵在於手的牽引帶動，腿的作用只是其次，不似之前曾經分享過的掃腰和內股。

袈裟固

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柔道中的固技，其中的抑込技是指將對手壓制在地的技巧，因為柔道可以藉着壓制對手一段時間而取得優勢，甚至獲勝，所以柔道中的抑込技部份較為發達，此次則會為大家介紹柔道入門會學習的袈裟固，以及其變化式崩袈裟固。以下先以執右襟的情況下說明動作細節。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2J5uHQC

受方仰臥於蓆上，從左側開始進攻。先拿起受方的左手，抓緊受方左手手臂位置，將其手腕挾於左腋下夾緊，繼而右手從右側繞過對手頸部，盡量抓取受方後襟位置，抱緊受方頭部，將上身重心壓前，控制受方上身。

進而將雙膝微微屈曲，右腳穿往前方，貼近受方頭部方向，左腳則向後方伸去，雙腳成「八」字形，腳掌踩蓆作平衡和移動，臀部正坐於蓆上，確保保持重心穩定，而且可以藉雙腳活動及平衡。

對手可能會以拱橋等方式影響取方的重心，稍一不慎甚至可能會遭對手翻過去，所以使用袈裟固時需要小心切勿將重心過分趨前，如有需要亦可以右手捉緊自己右腳以加強控制。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2J5uHQC

另外，取方的雙腳必須保持屈曲，方便移動，否則很容易被受方夾住一腿，此時將不會繼續作壓制計時，甚至會因為失去活動能力而被對方取背反擊。

變化式：崩袈裟固

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2EGy29Y

柔道固技中的「崩」多是指抑込技的變化式，而崩袈裟固則是袈裟固的變化式，所以其動作和方式都與袈裟固相當類似，只是右手由繞過頸部執受方後襟，改為從受方右腋下穿過，繼而撐地、抓住右肩或後襟。

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